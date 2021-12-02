УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15925 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Новий Кабмін Бюджет-2022
1 664 10
держбюджет (900) Міністерство культури (560) відставка (1203) Ткаченко Олександр (459) гуманітарна сфера (14) Кравчук Євгенія (361)

"Слуга народу" Кравчук про відставку Ткаченка: Видатки на культуру в Держбюджеті суттєво збільшили - міністр працює

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Однією з причин, чому міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку, було, що бюджет на культуру на наступний рік планувався менше за цьогорічний.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, до другого читання бюджет на культуру був суттєво збільшений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр культури Ткаченко про свою відставку: "Обговорення триває"

"Тому, наскільки я знаю, міністр працює. Мають ще бути остаточні домовленості щодо майбутньої реформи гуманітарної сфери. … Сподіваємося, міністр продовжить роботу і реалізовуватиме (заплановане. – Ред.)", - наголосила нардеп.

Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.

29 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде, оскільки міністр знайшов "точки порозуміння" з прем'єром Шмигалем.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка така культура-макулатура ??? Тут грошей на "Велике крадівництво" не вистачає !!!)))
показати весь коментар
02.12.2021 11:28 Відповісти
"Пиріжок" у вигляді держкіно забрали, образився і у відставку, грошенят накинули можна і без держкіно)))
показати весь коментар
02.12.2021 11:32 Відповісти
как это по зеленски: Без договора нет разговора.
показати весь коментар
02.12.2021 11:35 Відповісти
Коли за тобою стоїть баба бєня, тебе на колінах будуть просити не залишати міністерське крісло. Ще й грошенят підкинуть. А ще: кого ж на ту культуру призначати? Хіба що зовсім когось безкультурного
показати весь коментар
02.12.2021 11:41 Відповісти
Условие! Только кормушка полная и пилить коррупционное бабло! Сцуки зеленые....
показати весь коментар
02.12.2021 11:42 Відповісти
Кабинет министров надо менять раз в месяц.... в Турборежиме Голобородьки...понабирают по объявлению 73 % Шариковых....пля...Пассажиры блин....переплюнули даже Азирова и Индюковича...
показати весь коментар
02.12.2021 11:47 Відповісти
Шариковых много,Людей мало
показати весь коментар
02.12.2021 11:49 Відповісти
Ткаченко простим нардепом мав нормальне конвертне забезпечення...При цьому ні за хрєн не відповідаючи і ні хрєна не роблячи...Зрозуміло,що пішовши міністром він сподівався на хоч би п"ятикратне збільшення лєвих доходів,раз вже приходиться щось робити і бути мішенню для преси...А тут виявляється що культуру розікрали майже до краю і приходиться комбінувати,щоб щось увірвати...Пригрозив відставкою - йому і підкинули...Бідна українська культура,міністру якої Коломой казав (і каже) "єслі ти,поц,будєш вий...биваца то я тєбя нах...й виганю"...
показати весь коментар
02.12.2021 12:16 Відповісти
"Видатки на культуру в Держбюджеті суттєво збільшили - міністр працює"
У плісняви, що проблеми з логікою?
Яким боком звільнення беніного дуполиза з посади міністра , до суттєвого збільшення видатків на культуру в держбюджеті?
показати весь коментар
02.12.2021 12:50 Відповісти
 
 