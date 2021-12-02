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Кулеба на зустрічі з Блінкеном: "Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба на зустрічі з Блінкеном:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Стокгольмі.

Про це голова МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дружня зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з суворими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від подальших агресивних дій, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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А флажки не перепутали?
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02.12.2021 11:56 Відповісти
А путин *****?
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02.12.2021 12:08 Відповісти
может Кулеба и работает. А вот президент, прости Господи, хрен чем занимается и черт знает что мелет. Любая пурга только не про оборону страны. Похоже, что он действительно собрался в гости к Путлеру сливать Украину
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02.12.2021 12:07 Відповісти
ЗАКОН ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
http://www.xn--80aakfncov0c.kiev.ua/esse/zakon

Для того чтобы конфликт существовал, в любой ссоре должна присутствовать неизвестная третья сторона.

Для того чтобы произошла ссора, неизвестная третья сторона должна активно разжигать её между двумя потенциальными противниками.

Хотя общепризнанное убеждение состоит в том, что для драки нужны двое, на самом деле обязательно должна существовать третья сторона, которая и доводит дело до действительного конфликта.

Очень легко увидеть, как сражаются двое, принимающие участие в конфликте. Это очевидно. Труднее заметить или заподозрить, что существовала третья сторона, активно разжигавшая ссору.

Обычно находящаяся вне подозрений «рассудительная» третья сторона - посторонний наблюдатель, который отрицает какое-либо участие в ссоре, и является тем, кто с самого начала вызвал конфликт.

Скрытая третья сторона, которая, как временами кажется, поддерживает лишь одного из противников, и является подлинным подстрекателем конфликта.

Именно третья сторона - причина войны.
Л. Рон Хаббард
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02.12.2021 12:43 Відповісти
 
 