Кулеба на зустрічі з Блінкеном: "Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Стокгольмі.
Про це голова МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Дружня зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з суворими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", - йдеться в повідомленні.
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Для того чтобы конфликт существовал, в любой ссоре должна присутствовать неизвестная третья сторона.
Для того чтобы произошла ссора, неизвестная третья сторона должна активно разжигать её между двумя потенциальными противниками.
Хотя общепризнанное убеждение состоит в том, что для драки нужны двое, на самом деле обязательно должна существовать третья сторона, которая и доводит дело до действительного конфликта.
Очень легко увидеть, как сражаются двое, принимающие участие в конфликте. Это очевидно. Труднее заметить или заподозрить, что существовала третья сторона, активно разжигавшая ссору.
Обычно находящаяся вне подозрений «рассудительная» третья сторона - посторонний наблюдатель, который отрицает какое-либо участие в ссоре, и является тем, кто с самого начала вызвал конфликт.
Скрытая третья сторона, которая, как временами кажется, поддерживает лишь одного из противников, и является подлинным подстрекателем конфликта.
Именно третья сторона - причина войны.
Л. Рон Хаббард