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Новини Політика України Бюджет-2022
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ВР (11730) держбюджет (900) Кравчук Євгенія (361)

"Слуга народу" Кравчук про поспіх з прийняттям Держбюджету-2022: "Останній тиждень - це завжди небезпека, що у когось з’явиться святковий настрій і вони не захочуть прийти"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бюджетний комітет Верховної Ради не вносив значних змін до проєкту бюджету на 2022 рік, який уряд зареєстрував учора ввечері.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Всі (народні депутати. – Ред.) перевірили свої сфери, які їх цікавлять по лініям комітетів чи якихось програм. Більше того, останній тиждень - це завжди небезпека, що у когось з’явиться святковий настрій і вони не захочуть прийти і сидіти тут ( у сесійній залі. – Ред.) до ночі", - зауважила нардеп.

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За словами Кравчук, Верховна Рада має приймати бюджет у нормальному робочому режимі.

"Взагалі, за бюджетним календарним планом ми уже трохи запізнюємся. Нас усіх уже чекають бюджети місцевих рад. У них зараз будуть відбуватися сесії. Вони планують свої бюджети і хочуть розуміти: депутати проголосували, наприклад, що ПДФО +4%. І вони це будуть враховувати. Без цього вони не можуть зробити свої бюджети", - наголосила політик.

Нагадаємо, Кабмін схвалив проєкт Бюджету-2022 до другого читання 1 грудня і вніс його до Верховної Ради о восьмій годині вечора. Профільний комітет ухвалив свої висновки щодо нього о пів на четверту ранку 2 грудня. Рада вирішила розглядати проєкт Держбюджету-2022 2 грудня.
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Чому вона завжди либиться? Жість вдалась?
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02.12.2021 11:46 Відповісти
Морщины стягивали, доктор перестарался...
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02.12.2021 11:48 Відповісти
им конверты, зебобикам бюджет. И тот не весь. Каждому свое.
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02.12.2021 11:49 Відповісти
А что означает - могут не прийти на работу???
То есть, трудовое законодательство, это для быдла???
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02.12.2021 11:50 Відповісти
так "буденно"...от незахочуть й не прийдуть на РОБОТУ...

хм, може спробувати своєму шефу сказати "а в мене святковий настрій от я і не хочу приходити на роботу"...

скотиняки озвіріли вже в корінь
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02.12.2021 11:55 Відповісти
шо значить "не захочуть прийти і сидіти тут" ? і да, може пора гнати в шию депутатів прогульників? тим більше якщо вони очільники партії.
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02.12.2021 11:57 Відповісти
Просто Слуги Уроды свалят на острова....или пошопится на Рождественских распродажах бабло из конвертов потратить.
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02.12.2021 12:12 Відповісти
Тю! Праздник наблыжаетця, какой бютжет. Нада билеты на Канары закупать
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02.12.2021 12:21 Відповісти
 
 