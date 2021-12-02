"Слуга народу" Кравчук про поспіх з прийняттям Держбюджету-2022: "Останній тиждень - це завжди небезпека, що у когось з’явиться святковий настрій і вони не захочуть прийти"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Бюджетний комітет Верховної Ради не вносив значних змін до проєкту бюджету на 2022 рік, який уряд зареєстрував учора ввечері.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Всі (народні депутати. – Ред.) перевірили свої сфери, які їх цікавлять по лініям комітетів чи якихось програм. Більше того, останній тиждень - це завжди небезпека, що у когось з’явиться святковий настрій і вони не захочуть прийти і сидіти тут ( у сесійній залі. – Ред.) до ночі", - зауважила нардеп.
За словами Кравчук, Верховна Рада має приймати бюджет у нормальному робочому режимі.
"Взагалі, за бюджетним календарним планом ми уже трохи запізнюємся. Нас усіх уже чекають бюджети місцевих рад. У них зараз будуть відбуватися сесії. Вони планують свої бюджети і хочуть розуміти: депутати проголосували, наприклад, що ПДФО +4%. І вони це будуть враховувати. Без цього вони не можуть зробити свої бюджети", - наголосила політик.
Нагадаємо, Кабмін схвалив проєкт Бюджету-2022 до другого читання 1 грудня і вніс його до Верховної Ради о восьмій годині вечора. Профільний комітет ухвалив свої висновки щодо нього о пів на четверту ранку 2 грудня. Рада вирішила розглядати проєкт Держбюджету-2022 2 грудня.
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То есть, трудовое законодательство, это для быдла???
хм, може спробувати своєму шефу сказати "а в мене святковий настрій от я і не хочу приходити на роботу"...
скотиняки озвіріли вже в корінь