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ОБСЄ виявила ЗРК "Стріла-10", 90 ящиків для боєприпасів та близько 100 найманців РФ в житловому районі окупованої частини Катеринівки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ОБСЄ виявила ЗРК

СММ ОБСЄ зафіксувала зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", розміщений із порушенням ліній відведення на території об’єкту в житловому кварталі Катеринівки, що на окупованій Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 1 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У непідконтрольному урядові районі Луганської області СММ зафіксувала зенітний ракетний комплекс, розміщений із порушенням ліній відведення на території об’єкту в житловому кварталі н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне; 8 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Згідно з документом, 9К35 "Стріла-10" був виявлений 29 листопада безпілотним літальним апаратом малого радіуса дії.

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Крім того, 29 листопада на території іншого об’єкту в житловому кварталі Катеринівки дрон СММ зафіксував близько 100 осіб членів збройних формувань РФ, а також приблизно 90 ящиків для боєприпасів неподалік.

Також Місія зафіксувала 3 бойові броньовані машини та землерийну машину в житлових кварталах непідконтрольних урядові районів Луганської області.
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90 ящиков взрывчатки для Байрактара - самое оно,та и 100 дырявых в куче- тоже..
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02.12.2021 12:08 Відповісти
Если бы их еще можно было применять... Может если бы наши журналисты не орали об этом на каждом шаге, то и страны ЕС бы ничего не говорили, а так сразу вой с их стороны, что нам не нужно это делать
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02.12.2021 12:11 Відповісти
100% -Байрактары любят тишину..
хто ?? - да х его знает,невидоми хулиганы,местное движение сопротивления,курение обдроченцев в неположенном месте и т.д...
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02.12.2021 12:15 Відповісти
"Хіба винний гриф у тому, що жере падло вбитої кимось істоти?"(с.)
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02.12.2021 12:18 Відповісти
Очень уж демонстративно....
Впечатление, что они вместе с ними просто в расположении бухали..
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02.12.2021 12:37 Відповісти
Интересно было бы услышать комменты "местных жителей" на этот счет.
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02.12.2021 13:04 Відповісти
А кто там "местные жители"? Кацапы и окацапленные хахлы! Которое этого и хотели.
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02.12.2021 13:46 Відповісти
 
 