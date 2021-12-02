ОБСЄ виявила ЗРК "Стріла-10", 90 ящиків для боєприпасів та близько 100 найманців РФ в житловому районі окупованої частини Катеринівки

СММ ОБСЄ зафіксувала зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", розміщений із порушенням ліній відведення на території об’єкту в житловому кварталі Катеринівки, що на окупованій Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 1 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У непідконтрольному урядові районі Луганської області СММ зафіксувала зенітний ракетний комплекс, розміщений із порушенням ліній відведення на території об’єкту в житловому кварталі н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне; 8 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Згідно з документом, 9К35 "Стріла-10" був виявлений 29 листопада безпілотним літальним апаратом малого радіуса дії.

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Крім того, 29 листопада на території іншого об’єкту в житловому кварталі Катеринівки дрон СММ зафіксував близько 100 осіб членів збройних формувань РФ, а також приблизно 90 ящиків для боєприпасів неподалік.

Також Місія зафіксувала 3 бойові броньовані машини та землерийну машину в житлових кварталах непідконтрольних урядові районів Луганської області.