За добу в Києві від COVID-19 померло 27 осіб, виявили 1418 нових випадків. Серед захворілих 135 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу у Києві зафіксовано 1418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 301 829), померли 27 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли: 771 жінка віком від 18 до 100 років, 512 чоловіків віком від 18 до 89 років, 66 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 27 летальних випадків від вірусу (загалом 7584): 18 жінок від 38 до 86 років, 9 чоловіків від 52 до 90 років.

За добу госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 178 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

2558 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 259 333).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (268), Деснянському (260) та в Дарницькому (201).