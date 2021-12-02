УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15925 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
991 6
Київ (13830) Кличко (2811) статистика (2134)

За добу в Києві від COVID-19 померло 27 осіб, виявили 1418 нових випадків. Серед захворілих 135 дітей, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу в Києві від COVID-19 померло 27 осіб, виявили 1418 нових випадків. Серед захворілих 135 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу у Києві зафіксовано 1418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 301 829), померли 27 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли: 771 жінка віком від 18 до 100 років, 512 чоловіків віком від 18 до 89 років, 66 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 27 летальних випадків від вірусу (загалом 7584): 18 жінок від 38 до 86 років, 9 чоловіків від 52 до 90 років.

За добу госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 178 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

2558 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 259 333).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - на четвертому місці у світі та третьому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Оболонському (268), Деснянському (260) та в Дарницькому (201).

За добу в Києві від COVID-19 померло 27 осіб, виявили 1418 нових випадків. Серед захворілих 135 дітей, - Кличко 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.12.2021 12:39 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 12:56 Відповісти
Буцегарня за цим шоблом плаче 😡
показати весь коментар
02.12.2021 14:04 Відповісти
Я еще недельки две поржу над тобой,а потом скину тебе скрины,как выглядят твои высеры в демо версии.Прозреешь😂🌷×××
показати весь коментар
02.12.2021 13:20 Відповісти
Высокая смертность у нас не из за короновируса , потому что она высокая не только по ковиду , а из за всего уровня медицины и естественно аферистов в Минздраве . И эта афера с пандемией и "вакцинацией" должна стать клеймом на каждом, кто принимал в ней участие - от властей и медиков, до интернет-ботов.
показати весь коментар
02.12.2021 13:38 Відповісти
Дітей багато хворіє останнім часом.

Італія перша у Європі почне вакцинувати дітей з п'яти років. Цікаво, як у нас буде з дитячою вакцинацією від ковіду. Дуже сумніваюсь, що щеплення буде масове, враховуючи те, що зараз пішла мода серед інстамамусь-тепешок взагалі не робити своїм дітям щеплення.
показати весь коментар
02.12.2021 14:48 Відповісти
 
 