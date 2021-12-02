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СБУ про "затримання українських агентів" в Росії: "Подібні заяви ФСБ варто розглядати виключно через призму гібридної війни"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

СБУ про

У Службі безпеки України прокоментували заяву ФСБ РФ про затримання трьох українців, двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій - готував теракт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", - зазначив він.

У СБУ наголосили, що одне з головних завдань – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за 9 місяців цього року було викрито близько 50 таких агентів, двох із них – "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

Зокрема, у листопаді СБУ здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС перевіряє інформацію про затримання ФСБ РФ трьох громадян України, - Ніколенко

"Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - пояснили в пресуцентрі спецслужби.

Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".
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Кулєба, а чому б в Україні не затримати агентів *****: рабіновича, киву, мурлаєва, новінськага?
А потім обміняти.
Профіт: затриманих громадян України повертаємо додому, а українофобські контрацептиви - у їх улюблену лаптєстанію.
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02.12.2021 12:41 Відповісти
Для этого нужны яйца
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02.12.2021 14:01 Відповісти
При Єрмаку-Демченку СБУ 0(нуль).
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02.12.2021 12:42 Відповісти
23 мая 1939 года в кабинете Гитлера в присутствии ряда высших офицеров состоялось совещание. Было отмечено, что «польская проблема тесно связана с неизбежным конфликтом с Англией и Францией, быстрая победа над которыми проблематична. При этом Польша вряд ли сможет исполнять роль барьера против большевизма. В настоящее время задачей внешней политики Германии является расширение жизненного пространства на Восток, обеспечение гарантированного снабжения продовольствием и устранение угрозы с Востока. Польша должна быть захвачена при первом же удобном случае».

31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом[42]. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой....
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02.12.2021 12:52 Відповісти
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02.12.2021 13:11 Відповісти
Панов Евгений Александрович, Захтей Андрей Романович. Помните этих людей? От них тоже отнекивались. После обмена конечно же всё всплыло.
В этом мире, верить можно только себе.
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02.12.2021 13:24 Відповісти
А что всплыло?
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02.12.2021 13:32 Відповісти
Они действительно были деверсантами. МИД упорно утверждал, что это фейки спецслужб РФ.
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02.12.2021 13:41 Відповісти
Первый раз слышу. Кто подтверждал из СБУ?
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02.12.2021 13:46 Відповісти
..и тишина)))
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02.12.2021 17:48 Відповісти
И как то вот спокойненко без согласования с лукашенко и клоуном, без срачки а что скажут соседи хлоп и состряпали на пустом месте. А наше мурло валит всё что касается терористов и преступников Путина и насрать ему на полоненных и их родственников и кто он в итоге ? -АГЕНТ ПУТИНА и ещё самое первое и главное предательство этого украинского ким чер ина это "перестать стрелять" ценою жизни наших военных на которые ему насрать. С нетерпением ждём после дня апладисментов в верховной раде день плача. Вот тогда мы окончательно станем Южной кореей.
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02.12.2021 13:55 Відповісти
 
 