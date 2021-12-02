СБУ про "затримання українських агентів" в Росії: "Подібні заяви ФСБ варто розглядати виключно через призму гібридної війни"
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
У Службі безпеки України прокоментували заяву ФСБ РФ про затримання трьох українців, двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій - готував теракт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", - зазначив він.
У СБУ наголосили, що одне з головних завдань – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за 9 місяців цього року було викрито близько 50 таких агентів, двох із них – "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.
Зокрема, у листопаді СБУ здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни.
"Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - пояснили в пресуцентрі спецслужби.
Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.
За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.
Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".
Будь ласка, зачекайте...
А потім обміняти.
Профіт: затриманих громадян України повертаємо додому, а українофобські контрацептиви - у їх улюблену лаптєстанію.
31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом[42]. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой....
В этом мире, верить можно только себе.