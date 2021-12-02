СБУ про "затримання українських агентів" в Росії: "Подібні заяви ФСБ варто розглядати виключно через призму гібридної війни"

У Службі безпеки України прокоментували заяву ФСБ РФ про затримання трьох українців, двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій - готував теракт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль", - зазначив він.

У СБУ наголосили, що одне з головних завдань – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за 9 місяців цього року було викрито близько 50 таких агентів, двох із них – "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

Зокрема, у листопаді СБУ здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни.

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"Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - пояснили в пресуцентрі спецслужби.

Нагадаємо, раніше ФСБ повідомила про затримання "співробітників українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких начебто збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій готував теракт.

За даними російської спецслужби, вони нібито зізналися в тому, що завербовані чинним співробітником СБУ в Тернопільській області, який нібито поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду в сумі 10 тис. доларів.

Крім того, в ФСБ заявили про затримання нібито агента Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який "був направлений на територію РФ з метою здійснення терористичного акту".