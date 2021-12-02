Тема "контрабанди зброї" з України в Білорусь стала параноїдальною темою для Лукашенка, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заявами про нібито "контрабанду зброї з України" "президент" Білорусі Олександр Лукашенко намагається перекласти на інших свою провину за міграційну кризу на кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Тема контрабанди зброї з України в Білорусь одна з найулюбленіших і, я б сказав, якась параноїдальна тема для Лукашенка. Вже й не згадаю, скільки разів він говорив про потік зброї з України протягом останніх років. Причому це відбувається з певною регулярністю. Натомість жодних фактів ними подано не було, жодних доказів ми не отримували, в тому числі від білоруських прикордонників, ми постійно це спростовували", - пояснив речник ДПСУ.
За словами Демченка, такими заявами окрім, як власне спроби звинуватити в чомусь Україну, Лукашенко нівелює роботу свої прикордонників, які б мали цю зброю затримувати безпосередньо на кордоні.
Водночас, додав речник ДПСУ, білоруські прикордонники в своїх інформаційних звітах, якими раніше обмінювалися сторони, чітко зазначали, що не фіксують проблематики контрабанди зброї на спільній ділянці кордону.
В Держприкордонслужбі зазначили, що за 9 місяців 2021 року на кордоні з Білоруссю було затримано лише 33 одиниці зброї, яку намагалися перемістити, в обох напрямках. Однак серед цих предметів жодної вогнепальної зброї не було: переважно це холодна або мисливська.
"Але за останні кілька тижнів Лукашенко знову повернувся до "зброї з України", він двічі про це зазначав. І цього разу начебто зброя йде з України для мігрантів, які знаходяться в Білорусі та намагаються потрапити до країн ЄС.
Тобто на тлі міграційної кризи, яку сама ж Білорусь і створила, у такий спосіб дана особа намагається по-перше відволікти увагу, по-друге прикрити якісь свої дії, оскільки постійно поряд із мігрантами і польські і литовські прикордонники помічають озброєних людей у формі. Тож, власне, це перекладання провини на когось іншого", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Представляете себе Майдан, если бы у нас был закон о свободном обращении оружия? Посмела бы беркутня головы дубинками разбивать? Это вам не плакатики и не цветочки ... И любая власть это знает и понимает. А диктаторы особенно.