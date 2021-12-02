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Новини Політика України
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Держприкордонслужба (4332) контрабанда (1551) Лукашенко (2308) зброя (5750) Демченко Андрій (185)

Тема "контрабанди зброї" з України в Білорусь стала параноїдальною темою для Лукашенка, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

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Заявами про нібито "контрабанду зброї з України" "президент" Білорусі Олександр Лукашенко намагається перекласти на інших свою провину за міграційну кризу на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УП", про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Тема контрабанди зброї з України в Білорусь одна з найулюбленіших і, я б сказав, якась параноїдальна тема для Лукашенка. Вже й не згадаю, скільки разів він говорив про потік зброї з України протягом останніх років. Причому це відбувається з певною регулярністю. Натомість жодних фактів ними подано не було, жодних доказів ми не отримували, в тому числі від білоруських прикордонників, ми постійно це спростовували", - пояснив речник ДПСУ.

За словами Демченка, такими заявами окрім, як власне спроби звинуватити в чомусь Україну, Лукашенко нівелює роботу свої прикордонників, які б мали цю зброю затримувати безпосередньо на кордоні.

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Водночас, додав речник ДПСУ, білоруські прикордонники в своїх інформаційних звітах, якими раніше обмінювалися сторони, чітко зазначали, що не фіксують проблематики контрабанди зброї на спільній ділянці кордону.

В Держприкордонслужбі зазначили, що за 9 місяців 2021 року на кордоні з Білоруссю було затримано лише 33 одиниці зброї, яку намагалися перемістити, в обох напрямках. Однак серед цих предметів жодної вогнепальної зброї не було: переважно це холодна або мисливська.

"Але за останні кілька тижнів Лукашенко знову повернувся до "зброї з України", він двічі про це зазначав. І цього разу начебто зброя йде з України для мігрантів, які знаходяться в Білорусі та намагаються потрапити до країн ЄС.

Тобто на тлі міграційної кризи, яку сама ж Білорусь і створила, у такий спосіб дана особа намагається по-перше відволікти увагу, по-друге прикрити якісь свої дії, оскільки постійно поряд із мігрантами і польські і литовські прикордонники помічають озброєних людей у формі. Тож, власне, це перекладання провини на когось іншого", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Овощ 2 .
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02.12.2021 12:50 Відповісти
Тема оружия вообще (а не только контрабанды) является больной темой для любой власти (не только автократной и диктаторской).
Представляете себе Майдан, если бы у нас был закон о свободном обращении оружия? Посмела бы беркутня головы дубинками разбивать? Это вам не плакатики и не цветочки ... И любая власть это знает и понимает. А диктаторы особенно.
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02.12.2021 13:00 Відповісти
Так забором с колючей проволокой усатого таракана обнести. И всех делов.
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02.12.2021 13:04 Відповісти
Але за цю гебняву вигадку фсбу на замовлення таргана тримає в тюрязі Семенченка.
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02.12.2021 16:46 Відповісти
 
 