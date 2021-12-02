УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16098 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 775 20
армія (3486) Зеленський (17420) Пєсков (1443) Донбас (21733) ЗСУ (5700)

Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо занепокоєність щодо Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо занепокоєність щодо Донбасу

Імовірність військових дій в Україні все ще висока, "агресивна риторика Києва" нібито говорить про силовий сценарій, що розглядається Україною щодо Донбасу.

Про це заявив у четвер журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС.

"Це предмет особливої занепокоєності і стурбованості для нас. Ми в цілому бачимо досить, напевно, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади. Ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лініях зіткнення", - переконує він.

Пєсков також відповів на слова президента України про сильну українську армію.

"Що говорити про таку фразу глави держави, що в України сильна, потужна армія: "Ми не повинні боятися говорити правду, ми хочемо повернути Донбас - давайте", - заявив Пєсков, стверджуючи, що це дослівна цитата Зеленського. 

"Давайте що, ми хочемо запитати? На тлі цієї агресивної риторики, треба називати речі своїми словами, ми не можемо не відчувати занепокоєність щодо Донбасу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми знаємо, хто із європейських країн підтримує Україну, а хто лише вдає це. Але ніхто крім нашої армії нас не захистить, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Донбас, як і Крим, нам все-одно доведеться деокуповувати силовим способом.
показати весь коментар
02.12.2021 13:06
+5
Пісков, краще відчуй зтурбованість психічним здоров'ям свого шефа!
показати весь коментар
02.12.2021 13:05
+4
Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо стурбованість щодо Донбасу Джерело: https://censor.net/ua/n3302943

показати весь коментар
02.12.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.12.2021 13:02 Відповісти
Будет не открытая война , а подлая провокация . На большее раша не способна .
показати весь коментар
02.12.2021 13:03 Відповісти
Пісков, краще відчуй зтурбованість психічним здоров'ям свого шефа!
показати весь коментар
02.12.2021 13:05 Відповісти
Донбас, як і Крим, нам все-одно доведеться деокуповувати силовим способом.
показати весь коментар
02.12.2021 13:06 Відповісти
Ээх, где же ты, настоящий полковник?...
Георгиос или Ноколаос....
показати весь коментар
02.12.2021 13:07 Відповісти
Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо стурбованість щодо Донбасу Джерело: https://censor.net/ua/n3302943

показати весь коментар
02.12.2021 13:08 Відповісти
Не что не говорите а так говорить и верить в этот Галимый бред может только галимый идиот.. играть в это трудно.... рано или поздно пройдет оговорка по Фрейду- а тут все слова и фразы монотонно они реально зомбированный хренью-- о которой варнякают и которой покланяются кроме них никто в это не верит.... а они верят.. и убеждают в реальности всех это как человек- видящий галлюцинации -заставляет всех иных- увидеть то что видит его больное воображение... и удивляется--а почему иные не видят то --что видит он- больной...
показати весь коментар
02.12.2021 14:00 Відповісти
На манежі пургоносний піськоструй !!! Погнав параноїдальну маячню !!!)))
показати весь коментар
02.12.2021 13:08 Відповісти
Канешна тебя мерзота кацапская сильная Украинская армия тебя тревожит.Отгребете пол миллиона двухсотыми за месяц в случае вторжения- минимум.Земля будет гореть под ногами.🇺🇦🇺🇦🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
02.12.2021 13:12 Відповісти
Запад озаботился.... но если бы озаботился не по риторике, то Письков бы умолял шоб его дочь не отдали....
как и Лаврову и прочих тысячи дитяток рабсийской "элиты".
А если Запад просто пальчиком грозит, то почему бы и не порезвиться сракетами и дряхлыми дебилами, стянутыми на бутылки к границе.
показати весь коментар
02.12.2021 13:12 Відповісти
Не треба бла-бла-бла. Агенти впливу РФ мають достатній вплив, щоб риторика залишилася риторикою.
показати весь коментар
02.12.2021 13:17 Відповісти
Краще, письков, відчував стурбованість за Тулу.
показати весь коментар
02.12.2021 13:47 Відповісти
вялый буй пыни в себе ты чувствуешь, круглосуточно!
показати весь коментар
02.12.2021 13:54 Відповісти
Заметье. Это сказал Зеля. А если бы сказал Порошенко они бы там усрались всем Кремлем.
показати весь коментар
02.12.2021 13:56 Відповісти
Песков уже чувствует обеспокоенность - это хорошо.
Она будет только нарастать.
показати весь коментар
02.12.2021 14:16 Відповісти
вiдчувайте ... завжди
показати весь коментар
02.12.2021 14:38 Відповісти
та отвяньте вы уже со своей обеспокоенностью...
(и да...все у кого русопаспортины обязательно будут высланы в ж*пу - т.е. в рашку...по месту так сказать нового жительства... и анонсированное преЗЕнелохом многогражданность канет в лету вместе с зенелохом...
показати весь коментар
02.12.2021 14:42 Відповісти
слова президента Украины о сильной украинской армии. / Дела главнокомандующего, четыреждыуклониста-пианиста в кипе. Данилюк (т.е. Коломойский) трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, слившийся в США. / Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского / Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит/ Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней. 26.06.21
показати весь коментар
02.12.2021 15:02 Відповісти
А должны чувствовать страх!
показати весь коментар
02.12.2021 16:24 Відповісти
почувствуй-ка в своем анусе лучше черенок от лопаты, Письков.
показати весь коментар
02.12.2021 16:53 Відповісти
 
 