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G-7 (706) олігарх (688) САП (1841) Центр протидії корупції (226)

Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання голови САП: побачимо чи почує влада послів G7, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання голови САП: побачимо чи почує влада послів G7, - ЦПК

Якщо влада хоче реально обмежити вплив олігархів, то найближчим часом можуть допомогти дві історії: обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та прийняття законопроєкту про державне фінансування партій.

Про це йдеться у заяві Центра Протидії Корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Якщо влада хоче реально обмежити вплив олігархів, то найближчим часом можуть допомогти дві історії. Окрім багатьох інших важливих речей. На них звернули увагу посли країн G7. Перше. Посли Великої сімки звернулися до парламенту з проханням підтримати усі президентські правки до ветованого Зеленським законопроєкту про державне фінансування партій. Як відомо, депутати (третина "слуг народу", "ЄвроСолідарність", "Батьківщина", "ОПЗЖ", "За Майбутнє") вирішили, що платникам податків, за рахунок яких фінансують партії, не треба знати, як і на що витрачаються космічні суми коштів. Посли G7 наполягають на поверненні фінансової звітності партій, щоб зменшити вплив олігархів та інших осіб", - йдеться в заяві.

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"Друге. Посли Великої сімки також закликали владу нарешті завершити конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сьогодні має відбутись засідання, на якому члени комісії мали би оголосити бали за практичне завдання (де і буде видно фальсифікацію), а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами. От і побачимо чи почує влада західних партнерів, чи буде ламати конкурс через коліно, фальсифікуючи бали. Як думаєте, чи дослухається влада до порад послів G7?" - додали в ЦПК.

Сьогодні має відбутись засідання комісії з обрання голови САП: побачимо чи почує влада послів G7, - ЦПК 01
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Ти вже заманав своїм САП
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02.12.2021 13:05 Відповісти
Тоді треба обрати Д.Разумкова,він швидко для олігархів перекриє кисень і САП,і НАБУ і визволить з "каторги" Медведчука.
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02.12.2021 13:23 Відповісти
Кому кисень перекриє: олігархам чи НАБУ, САП?
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02.12.2021 15:07 Відповісти
в країні нема місця без звіздеця а цьому крім теплої посади голови САП нічого не цікаво)
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02.12.2021 13:08 Відповісти
ты еще не все побачив?
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02.12.2021 13:21 Відповісти
"Як думаєте, чи дослухається влада до порад послів G7?" Якщо людина задає табі питання після 2,5-річного правління "найвеличнішого", то вона несповна розуму... Або просто ідіот
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02.12.2021 13:22 Відповісти
Якщо прочитати відповіді претендентів на посаду керівника САП двох потенційних переможців на запитання останнього етапу конкурсу, ще питання, чи потрібно цей конкурс взагалі завершувати.
Ось їх відповіді https://sud.ua/ru/news/publication/218351-dva-finalisti-konkursu-na-prokurora-sap-sklali-praktichne-zavdannya-yaki-rezultati З таким рівнем знань краще б було заново провести конкурс
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02.12.2021 13:41 Відповісти
Это прямое обязательство Зеленского.
Посмотрим на результат и кто будет мешать и как будет реагировать власть.
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02.12.2021 14:07 Відповісти
это нисколько не мешало ему посылать Байдена раньше... Что изменилось?
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02.12.2021 15:19 Відповісти
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02.12.2021 15:47 Відповісти
 
 