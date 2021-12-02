Анонсовану Зеленським 1000 грн за вакцинацію можна буде витратити на придбання книг, - міністерка економіки Свириденко
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Після старту програми "єПідтримка", в межах якої вакциновані українці отримають 1 тис. грн, виплату можна буде витратити на придбання книг.
Про це повідомила у фейсбуці голова Мінекономіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зовсім скоро, з 19 грудня, стартує програма "єПідтримка". Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку", - написала міністерка.
"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - додала Свириденко.
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ФОТОШОПЧИК ЗРОБІТЬ замість купюр - КНИЖКАМИ БУДЕ ЄС ПЛАТИТИ
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Автор: Евгений Кузьменко Джерело: https://censor.net/ua/r3302841
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Чай, хороший ....
Люди хоть на НГ себе поесть купят, особенно те кому на самом деле этот надо.
Я уже 100 лет книги бумажные не читаю. Все через *****
Гильотина....
Короче, перпетуум-мобиле от зелёных......
Нафига этот цирк, когда цены растут на все???
Слава Нації !!!🇺🇦😎👍
ткаченкакультуру и здоровье, то направьте эти деньги непосредственно им, зачем эти прокладки в виде прививок?!
Федеральный судья в Луизиане цитирует заявление
@DrJBhattacharya
и соглашается с тем, что процитированные исследования подтверждают вывод, «что естественный иммунитет обеспечивает эквивалентную или лучшую защиту от тяжелой инфекции, чем иммунитет, создаваемый вакцинами COVID-19».
Lorenzo
@Lorenzo62752880
· 20h
Belgio: tribunale di Namur ordina il ritiro del super green pass entro 5 giorni per violazione del diritto comunitario. #NoGreenPass
кретин читать научись
я вот в 8 лет.
В усякому разі їх можна теоретично потім продати
ну или топите ими. если собачку ещё не продали.