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вакцина (3528) виплати (485) Зеленський (17420) підтримка (389) Свириденко (139)

Анонсовану Зеленським 1000 грн за вакцинацію можна буде витратити на придбання книг, - міністерка економіки Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Анонсовану Зеленським 1000 грн за вакцинацію можна буде витратити на придбання книг, - міністерка економіки Свириденко

Після старту програми "єПідтримка", в межах якої вакциновані українці отримають 1 тис. грн, виплату можна буде витратити на придбання книг.

Про це повідомила у фейсбуці голова Мінекономіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зовсім скоро, з 19 грудня, стартує програма "єПідтримка". Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатись 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку", - написала міністерка.

"Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, проаналізували втрати від карантину в книговиданні, за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми "єПідтримка", - додала Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
если бы зебобики читали книги, они бы не голосовали за зеленского. Да и зебобиками бы не были. были бы нормальными людьми. так что не трудитесь...
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02.12.2021 13:19
+10
А поесть можно будет? Или только в "велюре".
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02.12.2021 13:20
+10
А книгу про финансовые аферы Зеленского и Каломойши, изданную в США, можно будет купить?
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02.12.2021 13:24
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если бы зебобики читали книги, они бы не голосовали за зеленского. Да и зебобиками бы не были. были бы нормальными людьми. так что не трудитесь...
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02.12.2021 13:19 Відповісти

Украина просит Европейский Союз предоставить дополнительную поддержку для обеспечения стабильного государственного финансирования в течение нескольких последующих лет.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца,

ФОТОШОПЧИК ЗРОБІТЬ замість купюр - КНИЖКАМИ БУДЕ ЄС ПЛАТИТИ
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02.12.2021 13:46 Відповісти
Який же грандіозний розпил намічається.
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02.12.2021 13:20 Відповісти
Китайською.
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02.12.2021 13:20 Відповісти
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02.12.2021 13:48 Відповісти
Светлое будущее и никакого переворота. Как президент выступил перед Радой в жанре утопии

Резонанс Цензор.НЕТ Політика України

Автор: Евгений Кузьменко Джерело: https://censor.net/ua/r3302841
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02.12.2021 13:57 Відповісти
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02.12.2021 13:54 Відповісти
А поесть можно будет? Или только в "велюре".
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02.12.2021 13:20 Відповісти
На 1000грн.только просроченные объедки....
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02.12.2021 13:22 Відповісти
При шмарклях так стали многие питаться.
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02.12.2021 13:26 Відповісти
На 1 чай хватит, ещё и сдача не маршрутку останется, если чаевые не давать, только тогда второй раз не пустят)))))).
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02.12.2021 13:29 Відповісти
хвост от утки по-пекински..... в "велюре".
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02.12.2021 15:39 Відповісти
Ну назве что книгу " О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ"
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02.12.2021 19:03 Відповісти
73% книг не читают, так комиксы с картинками посмотреть и все. Книги для них сложно.
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03.12.2021 09:18 Відповісти
ці тупі навіть не усвідомлюють, що пенсіонерам немає на що жити
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02.12.2021 13:21 Відповісти
Пенсы гречку с олией на каждых выборах берут? берут. Вот пусть на ней и живут.
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02.12.2021 13:45 Відповісти
ТЫ,,, ЧМО ЗЕЛЕНОЕ ЕЕ ДАВАЛ???
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02.12.2021 19:04 Відповісти
Смешно. Какую книгу и зачем покупать бабке в селе на 1000 грн. В общем смотрю, желающих заработать достаточно. Одна идея дурней другой. А смысл один… как так дать 1000, что б не дать простому нищему человеку.
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02.12.2021 13:24 Відповісти
А книгу про финансовые аферы Зеленского и Каломойши, изданную в США, можно будет купить?
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02.12.2021 13:24 Відповісти
можно . только ее перед печатью немного перепишут на Банковой
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02.12.2021 14:31 Відповісти
А можно на эту 1000 грн, купить саженцы и посадить сверх плана в 1000000000 деревьев?
Приглашаю всех присоединяйтесь!
Максимальный репост!
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02.12.2021 13:24 Відповісти
Лучше кустик ганджубас. А потом будешь продавать. Не хилый стартап
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02.12.2021 13:28 Відповісти
Я категорически против наркотиков...
Чай, хороший ....
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02.12.2021 13:42 Відповісти
Я уже много раз предлагал, сделайте 3/4 магаза где можно их отоварить атб, пассат, таврия, сильпо и т.д.
Люди хоть на НГ себе поесть купят, особенно те кому на самом деле этот надо.
Я уже 100 лет книги бумажные не читаю. Все через *****
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02.12.2021 13:47 Відповісти
Вам присущ прагматизм, рациональность и логичность мысли с действиями... А тут принцип - прокукарекал, а там хоть не рассветай...
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02.12.2021 14:12 Відповісти
Да, и алкаши пусть себе водочки в АТБ купят)))
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02.12.2021 14:27 Відповісти
для начала он должен вакцинироваться
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02.12.2021 14:40 Відповісти
Ну так как теперь можно тысячу получить, то побегут вакцинироваться))
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02.12.2021 20:46 Відповісти
Зачем столько много. Достаточно 300 дубов из ВР посадить
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02.12.2021 13:29 Відповісти
И кормить ?
Гильотина....
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02.12.2021 13:46 Відповісти
Потом эти книги сдать на макулатуру, получить талончик на новые книги и...... по новой!
Короче, перпетуум-мобиле от зелёных......
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02.12.2021 13:25 Відповісти
Уявляєте яка ціна книжок буде на олх
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02.12.2021 13:26 Відповісти
А на кокс і айкос?
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02.12.2021 13:26 Відповісти
чтож неплохо неплохо, если это не будет ограничено 3-х томником с иллюстрациями "95 квартал избранное" то неплохо
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02.12.2021 13:27 Відповісти
А книга буде називаться - "Як украсти мільярд і не попастися" (І В Коломойський)
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02.12.2021 13:27 Відповісти
Придурки...На голодний щлунок книги?!
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02.12.2021 13:27 Відповісти
Не поел, но интернет оплатил? Молодец.
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02.12.2021 13:34 Відповісти
Он возле кафе бесплатный вай-фай ловит
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02.12.2021 14:28 Відповісти
Все книги будут с автографом Янелоха.
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02.12.2021 13:35 Відповісти
Дайте людям просто по тысяче, они купят самое необходимое для семьи.
Нафига этот цирк, когда цены растут на все???
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02.12.2021 13:35 Відповісти
Не дай Боже . Ви просто купите дешеву варену ковбасу , з'їсьте її і далі залишитесь балбєсом , що не вміє заробити собі на кусок хліба . А читання книжок добавить вам розуму і ви легко знайдете собі роботу на ринку праці . І ніколи більше не їстимете цю огидну дешеву ковбасу .
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02.12.2021 13:42 Відповісти
Дуже правильно і розумно. Нехай собі кацапня звіріє і скаженіє при самій лише згадці про книги (тому вони і живуть в гімні , ніщіті та ненависті) , а я з радістю куплю в "Книгарня Є" декілька цікавих книжок українських авторів .
Слава Нації !!!🇺🇦😎👍
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02.12.2021 13:35 Відповісти
"отличный план, уолтер! надежный, как швейцарские часы!" - если цель была ускорить вакцинацию, то зачем вводить условия для использования этих денег? снимите их, вакцинируются все маргиналы, которым на тысячу можно будет потом дней пять мешать самогон с димедролом! а если цель поддержать ткаченка культуру и здоровье, то направьте эти деньги непосредственно им, зачем эти прокладки в виде прививок?!
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02.12.2021 13:36 Відповісти
Идиоты, молодежь читает в инете а пенсионерам нужны лекарства а не книги.
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02.12.2021 13:38 Відповісти
The federal judge in Louisiana cites a declaration from @DrJBhattacharya and agrees that cited studies support the conclusion "that natural immunity provides equivalent or greater protection against severe infection than immunity generated by COVID-19 vaccines." FINALLY!

Федеральный судья в Луизиане цитирует заявление
@DrJBhattacharya
и соглашается с тем, что процитированные исследования подтверждают вывод, «что естественный иммунитет обеспечивает эквивалентную или лучшую защиту от тяжелой инфекции, чем иммунитет, создаваемый вакцинами COVID-19».
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02.12.2021 13:40 Відповісти
Бельгия: суд Намюра приказывает отозвать супер-зеленый пропуск в течение 5 дней за нарушение законодательства ЕС.





Lorenzo


@Lorenzo62752880

· 20h

Belgio: tribunale di Namur ordina il ritiro del super green pass entro 5 giorni per violazione del diritto comunitario. #NoGreenPass
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02.12.2021 13:45 Відповісти
параша - УАЗ на грани банкротства.
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02.12.2021 14:02 Відповісти
Бельгия: суд Намюра приказывает отозвать супер-зеленый пропуск в течение 5 дней

кретин читать научись
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02.12.2021 14:35 Відповісти
кретин это твой папа? попроси его научить тебя писать внятно. бестолочь.
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02.12.2021 15:03 Відповісти
Федеральный судья в Луизиане - микробиолог?
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02.12.2021 14:01 Відповісти
Жаль всеантивакцинёры от чумы не подохли. Нах их прививали
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02.12.2021 15:05 Відповісти
а я б, політав на гвинтокрилі. чи мнсному, чи всушному, тільки не вистачить нам з дружиною цих 2 тис. щоб найняти їх
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02.12.2021 13:40 Відповісти
А что же он не добавил что это книги определенного издательства?
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02.12.2021 13:41 Відповісти
Куплю книгу Януковича "От кризиса к экономическому росту", она как раз стоит 980 грн. Еще и на пиво останется.

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02.12.2021 13:41 Відповісти
Ха..Подождите Вы с пивом.Обложка стоит 7 грн.Наверняка зачитаете до дыр.
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02.12.2021 14:13 Відповісти
Лучше бы дали возможность кинуть этот штукарь на коммуналку, вот это реально многих бы выручило.
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02.12.2021 13:42 Відповісти
чем? средняя 1000-1500 в квартирах без газообогрева. это каждый месяц ради штуки ширяться? так не дают!
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02.12.2021 13:58 Відповісти
кроче все в плане вакцинации через зад, те кого нужно было спасать в первую очередь 60+ - не спасали. Те кого нужно заманить в первую очередь 60+ - не заманят. Ну какой имбицил придумал 1к на спортзал,театр,книги в стране где не пропагандируется здоровый образ жизни, в стране где не учат культуре, в стране где печатная отрасль как и культура чтения уничтожены еще хз когда.
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02.12.2021 13:42 Відповісти
ынтиресно... а ты сам когда последний раз купил напечатанную книжку?
я вот в 8 лет.
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02.12.2021 13:55 Відповісти
последняя напечатаная купленая ...остров сокровищ,годаполтора назад,ребенок читал, правда редакция какая то подрезано/подкорректированая , я читал чуток в другой в детстве. А для себя.... хз, уже и не упомню, Да и нет нормальных : в нормальном переплете,бумаге , то что хотел бы прочитать - качество омно,что переплет что бумага (реально хз кто допускает такое в производство, глазам напряг нереальный) то что не интересно - качество супер (последнее что листал гарипотер - бумага сказка,шрифт удобный, переплет на многие года). Цена правда выше вовиной тысячи.
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02.12.2021 14:30 Відповісти
А в следующем году при нашей инфляции и росте цен, окажеться шо на эту тыщу можна будет купить только туалетной бумаги с портретом Зеленского
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02.12.2021 13:43 Відповісти
Цікаво було би побачити перелік видавців та книг.
В усякому разі їх можна теоретично потім продати
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02.12.2021 13:43 Відповісти
Я обычно беру книги в библиотеке.
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02.12.2021 13:45 Відповісти
А я уже и забыл когда даже электронные читал, теперь только слушаю книги.
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02.12.2021 13:48 Відповісти
ЗЕ за 2,5 года полностью дискредитировал власть и государство. И отношение к нему - как к Зеленскому а не лидеру нации, главе государства и верхглавкому. И к власти и государству теперь относятся люди так-же как к Зе-команде, а не как к определенным важным символам..
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02.12.2021 13:48 Відповісти
Книжки на хліб не немажєш
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02.12.2021 13:49 Відповісти
жрите книги.
ну или топите ими. если собачку ещё не продали.
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02.12.2021 13:52 Відповісти
Возможно я бы их потратил на лекарства - жена раком больна , а так я готов их подарить Зеленскому , пусть жену на концерт 95-го квартала сводит , моей тысячи не хватит , но жена свою тоже готова отдать. Как мне направить наши 2000 лично Зеленскому , как подарок.???
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02.12.2021 14:02 Відповісти
23 ноября состоялся литературный дебют одного из ведущих журналистов США о финансовой коррупции. "Американская клептократия" Кейси Мишеля предлагает взрывное расследование того, как СШАпостроили крупнейшую систему незаконного оффшорного финансирования, которую когда-либо знал мир. Но нас должно беспокоить то, что целую часть книги автор посвятил Игорю Коломойскому, которого называет "инициатором крупнейшего в истории США отмывания денег". Там и про ******* есть. ПОКУПАЙТЕ книгу "Американская клептократия"!!!!!!
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02.12.2021 14:12 Відповісти
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02.12.2021 14:14 Відповісти
представляю себе этот книжный магазин " Все по 1000 гривен "
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02.12.2021 14:33 Відповісти
Лучше бы пенсионерам эту всю суму поделили и выплатили.нах мне его фитнес с театром
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02.12.2021 15:16 Відповісти
глава Минэкономики Юлия Свириденко - ты дурочка сейчас любая информация есть в сети в аудио-видео и все от дошкольника до айтишника черпают информацию какие книгиты с луны упало е-чудо трускавецкое
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02.12.2021 16:27 Відповісти
 
 