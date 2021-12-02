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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окупація Криму
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Зеленський (17420) Крим (12755) Пєсков (1443) Росія (47179)

"Хочуть посягнути на російський регіон": у Кремлі сприйняли заяву Зеленського щодо окупованого РФ Криму як пряму загрозу

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Останні заяви президента України Володимира Зеленського на тему повернення Криму є прямою загрозою на адресу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми, звичайно ж, аналізуємо висловлювання президента Зеленського. Взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи в парламенті, Зеленський говорив, що, наприклад, повернення Криму має стати головною метою та філософією України", - сказав він журналістам.

За словами Пєскова, "подібне формулювання означає, що київський режим має намір використати всі наявні можливості, включаючи силові, для того, щоб посягнути на російський регіон".

Прессекретар президента РФ також наголосив, що Київ, заявляючи про необхідність переговорів з Москвою, одночасно робить дії, які унеможливлюють такі контакти.

Як приклад Пєсков навів наполегливі спроби Києва уявити Росію стороною конфлікту.

"З іншого боку, вони роблять так, що якісь переговори з Росією є неможливими", - продовжив представник Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль звинуватив Зеленського у нагнітанні істерики: Росія - миролюбна країна і не готує жодних наступів ані на кого

"Вони просто не виконують Мінські домовленості і раніше досягнуті розуміння, маються на увазі Париж та інші. Вводяться закони: закон про російську мову, закон про корінні народи, тимчасовий політичний устрій", - пояснив Пєсков.

Нагадаємо раніше Кремль висловив занепокоєння "риторикою Києва" щодо вирішення проблеми Донбасу.

"Ми загалом бачимо досить агресивну риторику з боку української влади, ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лінії зіткнення", - заявив Пєсков.

Він процитував заяву президента України Володимира Зеленського, про те, що Україна має сильну і потужну армію, і "якщо ми хочемо повернути Донбас, давайте".

"Давайте що? - хочемо ми запитати", - сказав Пєсков.
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Топ коментарі
+46
Дегенерат...
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02.12.2021 13:22
+36
российский регион ? А кто вы вообще , россияне ?
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02.12.2021 13:23
+32
Украсть присвоить Крым и кричать что это мое может только гопник Х#йло... эти пустозвоны ершики и прочие придворные Кремля пустое место.
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02.12.2021 13:35
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там не любил "евреев" еще кайзерок - обосрался, положил страну под откос и вякал с Нидерландов.
кстати - его маман лечил "еврей" - и получил потом даже вроде звание - "заслуженный ев.ей Германии" и спокойно свалил в Рузвельтщину.
вчера прочитал шо уровень жизни в Германии перед войной был как 3\4 американского..... думаю - шож ты наделал то - вместе с японцами пошел против Монстра(по экономике и ресурсам). нелогично же.
именно так, можно подумать что есть "судьба" - иногда х.з. зачем делаются вещи - шо их никто бы не сделал в здравом уме, как и Путин.
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03.12.2021 12:18 Відповісти
Это точно.
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03.12.2021 12:20 Відповісти
Шухер, Украина нападает на парашу....
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02.12.2021 15:18 Відповісти
Крим це не російський регіон!!!
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02.12.2021 15:30 Відповісти
Как тебе такое Блинкин ?
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02.12.2021 15:32 Відповісти
Згадалось...дуже чітко показана кацапська сутність.
https://youtu.be/n-LIwyw2GDQ
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02.12.2021 15:36 Відповісти
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02.12.2021 16:10 Відповісти
КАЦАПАМ ЧИТАТИ УВАЖНО -
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02.12.2021 16:12 Відповісти
СМЕРТЬ ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!!!
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02.12.2021 16:13 Відповісти
придурок, Италия уже давно проиграла Британии
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02.12.2021 19:26 Відповісти
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02.12.2021 16:21 Відповісти
а навіщо на патріотичному сайті потрібен касапський ворожий наратив "...Пєсков навів наполегливі спроби Києва уявити Росію стороною конфлікту"???
Це не уявлення, це - доконаний факт!
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02.12.2021 16:22 Відповісти
"З іншого боку, вони роблять так, що якісь переговори з Росією є неможливими"- тобто кацап хоче, щоб з ним говорили як з аристократом, коли він сам є сином вокзальної повії? Наївний телепень)
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02.12.2021 16:43 Відповісти
Самі повернуться, коли "нарід" від моря суцільним забором відріжуть
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02.12.2021 18:16 Відповісти
Варіант. гундяй їде в Україну ну щоб почитати якусь хрень чи ще щось. І тут на грунті деяких заворушень за московський каганат впрягеться кацопостанський каганат. Так що треба гострити леза
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02.12.2021 22:27 Відповісти
В Одессу на пляж, потом Крым вернем по дороге домой ))
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06.12.2021 16:57 Відповісти
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