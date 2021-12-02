Блінкен перед зустріччю з Лавровим: Дипломатія - найкращий спосіб вирішити кризу навколо України

Найкращий спосіб вирішити кризу навколо України - це дипломатія. Якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, то це матиме наслідки для неї.

Про це заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен на початку переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Байден заявляв президенту Путіну, коли вони декілька місяців тому зустрічалися в Женеві, що США націлені на стабільні та передбачувані відносини між двома країнами, це в наших інтересах та в інтересах нашого народу й всього світу. Але ми чітко дали зрозуміти останніми тижнями, що у нас глибокі розбіжності щодо агресивних планів Росії проти України, і це спрямовує нас рівно у протилежний бік", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що "це не в чиїхось інтересах".

"Це викликає занепокоєння дуже багато у кого і в Європі. Думаю, Сергій (Лавров. - Ред.) за останні 24 години тут у Стокгольмі чув неодноразові висловлювання занепокоєння з цього приводу. Найкращий спосіб уникнути кризи - це дипломатія", - заявив держсекретар США.

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Блінкен зазначив, що це він планує обговорити з російським колегою.

Американський держсекретар також наголосив на важливості виконання сторонами Мінських домовленостей: "Якщо РФ готова виконувати свою частину мінських домовленостей, як і Україна, то ми це повністю підтримаємо для того, щоб уникнути нової кризи в Україні".

"Але якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, то це матиме наслідки", - наголосив він.