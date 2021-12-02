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Блінкен перед зустріччю з Лавровим: Дипломатія - найкращий спосіб вирішити кризу навколо України

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Блінкен перед зустріччю з Лавровим: Дипломатія - найкращий спосіб вирішити кризу навколо України

Найкращий спосіб вирішити кризу навколо України - це дипломатія. Якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, то це матиме наслідки для неї.

Про це заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен на початку переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Байден заявляв президенту Путіну, коли вони декілька місяців тому зустрічалися в Женеві, що США націлені на стабільні та передбачувані відносини між двома країнами, це в наших інтересах та в інтересах нашого народу й всього світу. Але ми чітко дали зрозуміти останніми тижнями, що у нас глибокі розбіжності щодо агресивних планів Росії проти України, і це спрямовує нас рівно у протилежний бік", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що "це не в чиїхось інтересах".

"Це викликає занепокоєння дуже багато у кого і в Європі. Думаю, Сергій (Лавров. - Ред.) за останні 24 години тут у Стокгольмі чув неодноразові висловлювання занепокоєння з цього приводу. Найкращий спосіб уникнути кризи - це дипломатія", - заявив держсекретар США.

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Блінкен зазначив, що це він планує обговорити з російським колегою.

Американський держсекретар також наголосив на важливості виконання сторонами Мінських домовленостей: "Якщо РФ готова виконувати свою частину мінських домовленостей, як і Україна, то ми це повністю підтримаємо для того, щоб уникнути нової кризи в Україні".

"Але якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, то це матиме наслідки", - наголосив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Лошадка устала, пора ей на покой.
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02.12.2021 13:41 Відповісти
Сумно цю хрінь слухати! і шо, багато ви там « надипломатили» зо останні роки?? Викиньте ********* головних кацапів з країни, та закрийте їм в'їзд! Зробіть вже хоч щось! Покажіть цій зе говно владі приклад
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02.12.2021 13:49 Відповісти
Вроді непогано роспочав...
А яка по-твойому має бути зе-не-гівно-влада? Уяви себе на місці президента України, головнокомандуючого ЗСУ, міністра ЗС і т.п....

Чи ти диванний стратег?
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02.12.2021 15:50 Відповісти
Виведена якась сильно бз*лива порода політиків - що в Європі, що в США. Пєрвий парєнь на дєрєвнє- *******, плохой парєнь всіх построїв ?
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02.12.2021 14:49 Відповісти
Найкращий спосіб вирішити кризу навколо України - це дипломатія. Джерело: https://censor.net/ua/n3302957 Цікаво Блінкен, а Ви самі у це вірите??? Дипломатія, то для людей, а для поросяпсів - батіг і поліно!!!
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02.12.2021 16:27 Відповісти
 
 