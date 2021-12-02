"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це гра з вогнем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".
"Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - сказав Лавров під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі.
Голова МЗС РФ висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.
"Один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайтяжчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в сфері безпеки до небезпечної межі. ... Ті, хто завчено повторює бухарестські тези і каже, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати", - наголосив російський міністр.
За його словами, перетворення країн-сусідів РФ на плацдарм протистояння з нею, розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів є категорично неприйнятним.
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но когда сама страна будет иметь сильное вооружение, даже при помощи союзников, риторика разговора будет проходить уже в другом русле
Все норм! Держимся. Слава Украине!
А відмова Росії від гарантій даних нею під час підписання Будапештського меморандуму - ціла бомба! І вона вже вибухнула!
Что принимает на своих саммитах Европа - не твоё собачье дело.
Результат спешки и русского качества сборки.
Особенно, нечёсанная Захарова.
Крым верните, идиот кацапский
Напомним также, что бывший заместитель главы цхинвальского офиса Миссии ОБСЕ в Грузии Райан Грист, гражданин Англии, оказался очевидцем штурма Цхинвала грузинской армией. Он рассказал о тех событиях СМИ.
Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный.
Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
Вместе с тем, с учетом масштабов изначальной грузинской атаки, необходимость и оправданность дальнейших действий России вызывают сомнения. Представляется, что большая часть этих действий вышла далеко за рамки необходимой обороны. Перенос боевых действий вглубь территории Грузии явился нарушением международного права, и на данном этапе грузинские войска действовали, осуществляя право на самооборону в соответствии со статей 51 Устава ООН.
В оправдание своих действий Россия ссылалась на необходимость защиты своих граждан, проживавших в Южной Осетии, в соответствии со статей 61 (2) Конституции РФ.
Начиная с 1945 года, многие государства вели боевые действия под предлогом защиты своих граждан за рубежом, и в ряде случаев законность этих действий вызывала споры. Определенного международного закона по данному поводу не существует. Однако присутствует общее понимание, что подобные операции должны быть ограниченными по времени и масштабам, и иметь целью прежде всего спасение и эвакуацию людей. В данном случае, Россия далеко вышла за эти рамки.
пока у него не было атомной бомбы.
2 маломощные бомбочки по Москве и Питеру были бы целительной прививкой от махания ядерной дубинкой.
Щойно Лавров підтвердив, що військова загроза РФ - це шантаж і України, і Заходу щодо вступу України до НАТО.
Він оголосив, що Росія незабаром запропонує новий пакт про європейську безпеку, який має «зупинити подальше розширення НАТО на схід».
Особливий акцент - не допустити Україну до євроатлантичного альянсу.
Свою заяву Лавров зробив на міністерській зустрічі країн ОБСЄ якраз у відповідь на заяву Блінкена щодо нарощування Росією військових сил навколо України.
Заява Лаврова ще раз підтверджує, що анонсовані Зеленським «прямі перемовини» з Путіним без участі західних партнерів - хибна стратегія. Москва підтискатиме Захід до того, аби вони почали потроху забувати про Україну і виносити її поза дужки загальноєвропейської системи безпеки.
І якщо Зеленський сам оголошує, що готовий до прямих перемовин з кремлем, забувши про Берлін, Париж та Вашингтон, західні партнери можуть легко на це погодитися. Залишивши нас сам на сам з ворогом. Без механізму санкцій. І без євроатлантичних перспектив.