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Новини За кордоном
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Австрія (567) корупція (4069) Курц (83)

"Я не святий і не злочинець. Я людина з недоліками": колишній канцлер Австрії Курц оголосив, що йде з політики

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц, який подав у відставку на тлі корупційного розслідування, оголосив, що йде з політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  "Європейська правда" із посиланням на  Kronen Zeitung.

35-річний Курц, який досі є лідером консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), обіймав посаду канцлера з 2017 по 2019 рік, а потім - з 2020 по 2021 рік. Він подав у відставку на початку цього року, коли потрапив у корупційний скандал.

Курц став батьком минулого місяця і сказав, що це стало причиною його рішення.

Оголошуючи про відставку з поста лідера партії, Курц зазначив, що останні кілька місяців для нього були "захистом від звинувачень і судових розглядів, а не змаганням за кращі ідеї". За його словами, це нормально в політиці, але особисто для нього це стало "дуже виснажливою".

"Я приймав неправильні рішення. Я не святий і не злочинець. Я людина з недоліками, з усім, що за ними йде. І я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу довести в суді, що звинувачення проти мене є неправдивими", - заявив Курц у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Австрії одноголосно позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету

У жовтні Курца змінив на посаді канцлера глава МЗС Александр Шалленберг.

Австрійські ЗМІ повідомляють, що ймовірним наступником Курца на посту лідера партії є міністр внутрішніх справ Карл Негаммер. Ймовірно, саме він стане наступним канцлером, а Шалленберг повернеться до Міністерства закордонних справ.

У п’ятницю відбудеться засідання керівництва партії з цього питання.
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Топ коментарі
+10
меньше с плешивым дружил бы и не набрался бы от него всякого треша
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02.12.2021 13:59
+10
Курц лошара! У Зелі таких зашкварів повний мішок і всьо путьом.
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02.12.2021 13:59
+3
Коли і в нас нарешті: "я зробив все що залежило від мене, я йду з посади, досвідос"
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02.12.2021 14:00
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меньше с плешивым дружил бы и не набрался бы от него всякого треша
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02.12.2021 13:59 Відповісти
Курц лошара! У Зелі таких зашкварів повний мішок і всьо путьом.
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02.12.2021 13:59 Відповісти
зашквари Курца в порівнянні с Зеліними то постна *уйня)))
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02.12.2021 17:29 Відповісти
Коли і в нас нарешті: "я зробив все що залежило від мене, я йду з посади, досвідос"
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02.12.2021 14:00 Відповісти
Пока бородатая бабушка будет в Украине, а не в тюрьме США ничего хорошего у нас не будет.
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02.12.2021 14:33 Відповісти
Коли ж і у нас політики будуть нести таку ж хоча б репутаційну відповідальність за свої зашквари.
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02.12.2021 14:04 Відповісти
фирташ в пичальке ))
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02.12.2021 14:06 Відповісти
Бедненький, аппелировал бы еще - Я не придерживался Папиныз заповедей, кто верит что есть "твердь небесная", пусть первый пульнет во мну с "града", Моторылу не спрашивать... ах, оставьте шо оно сдохло - так кто еще, а?, ну?
Жаль австрию, у них поймали министра на том что ...... ээээ, ну да, гуд, гуд(сказал Елдак, прочитав эту новость і чомусь зашарівся )
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02.12.2021 14:12 Відповісти
Эта очень хорошо , что эта пророссийская путинская **** КУрц уйдёт из политики!!Меньше вони будет в Австрии в пользу пуйла!!
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02.12.2021 14:13 Відповісти
ВОВА ВІЗМИ ПРИКЛАД - ЗВАЛИ САМ!
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02.12.2021 14:20 Відповісти
"людина з недоліками"?? ХАХАХАХАХ!!!
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02.12.2021 14:30 Відповісти
курц мелкий ***** будет работать штатным ************** в "Газпрём"
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02.12.2021 14:35 Відповісти
ну, брав гроші від путєна - і шо, ето прєступлєніє?
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02.12.2021 14:41 Відповісти
Где-то отклонился от генеральной линии партии. Скорее всего, просто не фашист. За что и наказан.
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02.12.2021 14:54 Відповісти
ты почитай что такое фашист и где оно было.
что ты такое несешь то? какая нафиг партия с линией то?
там просто была главная резидентура совка, например. не фашист блин. типо партия фашист, а он не фашист. что ты такое Путин побери несешь то?
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02.12.2021 15:04 Відповісти
В Австрии сейчас установлен абсолютно типичный фашистский режим под "ковидным" предлогом: непроколотые сделаны недочеловеками, и им де-факто отказано в праве на жизнь. Моя гипотеза заключалась в том что, возможно, этот мужик был против такого хода событий.
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02.12.2021 15:06 Відповісти
чувак, у тебя крыша протекает
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02.12.2021 15:27 Відповісти
Всё норм. Просто у тебя мало информации о происходящем на родине Алоизыча. А там всё очень паскудно и страшно.
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02.12.2021 15:31 Відповісти
даже еще страшнее. там творицца сущий ад. не то что на россии, где тишь, гладь, процветание и благодать. в посольство московии в австрии стоят километровые очереди нещасных австрийцев, которые хотят убежать от своего фошиздского прошлого и настоящего, и получить статус беженца на россии...
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02.12.2021 15:39 Відповісти
Слишком громко шестеришь. Даже Антип не одобрит.
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02.12.2021 16:16 Відповісти
куда мне до тебя дешёвка ольгинская
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02.12.2021 16:40 Відповісти
у него крыша не протекает. этот тролль здесь гадит за бабки мокшанские
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02.12.2021 15:35 Відповісти
еще Черчиль говорил что фашисты будущего будут называть своих оппнентов фашистами. в твоем случае это предсказание четко прослеживается
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02.12.2021 15:34 Відповісти
кстати вроде оно такое и не говорило, это из писем, что ему писал какой-то бандит из Сербии.
жирной свинье приписали много фраз, как и Ленину - В будущем в интернете фразы будут не наши.... ну как то так
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02.12.2021 15:50 Відповісти
возможно и не говорил.но сутидела это не меняет
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02.12.2021 15:55 Відповісти
так бо туда был ближе фашизм, в сербии, а оно как бы не то шо нац.-соц.
а то шо сути дела.... ну, я х.з., но быдло рашинское фашистами назвать.... не знаю. в партии муссолини напр. "е*реев" было больше в процентном соотношении чем местных, а совки/русня, подразумевает под фашизмом - "гитлеризм". поэтому и смешно с этого быдла парашного то, те не кажется?
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02.12.2021 16:02 Відповісти
все правильно чувак говорит. в австрии у власти настоящие фашисты. всех кто отказывается там получить прививку от ковид, отправляют в концлагеря. там их заставляют целовать портрет гитлера и читать вслух Майн Кампф. А еще с них снимают антрпологические замеры, чтобы определить не унтэменши ли они случаем. сташно дажэ подумать что будет с теми у кого антропологичесик размеры не соответствуют размерам сверх рассы...
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02.12.2021 15:47 Відповісти
все кто не фашисты в австрии будут жестоко наказаны. шах и мат
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02.12.2021 15:48 Відповісти
уходит он потому что готовится пополнить ряды совета правления газпрома иил рос нефти. рядом с шредером и кнайсль
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02.12.2021 15:50 Відповісти
помню еще спрашивал у всех - та шож россия творит, почему Европа не сделает хоть что то?(первая чеченская)
потом недоумевал с Шредера(как так продавать свою эту самую)
теперь с Меркель(эти твари насмехаются над Германией, но совок же тупо еще хуже зачинщик)
а уже... ну не знаю, я больший патриот Германии(правды) чем собственно сами кто куда там как и кого.
и да, Пусин на фоне этих вот всех кажется вполне себе неплохим п..даром с болота.(эй, ну просто если так, издалека взглянуть, а он просто *****)
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02.12.2021 15:56 Відповісти
В воронеже ему будут рады))
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02.12.2021 16:49 Відповісти
 
 