"Я не святий і не злочинець. Я людина з недоліками": колишній канцлер Австрії Курц оголосив, що йде з політики
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Колишній канцлер Австрії Себастіан Курц, який подав у відставку на тлі корупційного розслідування, оголосив, що йде з політики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kronen Zeitung.
35-річний Курц, який досі є лідером консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), обіймав посаду канцлера з 2017 по 2019 рік, а потім - з 2020 по 2021 рік. Він подав у відставку на початку цього року, коли потрапив у корупційний скандал.
Курц став батьком минулого місяця і сказав, що це стало причиною його рішення.
Оголошуючи про відставку з поста лідера партії, Курц зазначив, що останні кілька місяців для нього були "захистом від звинувачень і судових розглядів, а не змаганням за кращі ідеї". За його словами, це нормально в політиці, але особисто для нього це стало "дуже виснажливою".
"Я приймав неправильні рішення. Я не святий і не злочинець. Я людина з недоліками, з усім, що за ними йде. І я з нетерпінням чекаю дня, коли зможу довести в суді, що звинувачення проти мене є неправдивими", - заявив Курц у четвер.
У жовтні Курца змінив на посаді канцлера глава МЗС Александр Шалленберг.
Австрійські ЗМІ повідомляють, що ймовірним наступником Курца на посту лідера партії є міністр внутрішніх справ Карл Негаммер. Ймовірно, саме він стане наступним канцлером, а Шалленберг повернеться до Міністерства закордонних справ.
У п’ятницю відбудеться засідання керівництва партії з цього питання.
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Жаль австрию, у них поймали министра на том что ...... ээээ, ну да, гуд, гуд(сказал Елдак, прочитав эту новость і чомусь зашарівся )
что ты такое несешь то? какая нафиг партия с линией то?
там просто была главная резидентура совка, например. не фашист блин. типо партия фашист, а он не фашист. что ты такое Путин побери несешь то?
жирной свинье приписали много фраз, как и Ленину - В будущем в интернете фразы будут не наши.... ну как то так
а то шо сути дела.... ну, я х.з., но быдло рашинское фашистами назвать.... не знаю. в партии муссолини напр. "е*реев" было больше в процентном соотношении чем местных, а совки/русня, подразумевает под фашизмом - "гитлеризм". поэтому и смешно с этого быдла парашного то, те не кажется?
потом недоумевал с Шредера(как так продавать свою эту самую)
теперь с Меркель(эти твари насмехаются над Германией, но совок же тупо еще хуже зачинщик)
а уже... ну не знаю, я больший патриот Германии(правды) чем собственно сами кто куда там как и кого.
и да, Пусин на фоне этих вот всех кажется вполне себе неплохим п..даром с болота.(эй, ну просто если так, издалека взглянуть, а он просто *****)