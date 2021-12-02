Марченко про "тисячу Зеленського": Ці кошти виділяються для підтримки певних видів бізнесу

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить проблеми у обмеженні на використання обіцяної президентом вакцинованим українцям тисячі гривень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Запропонована саме така модель. Її треба приймати, із з розумінням ставитися, що саме така модель є адекватною. Це ж не просто роздача грошей. Це є роздача грошей за умови вакцинації", - зауважив міністр.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чому ці гроші не можуть бути направлені, наприклад, на оплату комунальних послуг, Марченко зауважив, що кошти виділяються з метою підтримки певних видів бізнесу, а для оплати житлово-комунальних послуг держава надає субсидії тим, хто її потребує.

Голова Мінфіну також пояснив, що гроші будуть нараховуватися через додаток "Дія" "швидко і ефективно".