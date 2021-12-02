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Марченко про "тисячу Зеленського": Ці кошти виділяються для підтримки певних видів бізнесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марченко про

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить проблеми у обмеженні на використання обіцяної президентом вакцинованим українцям тисячі гривень.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Запропонована саме така модель. Її треба приймати, із з розумінням ставитися, що саме така модель є адекватною. Це ж не просто роздача грошей. Це є роздача грошей за умови вакцинації", - зауважив міністр.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чому ці гроші не можуть бути направлені, наприклад, на оплату комунальних послуг, Марченко зауважив, що кошти виділяються з метою підтримки певних видів бізнесу, а для оплати житлово-комунальних послуг держава надає субсидії тим, хто її потребує.

Голова Мінфіну також пояснив, що гроші будуть нараховуватися через додаток "Дія" "швидко і ефективно".
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Топ коментарі
+9
Ловким движением руки деньги из бюджета через лохотрон перекачиваются папе.
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02.12.2021 14:06
+8
Для "підтримки бізнесу"? А для ПІДТРИМКИ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН?!
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02.12.2021 14:04
+7
Ну да... пенсионеры живущие в периферии которые никогда дальше своего города-спутника не выбирались поедут по театрам и концертам. Людям не хватает средств на элементарную еду и лекарства!
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02.12.2021 14:05
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ЗЕлохотрон.
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02.12.2021 14:03 Відповісти
Для "підтримки бізнесу"? А для ПІДТРИМКИ ПЕРЕСІЧНИХ ГРОМАДЯН?!
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02.12.2021 14:04 Відповісти
У тебя же на интернет хватает еще - значит с голоду не пухнешь.
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02.12.2021 14:05 Відповісти
Ну да... пенсионеры живущие в периферии которые никогда дальше своего города-спутника не выбирались поедут по театрам и концертам. Людям не хватает средств на элементарную еду и лекарства!
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02.12.2021 14:05 Відповісти
Плодись интенсивней - будет потом кому пенсионеров кормить.
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02.12.2021 14:09 Відповісти
А какая разница. Они голосовали за мифическую черную икру. Вот теперь пусть ее себе и намазывают
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02.12.2021 14:46 Відповісти
Ловким движением руки деньги из бюджета через лохотрон перекачиваются папе.
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02.12.2021 14:06 Відповісти
6 миллиардов бюджетных, одолженых, гривен уйдут "на концерты". Так даже кацапы не пилят)
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02.12.2021 14:13 Відповісти
Всё па чеснаму, без обмана.
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02.12.2021 14:19 Відповісти
На квартал 95.
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02.12.2021 14:09 Відповісти
...То я вже й книжки не куплю? Пічалька... Отаке, у них нон стоп конкурс брехунів!)))
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02.12.2021 14:12 Відповісти
Купите, Камасутру в рисунках с пояснениями Зебила
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02.12.2021 14:47 Відповісти
Выдавайте уже сразу билетами на квартал.
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02.12.2021 14:42 Відповісти
а говорили в помощь людям для стимуляции вакцинации. опять ******..ли?
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02.12.2021 14:44 Відповісти
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02.12.2021 14:52 Відповісти
Ахаа. По 35 баксов для бизнеса. На, на, на, на
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02.12.2021 14:45 Відповісти
Сразу бы выдали белетами на Квартал 95....Там уже и зрителей НЕТ! Или принудительно загоняйте!
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02.12.2021 14:48 Відповісти
Схерали это тысяча именно Зеленского? Он её со своего кармана даёт? Раздерибанить государственное бабло много ума не надо.
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02.12.2021 14:50 Відповісти
а я хотів використати цю тисяту на талони білети 95го кварталу...
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02.12.2021 14:50 Відповісти
Для того, щоб моя 82-річна мама отримала тисячу, мені потрібно спочатку купити для неї смартфон і встановити на ньому Дію. Тільки після цього вона повинна проїхати 50 км де зможе відвідати фітнес-цетр, плавальний басейн або сходити в театр (до речі, квитки в театри розкуплені на пів року вперед, хіба, що ляльковий)
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02.12.2021 14:56 Відповісти
А моїм по 85 років))) які їм театри, та ще і в глухому селі. А фітнесу на городі і у дворі вистачає. Є правда клуб, так там кіно давно не крутять. То може привезуть по такому случаю))))), то хай і освітлення вулиці хоча б до клуба зроблять. Щоб люди бачили де те кіно)) ... Люди добрі я офігіваю... від життя в станє Оз)))
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02.12.2021 15:12 Відповісти
как-то через опу распределяют, и то не всем видам бизнеса, и то вместо 1000 им достанется прибыль с этой тысячи, гривен 20. поддержал так поддержал ))
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02.12.2021 15:54 Відповісти
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02.12.2021 16:18 Відповісти
 
 