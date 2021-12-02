Нардеп "Голосу" Железняк про Держбюджет-2022: "Слуги народу" підтвердили, що Україна розвиватиметься повільно, а не в турборежимі

Показовим є те, що за Держбюджет на наступний рік "слуги народу" віддали менше 226 голосів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в четвер сказав народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, це є відповіддю на питання, чи існує де-факто коаліція у парламенті.

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Железняк вважає єдиною гарною новиною у бюджетному процесі, що депутати не проголосували бюджет "під ялинку", хоч строки прийняття документу все ж затягнули.

"Погано, що бюджет поганий. Нічого там не зміниться. Кому подобається, як зараз живе країна, які зарплати, як розвивається економіка, стимулюється бізнес, як допомагають медикам у важкій ситуації, як відбуваються державні процеси, то бюджет на наступний рік є таким самим, як і цьогорічний", - наголосив нардеп і додав: "Сьогодні "слуги народу" в черговий раз підтвердили, що Україна розвиватиметься так само повільно, не в турборежимі, як і в цьому році".