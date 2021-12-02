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Новини Політика України Бюджет-2022
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ВР (11730) держбюджет (900) Слуга народу (2544) Железняк Ярослав (390)

Нардеп "Голосу" Железняк про Держбюджет-2022: "Слуги народу" підтвердили, що Україна розвиватиметься повільно, а не в турборежимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Показовим є те, що за Держбюджет на наступний рік "слуги народу" віддали менше 226 голосів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР в четвер сказав народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, це є відповіддю на питання, чи існує де-факто коаліція у парламенті.

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Железняк вважає єдиною гарною новиною у бюджетному процесі, що депутати не проголосували бюджет "під ялинку", хоч строки прийняття документу все ж затягнули.

"Погано, що бюджет поганий. Нічого там не зміниться. Кому подобається, як зараз живе країна, які зарплати, як розвивається економіка, стимулюється бізнес, як допомагають медикам у важкій ситуації, як відбуваються державні процеси, то бюджет на наступний рік є таким самим, як і цьогорічний", - наголосив нардеп і додав: "Сьогодні "слуги народу" в черговий раз підтвердили, що Україна розвиватиметься так само повільно, не в турборежимі, як і в цьому році".
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Главное заложили 400 лимонов на институт президента, которого и в природе нет.
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02.12.2021 14:16 Відповісти
Інституту немає , а гроші у зенаркоші будуть , - все дуже просто 😡
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02.12.2021 14:35 Відповісти
Ці тварюки такі ж крадії, та брехуни, як і кремляді.
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02.12.2021 14:30 Відповісти
Главное шо не Петя
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02.12.2021 14:47 Відповісти
Слуги урода тільки красти вміють в турборежимі і бабло ховати в оффшорах , а на людей вони чхати хотіли і не тільки ...
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02.12.2021 14:34 Відповісти
 
 