Пролонгація закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може посприяти припиненню війни на Донбасі, - "слуга народу" Костін
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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і пролонгація його дії може сприяти позитивному результату у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
Про це зазначає голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наявність цього закону є дуже важливою для того, щоб переговорно-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі, припинення війни на Донбасі був таким, що приведе до позитивного результату: досягнення миру та відновлення територіальної цілісності України", - сказав Костін у кулуарах парламенту в четвер після ухвалення відповідного закону.
Він наголосив, що цей закон також є дуже важливим сигналом для міжнародних партнерів України у тому, що саме переговорний шлях встановлення миру на Донбасі – це принципова позиція президента України, українського парламенту та суспільства загалом.
Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада пролонгувала на рік до 31 грудня 2022 року включно закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
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Откуда такая бредовая и ничем не подкрепленная убежденность?