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Пролонгація закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може посприяти припиненню війни на Донбасі, - "слуга народу" Костін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Пролонгація закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може посприяти припиненню війни на Донбасі, -

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей і пролонгація його дії може сприяти позитивному результату у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це зазначає голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наявність цього закону є дуже важливою для того, щоб переговорно-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі, припинення війни на Донбасі був таким, що приведе до позитивного результату: досягнення миру та відновлення територіальної цілісності України", - сказав Костін у кулуарах парламенту в четвер після ухвалення відповідного закону.

Він наголосив, що цей закон також є дуже важливим сигналом для міжнародних партнерів України у тому, що саме переговорний шлях встановлення миру на Донбасі – це принципова позиція президента України, українського парламенту та суспільства загалом.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада пролонгувала на рік до 31 грудня 2022 року включно закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Автор: Ірина Дашківська
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Или наивный или дурак или людей дураками считает...
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02.12.2021 14:41 Відповісти
"людей дураками считает..."
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02.12.2021 16:33 Відповісти
Ось і перша пробна кулька-може прокатили.
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02.12.2021 14:46 Відповісти
Тебе это УЙЛО СКАЗАЛ?!!
Откуда такая бредовая и ничем не подкрепленная убежденность?
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02.12.2021 15:34 Відповісти
Там все такие дебилы.Да Пуйлу от этого закона ни холодно ни жарко.Он его и так считает своей вотчиной, только хочет чтобы содержала его Украина, благодаря так вот зеленым идиотам.
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02.12.2021 15:52 Відповісти
И каким же мля образом.
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02.12.2021 16:50 Відповісти
 
 