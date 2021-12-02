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Війська РФ змінили тактику та збільшують активність на Донбасі, - командувач ОС Павлюк. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російсько-окупаційні війська прикриваються місцевим населенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.

"Останнім часом активність цих підрозділів все-таки збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ. Ми до цього звикли, спокійно до цього ставимося. Даємо гідну відсіч. Ці хвилі - вони періодично бувають і швидко згасають тільки після нашої відповіді", - зазначив Павлюк.

За його словами, тактика російсько-окупаційних військ змінилася.

"Ми перехопили ініціативу. Відповіді наші все чіткіші і точніші, тому противник пробує знову захопити ініціативу, але, на радість нам і на жаль для них – їм це не вдається. Тому і збільшується періодичність обстрілів, збільшується потужність обстрілів", - пояснив Павлюк.

"Противник пробує з максимально великої дистанції використовувати (озброєння. - Ред.). І що, на жаль, чітко проглядається - вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності використання артилерії. Це з населених пунктів. Ще що відмічається чітко - вони бояться вже стріляти - буквально короткий обстріл і вони одразу тікають, змінюють позицію, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь", - додав командувач ООС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Тримайтесь хлопці, молимось за Вас! Все буде Україна!
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02.12.2021 14:28
+13
Нужно туда направить 95 квартал, для поднятия духа солдат с обеих сторон фронта
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02.12.2021 14:40
+13
уже один рванул

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02.12.2021 14:52
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Тримайтесь хлопці, молимось за Вас! Все буде Україна!
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02.12.2021 14:28 Відповісти
Нужно туда направить 95 квартал, для поднятия духа солдат с обеих сторон фронта
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02.12.2021 14:40 Відповісти
Вот там и увидим кто с квартальщиков рванёт в какую сторону
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02.12.2021 14:44 Відповісти
Все на Восток рванут, к мішебратьям сомнений нет!!!
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02.12.2021 14:46 Відповісти
уже один рванул

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02.12.2021 14:52 Відповісти
війна триває загострення буде але наша безпека залежить тільки від нас самих
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02.12.2021 17:15 Відповісти
штрафбат "95-тий", під Горловку,
щоб пригадали молодість

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02.12.2021 14:49 Відповісти
Так у Зели вертолет есть. Он может быстренько туда мотнуться побухать с Ермаком.
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02.12.2021 14:50 Відповісти
Чого ж вартий квартал без свого соліста- пісюніста? Треба Бубочку прохати возєднатися зі своїми товаришами по бізнесу хоча би на час гастролей.
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02.12.2021 19:42 Відповісти
Достойный отпор хорошо бы видосами подтверждать, а не только словами
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02.12.2021 14:41 Відповісти
Може тобі ще й плани операцій з дислокацією Байрактарів наперед опубліковувати?
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02.12.2021 15:52 Відповісти
всьо харашо!
найвеличніший дагаварітса с путєном!
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02.12.2021 14:46 Відповісти
Та пусть заглядывает очередной раз в заднепроходной глазик тупина, все равно уже государственный преступник.
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02.12.2021 14:53 Відповісти
тому нам треба визначитись: чи на потрібна Україна, або чоколядне око путена
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02.12.2021 15:01 Відповісти
Всегда за Украину. Мне это отец говорил и я в сердце это берегу. Когда мне в ДВВАИУ в 93 начальник 2 факультета вызывал и говорил что нас, украинцев, выпустят без погон лейтенанта, а только с дипломом если не поеду по распределению в рабссию... Отказался... Думал что 5 лет коту под хвост... Ничего страшного. Отслужил верой и правдой Украине.
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02.12.2021 15:20 Відповісти
рашисты совершенствуют свою тактику.. это нужно понимать ВСУ и готовить нежданчик на случай массового вторжения. Понимают ли это власти??!!! Большое сомнение!! Это не паника а приготовление к реальной войне вместо шапкозакидательства про нашу суперсилу от ЗЕ
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02.12.2021 14:54 Відповісти
Не верю! Если бы давали достойную ответку, то никаких бы новых волн не было бы. Или кто-то верит, что боевики это камикадзе-самоубийцы?
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02.12.2021 14:57 Відповісти
может успевают свалить. Пульнули разок и сбежали. Как ты им ответишь? Это надо (аэро)разведку и удар на упреждение, тоесть всё то, что Зеля сонэчкам запретил.
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02.12.2021 15:12 Відповісти
Так вот и я о том же. Накуя тогда этот чес про "достойный ответ"?
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02.12.2021 15:16 Відповісти
Ну так если б недавали ответку, то вжопечленцы бы стреляли не дёргаясь и дольше. И это было бы точнее и с большими потерями с нашей стороны.
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02.12.2021 15:45 Відповісти
В феврале можем вместе с тобой показать на личном примере, как надо давать достойную ответку.
Я морально готов. А ты готов, Фома неверущий?
Мы то сейчас в тепле, а ребята в полевых условиях и с кучей начальников непонятного разлива держат границу. Можешь назвать, что они сдали с 2019 года? Ни метра.
Україна понад усе!
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02.12.2021 15:12 Відповісти
Мой коммент не был про то, кто на что готов
Мой пост не был про "полевые условия"
Мой пост не был про "кто что сдал с 2019 г."

Мой пост был про "не надо врать!"

Та, что твоя попытка перевода стрелок и забалтывания - не зачетная.
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02.12.2021 15:20 Відповісти
Слив засчитан. Готовься и не болтай чепуху, как кому и что делать, если на этом участке все в порядке.
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02.12.2021 15:36 Відповісти
У тебя, Сережа, наверное совсем с головой плохо.
1. Услышав слово "слив", ты хоть поинтересуйся его значением и когда уместно его применять. (ну, чтобы дураком не выглядеть)
2."Кому и что делать" это ты тут рассказываешь, а не я
3. Если для тебя каждую неделю пару убитых и еще больше раненых это "все в порядке", то мне не о чем с тобой разговаривать.
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02.12.2021 15:43 Відповісти
Слив, это когда на простой и прямой вопрос начинает оппонент сопли наматывать и уводить разговор в сторону. В спам отправляет трусливо... Вариантов море, когда ответить нечем конкретно.
Хорош трендеть, "ответчик" херов. Я все сказал тебе.
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02.12.2021 16:37 Відповісти
Зачем ты так с безмозглым . ..
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02.12.2021 19:47 Відповісти
Достойную ответку давали еще при ПАПе,при ЗЕ только ее имитация..
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02.12.2021 15:28 Відповісти
Я считаю, что "достойная" - это когда на нашего убитого воина, орки получают в ответку 3-5 двухсотых. С широкомасштабным освещением этого события. (т.к. орки очень внимательно мониторят наши СМИ)
А что в твоем понимании "достойная"?
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02.12.2021 15:37 Відповісти
Хватит заливать.Они были утеряны в результате упорных боев возрождающимися ВСУ и добровольцами. Тогда без боя никто боевых позиций не здавал.
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02.12.2021 16:09 Відповісти
А может просто нужно перестать стрелять? Это я - с иронией.
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02.12.2021 15:29 Відповісти
У цього генерала вигляд безнадійного та нещасного.
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03.12.2021 05:27 Відповісти
В конце многозначительно, ...мы на передке выстоим, главное, что бы в тылу не предали...
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02.12.2021 16:08 Відповісти
Можно ли и доколе оскорблять и обвинять друг-друга, в том числе военных и законно (!) нами же избранного на пост президента!? Какие в этом смысл, цель и резоны!?Опомнитесь, ЛЮДИ! В правде сила и в единстве нашем! А не в ругани и раздрае, потворствующих агрессору!Еще О.Хайям полагал (с) "...не ссорься с дураком, не оберешься сраму! Яд мудрецом предложенный прими! От дурака не принимай бальзама..." . А избранному, но не оправдавшему доверие людей президенту и его назначенцам стоило бы, если конечно получится, помнить рубаи о том, что "... тебе вскочившему из грязи в князи и быстро князем становясь не позабудь, не вечны князи-вечны грязи..."
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02.12.2021 16:15 Відповісти
Можно. Конечно можно. И даже нужно. Поясняю.
1. Форум Цензора - место для изложения своего мнения и обсуждения разных вопросов (сокращённо - срач). Это сильно поднимает посещаемость сайта и если спорщиков не заносит, то Бутусов только спасибо за это скажет.
2. Если дебилы сделали ошибку и выбрали себе (и остальным) на голову придурка, то если им не объяснять, что они сделали ошибку и не напоминать об этом, то они не сделают из неё выводов (хотя скорее всего они и так не сделают выводов, они ж дебилы).
3. Ещё греки говорили, что в споре рождается истина. А древние греки фигню не посоветуют.
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02.12.2021 16:30 Відповісти
Со 2-м пунктом повеселил. Ты реально считаешь, что избиратели Зеленского сидят на этом форуме? (Дай бог, что бы хоть Цензор читали)
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Хз как сейчас, бо избиратель Зели пуганый стал и своё гнилое нутро на люди не выставляет. А во время выборов и сразу после спокойно форум открыть нельзя было - такой шабаш стоял.
Ну и потом, обратите внимание, изредка проскакивают статьи, где в Пороха летят какие нибудь (в основном высосанные из пальца) предъявы. И они тут как тут. Водят хороводы, зубоскалят... минут пять... до следующего обсера их божка..
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02.12.2021 16:50 Відповісти
Не припоминаю за последний год-два статей с "предъявами" Пороху. А то, что на форуме люди "предъявляют" Пороху, совершенно не означает что они являются приверженцами Зеленского.
Допускаю что были люди, которые лютой ненавистью ненавидели Порошенко и поэтому принципиально голосовали за Зеленского. Это, конечно, очень глупо, т.к. вменяемые всегда из двух зол выбирают меньшее.
Если такие люди есть на форуме, то я очень надеюсь что они осознали свою ошибку. Похоже клоуна убедят-таки идти на второй срок.
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02.12.2021 17:06 Відповісти
У клоуна выбора нет. Ему или на второй срок или в Ростов/Израиль или в кутузку. В Ростове могут не принять. Из Европ могут и экстрадировать. Выбор небогатый.
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02.12.2021 17:28 Відповісти
Игорек, ты пишешь «нами избранного президента»… а если я его не избирал? А если он порет х.й н ю и ничего не умеет? А если у украинцев нет времени ждать пока оно рулить научится??? А если он сам не понимает что нужно извинится и уйти по хорошему в отставку?
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02.12.2021 16:39 Відповісти
чет до выборов твое правило не работало, поливали пороха из всех стволов
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02.12.2021 19:58 Відповісти
Як що населення дозволяє свінолупим собою прикриватися, то хєр на то населення, мочіть їх разом
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02.12.2021 16:50 Відповісти
Кацапи то більш боязкі шакали, ніж сміливі Рембо, вояки вони тільки у останкінських фільмах і серіалах
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02.12.2021 18:55 Відповісти
Зараз Зеля із 95Ква...випустить на екрани убойний юмор, і всі окупанти від страху повмирають.))))
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02.12.2021 18:57 Відповісти
Чи не занадто оптимістична розповідь від генерала? В новинах чуємо лише про ворожі обстріли та наші втрати і нічого про наші перемоги. А про байрактари після одного показового польоту вже і забули, чи не Бубочка заборонив вбивати загарбників?
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02.12.2021 19:47 Відповісти
почему я не вижу новостей что наш снайпер зашкварил орка, а только наоборот...
при порохе хоть продвигались и орков валили, а щас зеленая сопля
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02.12.2021 19:56 Відповісти
То увеличивают обстрелы, то боятся стрелять...
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09.03.2022 20:27 Відповісти
 
 