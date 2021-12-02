Війська РФ змінили тактику та збільшують активність на Донбасі, - командувач ОС Павлюк. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська прикриваються місцевим населенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Останнім часом активність цих підрозділів все-таки збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ. Ми до цього звикли, спокійно до цього ставимося. Даємо гідну відсіч. Ці хвилі - вони періодично бувають і швидко згасають тільки після нашої відповіді", - зазначив Павлюк.

За його словами, тактика російсько-окупаційних військ змінилася.

"Ми перехопили ініціативу. Відповіді наші все чіткіші і точніші, тому противник пробує знову захопити ініціативу, але, на радість нам і на жаль для них – їм це не вдається. Тому і збільшується періодичність обстрілів, збільшується потужність обстрілів", - пояснив Павлюк.

"Противник пробує з максимально великої дистанції використовувати (озброєння. - Ред.). І що, на жаль, чітко проглядається - вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності використання артилерії. Це з населених пунктів. Ще що відмічається чітко - вони бояться вже стріляти - буквально короткий обстріл і вони одразу тікають, змінюють позицію, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь", - додав командувач ООС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ готова відновити канал діалогу зі США щодо України, - Лавров