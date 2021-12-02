Війська РФ змінили тактику та збільшують активність на Донбасі, - командувач ОС Павлюк. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російсько-окупаційні війська прикриваються місцевим населенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.
"Останнім часом активність цих підрозділів все-таки збільшується. Видно чітку команду з Кремля щодо посилення активності для того, щоб змусити не тільки Україну піти на їхні умови, але і, напевно, увесь світ. Ми до цього звикли, спокійно до цього ставимося. Даємо гідну відсіч. Ці хвилі - вони періодично бувають і швидко згасають тільки після нашої відповіді", - зазначив Павлюк.
За його словами, тактика російсько-окупаційних військ змінилася.
"Ми перехопили ініціативу. Відповіді наші все чіткіші і точніші, тому противник пробує знову захопити ініціативу, але, на радість нам і на жаль для них – їм це не вдається. Тому і збільшується періодичність обстрілів, збільшується потужність обстрілів", - пояснив Павлюк.
"Противник пробує з максимально великої дистанції використовувати (озброєння. - Ред.). І що, на жаль, чітко проглядається - вони прикриваються місцевим населенням. Особливо дуже багато активності використання артилерії. Це з населених пунктів. Ще що відмічається чітко - вони бояться вже стріляти - буквально короткий обстріл і вони одразу тікають, змінюють позицію, тому що знають, що через декілька хвилин у це місце прийде відповідь", - додав командувач ООС.
Будь ласка, зачекайте...
щоб пригадали молодість
найвеличніший дагаварітса с путєном!
Я морально готов. А ты готов, Фома неверущий?
Мы то сейчас в тепле, а ребята в полевых условиях и с кучей начальников непонятного разлива держат границу. Можешь назвать, что они сдали с 2019 года? Ни метра.
Україна понад усе!
Мой пост не был про "полевые условия"
Мой пост не был про "кто что сдал с 2019 г."
Мой пост был про "не надо врать!"
Та, что твоя попытка перевода стрелок и забалтывания - не зачетная.
1. Услышав слово "слив", ты хоть поинтересуйся его значением и когда уместно его применять. (ну, чтобы дураком не выглядеть)
2."Кому и что делать" это ты тут рассказываешь, а не я
3. Если для тебя каждую неделю пару убитых и еще больше раненых это "все в порядке", то мне не о чем с тобой разговаривать.
Хорош трендеть, "ответчик" херов. Я все сказал тебе.
А что в твоем понимании "достойная"?
1. Форум Цензора - место для изложения своего мнения и обсуждения разных вопросов (сокращённо - срач). Это сильно поднимает посещаемость сайта и если спорщиков не заносит, то Бутусов только спасибо за это скажет.
2. Если дебилы сделали ошибку и выбрали себе (и остальным) на голову придурка, то если им не объяснять, что они сделали ошибку и не напоминать об этом, то они не сделают из неё выводов (хотя скорее всего они и так не сделают выводов, они ж дебилы).
3. Ещё греки говорили, что в споре рождается истина. А древние греки фигню не посоветуют.
Ну и потом, обратите внимание, изредка проскакивают статьи, где в Пороха летят какие нибудь (в основном высосанные из пальца) предъявы. И они тут как тут. Водят хороводы, зубоскалят... минут пять... до следующего обсера их божка..
Допускаю что были люди, которые лютой ненавистью ненавидели Порошенко и поэтому принципиально голосовали за Зеленского. Это, конечно, очень глупо, т.к. вменяемые всегда из двух зол выбирают меньшее.
Если такие люди есть на форуме, то я очень надеюсь что они осознали свою ошибку. Похоже клоуна убедят-таки идти на второй срок.
при порохе хоть продвигались и орков валили, а щас зеленая сопля