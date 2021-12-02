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Зеленський хоче, щоб політики і чиновники декларували подвійне громадянство: за приховування - кримінальна відповідальність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський хоче, щоб політики і чиновники декларували подвійне громадянство: за приховування - кримінальна відповідальність

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради низку законопроєктів, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що документи розроблено на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", введеного в дію указом Глави держави № 85/2021 від 4 березня 2021 року.

Зокрема, до парламенту подано проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України", що покликаний забезпечити правову визначеність ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство (підданство) інших держав.

Документ актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв'язанні питань громадянства України.

"Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства. Цінність громадянства України має зростати: український паспорт повинен бути запорукою вільного й безпечного пересування по світу, а українець має почуватися захищеним у будь-якій країні й знати, що на сторожі його прав та інтересів стоїть його держава", – сказав Володимир Зеленський.

Також до парламенту подано проєкт закону "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства". Цей документ визначає правові та організаційні засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав або перебування у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави. Також він містить правові засади перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидію використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посяганню на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Разом з ним до Верховної Ради подано пов'язаний законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері громадянства)", яким пропонується встановити адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або неподання суб'єктом декларування декларації про наявність громадянства (підданства) іноземної держави, про перебування в процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство

Цей документ також пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

"Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність", – наголосив президент.

Крім того, Глава держави подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства". Цей документ має на меті протидію використанню громадянами України громадянства іноземної держави як інструмента втручання у внутрішні справи України, посяганню на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

"Ми пропонуємо встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також подав до парламенту проєкт закону "Про внесення змін до статті 570 Митного кодексу України щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства", який пропонує встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Президент закликає народних депутатів усіх фракцій і груп підтримати внесені ним законопроєкти. Ухвалення цих документів стане черговим етапом у становленні та удосконаленні інституту громадянства України.
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Топ коментарі
+20
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02.12.2021 14:39
+12
"...і нарешті - про погоду: в голові президента Зеленського очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників..."
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02.12.2021 14:48
+10
Політики і чиновники з подвійним громадянством? Нонсенс! Тим більше в країні. яка воює.
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02.12.2021 14:36
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"...і нарешті - про погоду: в голові президента Зеленського очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників..."
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02.12.2021 14:48 Відповісти
Про білу хурделицю в носі забули
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02.12.2021 16:03 Відповісти
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02.12.2021 16:10 Відповісти
Відповідні зміни внесені:
"...і нарешті - про погоду: в результаті чергової «білої завірюхи» в носі президента Зеленського в його голові очікується густий туман з рясними опадами жовтого кольору в очі його прихильників..."

Анекдот "авторський" - тому претензій ніхто не заявить!
Дякую за підказку!
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02.12.2021 17:07 Відповісти
Так он и кокс бесплатный хочет! А нам то что)))
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02.12.2021 14:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zXPlWPpRfKU

Зе наркоман, часть №2 - дополнительные доказательства врача
в тему..
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02.12.2021 14:52 Відповісти
Політики і чиновники з подвійним громадянством? Нонсенс! Тим більше в країні. яка воює.
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02.12.2021 14:36 Відповісти
Мається на увазі, що з Канадою, Австралією і США ми, наразі, не воюємо.
О ! Ще ж Ізраіль !! Йо ...
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02.12.2021 14:58 Відповісти
Ти чо, рамси поплутав? Ти на кого батон кришиш, на Ігорвалєрича?
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02.12.2021 14:39 Відповісти
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02.12.2021 14:39 Відповісти
Оманское - не в счёт !
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02.12.2021 14:40 Відповісти
А олігархи,а Бєня,нє?...
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02.12.2021 14:40 Відповісти
Тройное можно !
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02.12.2021 14:43 Відповісти
Политик, чиновник, задекларируй гражданство РФ и живи спокойно!
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02.12.2021 14:45 Відповісти
Зе пояснив, чому цей закон "невідкладний"? Бені треба терміново повернути громадянство України і тим запобігти його екстрадиції за кримінальноюсправою?
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02.12.2021 14:46 Відповісти
все просто - йому потрібно щоб кацапи змогли отримати українське громадянство та проголосувати за клована. Рейтинги валяться - тому термінова справа))
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02.12.2021 14:54 Відповісти
А тройное тоже надо декларировать, как у Коломойского, или не обязательно?
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02.12.2021 14:47 Відповісти
А чому "обмеження на зайняття посад" чиновникам, а не заборона? -Кому хочу обмежу, а кому хочу-ні?
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02.12.2021 14:48 Відповісти
Вова, запитай у бородатої бабусі чому вона з потрійним громадянством скоро три роки як сцить виїхати за межі України?))
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02.12.2021 14:48 Відповісти
І народ хоче!
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02.12.2021 14:54 Відповісти
Обман! Это фсе для фальсификации будущих Выборов!!!
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02.12.2021 14:57 Відповісти
А при "множинності" громадянства буде "множинна" кримінальна відповідальність? Так тоді можна буде садить по кількох статтях відразу: як громадянина України - за держзраду а як громадянина іншої країни - за шпіонаж!!!
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02.12.2021 14:59 Відповісти
За визначенням нема складу злочину у приховуванні: нема заподіяної шкоди. Тому КСУ визнає ці забаганки нікчемними. Та й з практичної точки зору: сенсу ніякого нема, окрім популістичного піару в очі малоосвічених.
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02.12.2021 15:01 Відповісти
Правильно. Чем больше народ узнает про них - тем меньше они навредят.
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02.12.2021 15:03 Відповісти
Интересуюсь а гарантик и его депутаты относятся к категории «чиновники держслужбы»??? И ещё интересуюсь а у нашего гарантика сколько гражданств??? Или он только готовится принять чтобы иметь пути отхода??? А зачем это из каломыйскому он ведь не состоит в категории «чиновники»??? Или для того чтобы в Украине земли накупить??? «…пробзділось щось у датському князівстві!!!» Л.Подеревянский.
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02.12.2021 15:06 Відповісти
У їзі каломийського 3 громадянства, він сам про це розповідав - українське, ізраїльське та кіпрське. У депутата козака з опзж два українське та російське, у шуфріча 2 - угорське та українське, про мертвечука взагалі мовчу. Це тількі ті які самі визнали. Про інших, особливо євреїв з зеленої команди, після прийняття закону відразу стане відомим (як вони нас дурили)… тоді тобі я нічого доводити вже не буду!Тобі досить?
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02.12.2021 16:02 Відповісти
Это давно надо было сделать. Думаю, что тогда бы многие из наших чинуш во власть бы не попали.
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02.12.2021 15:19 Відповісти
двойное гражданство уже преступление согласно Конституции..
разводит лохов и проталкивает свой закон..
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02.12.2021 15:19 Відповісти
Конституція не кримінальний кодекс, в ній злочини не прописані.
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02.12.2021 19:43 Відповісти
Мюлер:
- Штірліц, а ви заделарували своє друге громадянство?
Штірліц ( трошкі переляканий):
- Яке?
Мюлер:
- Швейцарське, а ви про що подумали?
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02.12.2021 15:29 Відповісти
Зе полный идиот.
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02.12.2021 15:30 Відповісти
Це ви як законотворец пишете?
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02.12.2021 19:43 Відповісти
Как украинка.
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02.12.2021 20:04 Відповісти
В українок немає букв "ы".
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02.12.2021 22:00 Відповісти
Главное, что бы мозги были.
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02.12.2021 22:06 Відповісти
Нам розумних кацапів не треба.
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03.12.2021 12:47 Відповісти
Я украинка.
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03.12.2021 16:23 Відповісти
Це мантра? А українська мова де? Кацапською гадити на керівництво України кожен кацап може, то чим ти відрізняєшся?
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03.12.2021 17:47 Відповісти
Тим, що люблю Україну.
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03.12.2021 18:52 Відповісти
Зеленский хочет распустить Конституционный суд./Зеленский подписал закон о продаже земли.Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве /Уже многое готово для Чернозёмной Новой Палестины, начиная с должностей. Губернатор-Коломойский. Советник при нём Зеленский. Казначей Шэфир. Начальник колониальной полиции -Монастырский. Депутаты в малом кнессете Рабинович, Дубинский, Бужанский, Куницкий и другие.
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02.12.2021 15:45 Відповісти
а почему нельзя просто за сокрытие уголовная ответственность
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02.12.2021 15:51 Відповісти
Это хорошее желание
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02.12.2021 15:59 Відповісти
Бубочка кемсебясчиитает- чиновником или политиком? Царем!Значит єтот закон не про него.А Фаворит "царя" уже задекларировал? - Прекрасный повод Ермака снять по закону, а не в угоду"радикалам".
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02.12.2021 17:01 Відповісти
Єдина твереза думка.
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02.12.2021 17:02 Відповісти
Правильне рішення
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02.12.2021 17:56 Відповісти
Может пора прикрыть это шоу Бени под брендом 95квартал? А всех участников на зону. Как врагов Украины
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02.12.2021 18:25 Відповісти
Скільки у вас громадянств що ви так хвилюєтесь?
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02.12.2021 19:45 Відповісти
это верно. вон труха - гражданин рф и мэр.
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02.12.2021 20:12 Відповісти
 
 