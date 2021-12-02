Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Пакет допомоги включатиме 4 напрямки, - Кулеба

Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - зазначає міністр.

За його словами, українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату і нарешті має позитивне рішення — завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами.

"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", - додав Кулеба.

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