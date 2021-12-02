УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16325 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 099 11
війна (56332) оборона (1224) допомога (5042) Євросоюз (7016) Кулеба Дмитро (3165)

Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Пакет допомоги включатиме 4 напрямки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Пакет допомоги включатиме 4 напрямки, - Кулеба

Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - зазначає міністр.

За його словами, українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягненням цього результату і нарешті має позитивне рішення — завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами.

"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель має намір найближчим часом відвідати Донбас, - МЗС

Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Пакет допомоги включатиме 4 напрямки, - Кулеба 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли країна перебуває в станні війни 8-й рік,то потрібна зброя,багато зброї...
показати весь коментар
02.12.2021 14:56 Відповісти
Як щедро.
показати весь коментар
02.12.2021 14:57 Відповісти
Транспортні засоби теж дуже важливі піп час маневреної війни, яка очікується, а також медичні спроможності. Ми не розкидуємось життями наших воїнів!
показати весь коментар
02.12.2021 15:04 Відповісти
Будемо сподіватися, що це лише початок допомоги від Євросоюзу. Обама теж з ковдр розпочинав.
показати весь коментар
02.12.2021 15:06 Відповісти
ці гроши підуть на платню інструкторам з медицини, логістики, кібербезпеки та розмінування
показати весь коментар
02.12.2021 15:13 Відповісти
Купуйте "Залізний купол" і НІЯКОГО ДЕРИБАНУ!!!
показати весь коментар
02.12.2021 15:22 Відповісти
Есть идея - закатать их в асфальт... и поделить!
показати весь коментар
02.12.2021 15:46 Відповісти
43 ляма - ни о чем. Гринпоц поболее в день заколачивает
показати весь коментар
02.12.2021 16:00 Відповісти
будет включать 4 направления. Направление первое... Конча-Заспа.. Или не?
показати весь коментар
02.12.2021 16:56 Відповісти
 
 