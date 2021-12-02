48% мешканців України не підтримують ідею Зеленського про подвійне або множинне громадянство, - опитування "Демініціатив"

48% опитаних мешканців України не підтримують ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада.

Відповідно до даних опитування, 48% респондентів не підтримують взагалі ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлюються за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

Водночас 11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО, 7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії.

Майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

Найбільшу підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства висловили такі категорії опитаних:

- 33% респондентів зі східного макрорегіону;

- 42% респондентів віком 18–29 років;

- по 29% респондентів, які можуть дозволити собі купити коштовні речі та серед тих, хто може дозволити купити собі майже все, що хоче;

- 29% серед тих, хто виїздив за кордон протягом 2017–2021 рр.

Найбільш категорично проти ідеї подвійного (множинного) громадянства виступили такі категорії опитаних:

- 55% респондентів із західного макрорегіону;

- більшість респондентів віком старше 30 років та молодше 70 років: 51% серед опитаних віком 30–39 років, 53% серед опитаних віком 40­–49 років, 55% серед опитаних віком 50–59 років, 52% серед опитаних віком 60–69 років.

- 53% респондентів, яким грошей вистачає на їжу, але купувати одяг вже важко;

- 51% серед тих, хто не виїжджав за кордон протягом останніх чотирьох років.

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"Як випливає з аналізу результатів дослідження, в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства.

Можна також обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Респонденти можуть побоюватися, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну.

Помітно, що підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства найбільше висловлюють заможні громадяни, люди, які часто перетинають кордон і довгий час проживають чи працюють в іноземних державах, а також молодь, якій взагалі притаманна більша відкритість до зовнішнього світу та бажання здобувати новий досвід, ніж старшим поколінням", - йдеться в коментарі соціологів.

Також підкреслюється, що важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, в такому разі пропозиція Президента буде схвально сприйнята суспільством.

"Зважаючи на це, Уряду та Президенту у процесі підготовки відповідного законопроєкту доведеться врахувати стурбованість суспільства щодо безпекових ризиків, пов’язаних із запровадженням подвійного (множинного) громадянства, та провести медійну кампанію, щоб запобігти штучній напруженості між мешканцями різних регіонів України", - резюмували соціологи.