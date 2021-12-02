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48% мешканців України не підтримують ідею Зеленського про подвійне або множинне громадянство, - опитування "Демініціатив"

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48% мешканців України не підтримують ідею Зеленського про подвійне або множинне громадянство, - опитування

48% опитаних мешканців України не підтримують ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада.

Відповідно до даних опитування, 48% респондентів не підтримують взагалі ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні. Водночас 24% висловлюються за можливість запровадження подвійного (множинного) громадянства для всіх країн без винятків.

Водночас 11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО, 7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії.

Майже 5% виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР. Не змогли визначитися з відповіддю всього 5% опитаних.

Найбільшу підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства висловили такі категорії опитаних:

- 33% респондентів зі східного макрорегіону;

- 42% респондентів віком 18–29 років;

- по 29% респондентів, які можуть дозволити собі купити коштовні речі та серед тих, хто може дозволити купити собі майже все, що хоче;

- 29% серед тих, хто виїздив за кордон протягом 2017–2021 рр.

Найбільш категорично проти ідеї подвійного (множинного) громадянства виступили такі категорії опитаних:

- 55% респондентів із західного макрорегіону;

- більшість респондентів віком старше 30 років та молодше 70 років: 51% серед опитаних віком 30–39 років, 53% серед опитаних віком 40­–49 років, 55% серед опитаних віком 50–59 років, 52% серед опитаних віком 60–69 років.

- 53% респондентів, яким грошей вистачає на їжу, але купувати одяг вже важко;

- 51% серед тих, хто не виїжджав за кордон протягом останніх чотирьох років.

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"Як випливає з аналізу результатів дослідження, в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства.

Можна також обґрунтовано припустити, що заперечення проти такої ідеї зумовлене російською агресією, в тому числі насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Респонденти можуть побоюватися, що у разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну.

Помітно, що підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства найбільше висловлюють заможні громадяни, люди, які часто перетинають кордон і довгий час проживають чи працюють в іноземних державах, а також молодь, якій взагалі притаманна більша відкритість до зовнішнього світу та бажання здобувати новий досвід, ніж старшим поколінням", - йдеться в коментарі соціологів.

Також підкреслюється, що важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори. Тому якщо подвійне (множинне) громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, в такому разі пропозиція Президента буде схвально сприйнята суспільством.

"Зважаючи на це, Уряду та Президенту у процесі підготовки відповідного законопроєкту доведеться врахувати стурбованість суспільства щодо безпекових ризиків, пов’язаних із запровадженням подвійного (множинного) громадянства, та провести медійну кампанію, щоб запобігти штучній напруженості між мешканцями різних регіонів України", - резюмували соціологи.
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Топ коментарі
+27
андруша, маєш козлячий пачпорт ?
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02.12.2021 14:59
+25
Я не підтримую. Не в наших умовах впроваджувати подвійне громадянство.
Це як двоєжонство якесь..
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02.12.2021 15:00
+22
Яка вигода державі подвійне громадянство ?
Які ризики. Порівняй спочатку, потвора.
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02.12.2021 15:04
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Як свідчить мій особистий досвід, що є підгрунттям осоистого висновку щодо подвійного громадянства, то зараз його впроваджувати не на часі. Воно зовсім непотрібно, якщо працюєш або живеш у Європі. Тут помиляються молоді люди (про що свідчать цифри), думаючи, що впровадження подвійного громадянства їм допоможе оселитися у Європі. Ні. Бо правила візи та роботи залишаться, а друге громадянство треба буде ще "заробити" з часом. Частина тієї ж молоді думає, що воно їм впаде ТІЛЬКИ з часом. Але для цього потрібна конкурентна кваліфікація і конкурентна спеціальність. А люди, що таку мають вже знають, що громадянство країни Євпропи їм непотрібне. Взагалі я можу перебирати всі групи населення, результати опитування котрих мене не здивували. Але...
Бачу лише дві групи населення, що так опікується подвійним громадянством. Перша і менша - це угорці з Берегового. Там багато що намішано і я їх розумію. І друга - набагато більша, яку складаюсь пани-маланці. Котрі, як що трапиться проблема (зі здоров'ям, з законом тощо) так відразу летять до націоналістів (сіонизм у конституції Ізраїлю прописаний). А заробляють тут. На гоях.
То нащо нам цей специальний закон "для маланців?
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02.12.2021 16:53 Відповісти
Законодавство не забороняє подвіне громадянство. Тому маланці не обмежені у можливості отримувати друге, якщо мають бажання. Існує ще частина діаспори, перш за все у Америках, що не має українського громадянства, але яка могла б його набути через зміни.
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02.12.2021 20:00 Відповісти
Да "величайший" опять сбрехал, или неудачно пошутил.
В тексте законопроекта №6368, поданного Зеленским 2 декабря, не используются термины "двойное гражданство" или "множественное гражданство". Как и в действующем законе "О гражданстве Украины", в проекте закона говорится, что законодательство Украины о гражданстве основывается на принципе "единого гражданства"
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02.12.2021 17:27 Відповісти
Кому то очень нужно узаконить росийские паспорта в Украине!
Сейчас не время, нужно учитывать гибридную войну.
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02.12.2021 17:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9Ggt107Vnw4
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02.12.2021 17:44 Відповісти
Надо внимательно изучить сколько российских жён и мужей у политиков и чиновников Украины. Похоже , там в верхах ,целое российское кубло, которое хочет пользоваться правами украинцев и не терять кацапский паспорт при этом
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02.12.2021 18:57 Відповісти
Щось мені підказує, що, таки, для кацапів та кримо-ордловських колаборантів бубочка "турборежимить".
Продаж землі, вибори і т.д.
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02.12.2021 19:17 Відповісти
А хто голосував за продаж землі?
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03.12.2021 09:55 Відповісти
Мало що стукне в голову після передозу віслюку оманському. В Конституції України не має подвійного громадянства. А щоб його ввести то треба внести зміни до конституції. А для цього треба у Верховній Раді набрати 300 голосів (яких у нього не має), а якщо вдасться набрати, то тоді проводиться референдум і якщо на референдумі більшість буде за подвійне громадянство (що мало ймовірно), аж тоді зміни до конституції набирають чинності.
Особисто для клоуна це питання невідкладне, бо жарений півень щодня його клює, і не відомо що ще вилізе назовні. Я не виключаю, що у нього є громадянство параші, може ще й Ізраїлю. А згідно Конституції України президент не може бути громадянином іншої країни.
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02.12.2021 19:19 Відповісти
Это всего лишь дополнение к закону о продаже земли. Дальше будет выдача паспортов( за бабки, конечно же) китайцам арабам и.т.д. И отменить этот закон потом, когда китайцы все скупят, будет, ой как тяжело, просто нереально.
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02.12.2021 19:32 Відповісти
заробитчан много. множественное не помешает.
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02.12.2021 19:56 Відповісти
К сожаление в Украине, как и в большинстве стран мира отсутствует по факту вообще ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА, ибо НАСЕЛЕНИЕ не является эквивалентом НАРОДА, а формальное обладание паспорта сегодня не делает человека подлинным ГРАЖДАНИНОМ! То, что сегодня называют гражданством давно девальвировано УЗУРПАТОРАМИ ВЛАСТИ до ПОДДАНСТВА, а то у хуже до РАБСТВА! Желание некоторых легализации множественного типа "гражданства" является лишь доказательством моего утверждения, ибо двойное или множественное ГРАЖДАНСТВО (кроме конфедеративного) это прямое ПРОТИВОРЕЧИЕ самой СУТИ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА как такового!
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02.12.2021 20:04 Відповісти
Да хрен ложил ЗЕ на эти 48 % несогласных
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03.12.2021 07:19 Відповісти
в оригинале (Бриллиантовая рука( было идиоматических
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11.01.2022 02:06 Відповісти
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