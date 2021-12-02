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ВООЗ направляє до Південної Африки оперативну групу через спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ направляє до Південної Африки оперативну групу через спалах нового штаму коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить оперативну групу до Південної Африки, щоб допомогти впоратися зі спалахом нового штаму коронавірусу "Омікрон". Команда допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Команда ВООЗ буде відправлена до провінції Гаутенг. Такий крок пов'язаний з тим, що новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID по всій країні, стверджують експерти.

Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гуйє також заявив, що надає технічну допомогу для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню в Ботсвані - ще однієї області, де було виявлено "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Токсичне поєднання": глава ВООЗ Гебреєсус назвав "рецепт" появи нових штамів коронавірусу

Нагадаємо, експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.
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Топ коментарі
+5
Сейчас надают по рогам тем кто проговорился, что омикрон легче ОРЗ. Скоро ждите "опровержения" и новых рассказок холодящих душу.
Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
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02.12.2021 15:45
+4
Волонтеры из красного креста 2 дня плыли по реке в глубинку перуанских джунглей чтобы провакцинировать от ковида племена, изолированные от цивилизации и не слыхавшие про ковид. Это апогей пздца ребята. А что касается Африки - этот новый штамм ведь впервые нашли у вакцинированного.
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02.12.2021 15:52
+3
И правда идиоты! вместо того что бы обратиться за помощью к комментаторам на цензоре занимаются непонятно чем!
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02.12.2021 15:35
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А як там справи в Ефіопії? Чомусь головного возівця,Батьківщина не цікавить.
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02.12.2021 15:06 Відповісти
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02.12.2021 16:12 Відповісти
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02.12.2021 15:07 Відповісти
Идиоты.его уже разнесли по всему миру.ваша група такая операьивная как черепаха.спецом ждете что бы больше людей заразить своими рекомендациями
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02.12.2021 15:10 Відповісти
И правда идиоты! вместо того что бы обратиться за помощью к комментаторам на цензоре занимаются непонятно чем!
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02.12.2021 15:35 Відповісти
Не ну а чо, поехать в кетай, чтобы на основании переговоров с коммуняками сказать, что это не пандемия - очень научный подход, да.
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02.12.2021 16:56 Відповісти
Я об этом и говорю - дураки там сидят, да и не только там... Не знают, что если почитать комментарии на цензоре, то можно найти ответы на многие вопросы и узнать что нужно делать!
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02.12.2021 16:58 Відповісти
А смысл? Вы ничего не сможете сделать! ....доставка вируса адресная. Ваша группа приедет ни с чем. Даже если вы полностью закроете Африку вирус все равно появится у вас.
Вы наверное не понимаете с чем вы столкнулись????
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02.12.2021 15:20 Відповісти
Що цікаво, в 2020 році, Китай послав всі ці «оперативні групи» подалі і ніхто особливо не квакав). Від омікрону, люди відчувають легке нездужання, не більше, а галасу як би тиф косив пів світу)
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02.12.2021 15:35 Відповісти
Команда ВООЗ буде відправлена до провінції Гаутенг. Джерело: https://censor.net/ua/n3302991

Краще в Гуантанамо. Весь вооз. Користі від їх дій нуль.

...новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID...
..."Омікрон"міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом...

але ви вакцинуйтеся, може вакцина й допоможе, а може й ні, ми нічого не знаємо, але рекомендуємо. 21 століття, блін.
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02.12.2021 15:39 Відповісти
Сейчас надают по рогам тем кто проговорился, что омикрон легче ОРЗ. Скоро ждите "опровержения" и новых рассказок холодящих душу.
Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
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02.12.2021 15:45 Відповісти
Вирус и вакцина = спрос и предложение. Все такие хорошо, когда в мире 80% идиотов.
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02.12.2021 15:47 Відповісти
Волонтеры из красного креста 2 дня плыли по реке в глубинку перуанских джунглей чтобы провакцинировать от ковида племена, изолированные от цивилизации и не слыхавшие про ковид. Это апогей пздца ребята. А что касается Африки - этот новый штамм ведь впервые нашли у вакцинированного.
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02.12.2021 15:52 Відповісти
Не та стала Африка. Не та.
Раньше там производили пирамиды и царицу Нефертити, а сейчас - негров, спид и омикрон.
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02.12.2021 15:53 Відповісти
Твой коммент это апогей невежественности и ксенофобии. За зеленского небось голосовал?
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02.12.2021 15:56 Відповісти
Это всё прививка. Как чип вставили, так я стал невежливым и ксенофобным .
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02.12.2021 16:19 Відповісти
З.Ы. но за апогей - спасибо. Я старался .
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02.12.2021 16:44 Відповісти
На Цензоре - самые продвинутые эпидемиологи. Факт.
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02.12.2021 16:17 Відповісти
В ПАР і не чули про новий штам.
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02.12.2021 16:33 Відповісти
"Ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить ежегодно. А такая тенденция будет продолжаться в мире на протяжении многих лет", - сказал Альберт Бурла.(с)
Эта тварь уже знает что нужно ЛЮДЯМ. Реальный инопланетянин.
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02.12.2021 16:40 Відповісти
А много ли умерших в результате этой вспышки? Или нам опят пытаются обычный вирус мирно сосуществовавшим с человеком выдать за какого то нового монстра, и снова разогнать панику.
До кого еще не добралась "вакцинация"? До детей? Срочно вакцинировать! Видосики с переполнеными детьми больницами по всему миру уже монтируются.
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02.12.2021 18:43 Відповісти
 
 