ВООЗ направляє до Південної Африки оперативну групу через спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон"
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить оперативну групу до Південної Африки, щоб допомогти впоратися зі спалахом нового штаму коронавірусу "Омікрон". Команда допомагатиме зі спостереженням та відстеженням контактів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.
Команда ВООЗ буде відправлена до провінції Гаутенг. Такий крок пов'язаний з тим, що новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID по всій країні, стверджують експерти.
Регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Африці Салам Гуйє також заявив, що надає технічну допомогу для збільшення виробництва та розподілу медичного кисню в Ботсвані - ще однієї області, де було виявлено "Омікрон".
Нагадаємо, експерти озвучили версії того, як виник новий штам коронавірусу "Омікрон". Він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.
Будь ласка, зачекайте...
Вы наверное не понимаете с чем вы столкнулись????
Краще в Гуантанамо. Весь вооз. Користі від їх дій нуль.
...новий варіант може спричинити зростання повторних інфекцій COVID...
..."Омікрон"міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом...
але ви вакцинуйтеся, може вакцина й допоможе, а може й ні, ми нічого не знаємо, але рекомендуємо. 21 століття, блін.
Золотая жила из рук уходит. "Спасатели! Вперёд!".
Раньше там производили пирамиды и царицу Нефертити, а сейчас - негров, спид и омикрон.
Эта тварь уже знает что нужно ЛЮДЯМ. Реальный инопланетянин.
До кого еще не добралась "вакцинация"? До детей? Срочно вакцинировать! Видосики с переполнеными детьми больницами по всему миру уже монтируются.