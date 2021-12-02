УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16271 відвідувач онлайн
Новини Економіка
2 289 7
цигарки (622) Холодов (74)

У Раді не дали можливості обмежити кількість оптових покупців виробникам цигарок, - Холодов

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Раді не дали можливості обмежити кількість оптових покупців виробникам цигарок, - Холодов

У "ресурсному" законопроєкті №5600 народні депутати намагалися внести поправку №144, яка могла б дати можливість виробникам цигарок обмежити кількість оптових покупців. Ця норма також могла б ще більш монополізувати тютюновий ринок, але в парламенті провалили поправку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова в Telegram-каналі.

За його словами, ця поправка, по суті, пропонувала передати частину повноважень Антимонопольного комітету та Державної податкової служби приватному бізнесу.

"Поправка пропонувала дати виробникам цигарок можливість антиринково тиснути на оптові торгові компанії, втручатися в їхню бізнес-діяльність, вимагати документи, які є комерційною таємницею та дискримінувати одні компанії на користь інших. Виробники цигарок отримали б прав більше, ніж є у Антимонопольного комітету та Державної податкової служби", - написав депутат.

Нагадаємо, на українському тютюновому ринку, за даними АМКУ, є оптовий монополіст - "Тедіс Україна", який контролює більшу частину оптового ринку.

У вересні 2020 року КМУ хотів відмовитися від частини державних функцій та передати їх табачникам - тоді КМУ ухвалив постанову №840 та єдиного оператора, яку у вересні 2021 року суд скасував як незаконну.

"Посилення монополії призводить до зростання контрабанди та контрафакту. Власне, саме це зараз і відбувається на тютюновому ринку. У передвиборчій програмі партії "Слуга народу" йшлося про демонополізацію ринків", - пояснив Холодов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ха ха ха , ********* ,вся страна завалина лукисигаретами ... додемонополизировались.....
показати весь коментар
02.12.2021 15:44 Відповісти
А кому це вигідно на кишеню -нюнюю??
показати весь коментар
02.12.2021 15:49 Відповісти
Монополіст "Тедіс Україна" має походження із-за поребріка, контролюється Б.Кауфманом.
показати весь коментар
02.12.2021 16:41 Відповісти
холодов, брысь к жене на Кипр)
показати весь коментар
02.12.2021 15:49 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 16:00 Відповісти
Похеру. Контробанда нам поможет.
показати весь коментар
02.12.2021 16:27 Відповісти
Вчера сигареты опять подорожали. ОДНА цена во ВСЕХ точках - это КАК?
показати весь коментар
02.12.2021 16:42 Відповісти
 
 