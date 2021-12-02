У Раді не дали можливості обмежити кількість оптових покупців виробникам цигарок, - Холодов

У "ресурсному" законопроєкті №5600 народні депутати намагалися внести поправку №144, яка могла б дати можливість виробникам цигарок обмежити кількість оптових покупців. Ця норма також могла б ще більш монополізувати тютюновий ринок, але в парламенті провалили поправку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова в Telegram-каналі.

За його словами, ця поправка, по суті, пропонувала передати частину повноважень Антимонопольного комітету та Державної податкової служби приватному бізнесу.

"Поправка пропонувала дати виробникам цигарок можливість антиринково тиснути на оптові торгові компанії, втручатися в їхню бізнес-діяльність, вимагати документи, які є комерційною таємницею та дискримінувати одні компанії на користь інших. Виробники цигарок отримали б прав більше, ніж є у Антимонопольного комітету та Державної податкової служби", - написав депутат.

Нагадаємо, на українському тютюновому ринку, за даними АМКУ, є оптовий монополіст - "Тедіс Україна", який контролює більшу частину оптового ринку.

У вересні 2020 року КМУ хотів відмовитися від частини державних функцій та передати їх табачникам - тоді КМУ ухвалив постанову №840 та єдиного оператора, яку у вересні 2021 року суд скасував як незаконну.

"Посилення монополії призводить до зростання контрабанди та контрафакту. Власне, саме це зараз і відбувається на тютюновому ринку. У передвиборчій програмі партії "Слуга народу" йшлося про демонополізацію ринків", - пояснив Холодов.