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Новини Економіка
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Ситуація з чорним ринком пального та нелегальними АЗС - катастрофічна, - звернення представника комітету ВР з енергетики

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Член парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Михайло Бондар звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням втрутитись у катастрофічну ситуацію, яка склалась із нелегальним ринком пального.

Йдеться про роботу нелегальних АЗС (так званих "бочок") та мініНПЗ, через які бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень. Про звернення стало відомо зі сторінки нардепа у Facebook.

"Звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо катастрофічної ситуації, яка склалась із нелегальним ринком пального. Через нелегальні АЗС (так звані "бочки"), мініНПЗ та нафтобази український бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень. Страждає також і екологія - забруднюються грунти, отруюються водойми, повітря, відбуваються жахливі пожежі, хворіють і вмирають люди. Держава зобов'язана терміново втрутитись у ситуацію та навести лад із виробництвом і реалізацією пального", - йдеться у дописі нардепа, що передує зверненню.

Ситуація з чорним ринком пального та нелегальними АЗС - катастрофічна, - звернення представника комітету ВР з енергетики 01

За інформацією нардепа, в бензині що продається на нелегальних АЗС, були виявлені багаторазові перевищення вмісту токсичних речовин, зокрема бензолу та сірки, висока концентрація яких, за даними федерального агентства Міністерства охорони здоров'я США, може призвести до онкологічних захворювань, захворювання дихальної та серцево-судинної систем та інших важких хвороб.

"В більшості випадків нелегальні АЗС, кількість яких стабільно зростає, побудовані без дотримання будівельних норм та функціонують із порушенням норм пожежної та екологічної безпеки та несе суттєву загрозу життю та здоров’ю оточуючих. За даними проекту: "Карта об'єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства" - perevirazs.info, в Україні виявлено 448 нелегальних АЗС, що свідчить про серйозні масштаби цієї проблеми", - зазначає нардеп у своєму зверненні.

Михайло Бондар також повідомляє, що функціонування нелегальних АЗС неможливе без роботи 25 нелегальних мініНПЗ, які забруднюють грунти і водойми та є джерелами виникнення техногенних катастроф та пожеж.

У своєму зверненні до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля він також закликав перевірити нелегальні АЗС та мініНПЗ, ініціювати зміни у законодавстві та посприяти щоб відомства залучені до боротьби із нелегальним ринком пального публічно оприлюднили звіти своєї роботи.

"1. Ініціювати нову перевірку точок нелегального продажу пального та мініНПЗ.., а також провести перевірку можливого сприяння їхній незаконній діяльності представників місцевої влади і правоохоронних органів

  1. Розглянути можливість ініціювати зміни у законодавстві, які б дозволили ефективніше боротись із нелегальним ринком пального, зокрема посилили кримінальну відповідальність власників нелегальних АЗС, мініНПЗ та нафтобаз
  2. Звернутись до робочих груп по боротьбі з нелегальним обігом пального, а також відомств, які були долучені до їхньої роботи (Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів) із вимогою публічно оприлюднити результати їхньої діяльності щодо боротьби з нелегальним обігом пального", - йдеться у зверненні.

Як повідомлялось раніше, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив силовим відомствам та контролюючим органам активізувати боротьбу з нелегальним обігом пального ще у березні.
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Топ коментарі
+5
так и говорите, это конкуренты топливной мафии, которая видит бензинчик по 50 грн в розовых снах и газ по 30
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02.12.2021 16:03
+4
Ясен перец, что без инопланетян не обошлось.
Они завезли и торгуют теперь внаглую...
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02.12.2021 16:04
+3
Переход на электромобили.Чем быстрей тем легче нам будет дышаться.И заодно удар по яйцам, ворующим у нас природные ископаемые,олигархам.
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02.12.2021 16:06
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так и говорите, это конкуренты топливной мафии, которая видит бензинчик по 50 грн в розовых снах и газ по 30
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02.12.2021 16:03 Відповісти
Ясен перец, что без инопланетян не обошлось.
Они завезли и торгуют теперь внаглую...
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02.12.2021 16:04 Відповісти
МВД , таможня тут не причем .
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02.12.2021 18:53 Відповісти
Таки да чтоб нет....
Какой такой спирт (дизель)? Зелёный горошек это (из анекдота)
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02.12.2021 20:10 Відповісти
Переход на электромобили.Чем быстрей тем легче нам будет дышаться.И заодно удар по яйцам, ворующим у нас природные ископаемые,олигархам.
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02.12.2021 16:06 Відповісти
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02.12.2021 16:10 Відповісти
Так кто-же мешает перейти на зеленую энергетику и государству и каждому домохозяйству?В данный момент некий "инвестор" ахметов и купленная им власть.Потому,что жадность безгранична и у ворюг "инвесторов" и у обслуживающих их властей.Понимая свою безнаказанность, мизерный процент этих 3.14дарасов стоит над законом и ощущает себя богами при жизни.
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02.12.2021 16:23 Відповісти
перейти на зелёную энергетику государству мешает несовершенство технологий, которые выливаются в х10 (или около того, не помню точные цифры) стоимость киловата. А Ахметов и компания просто используют возможность подзаработать баблеца. Это совсем отдельный вопрос.
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02.12.2021 16:35 Відповісти
При всьому негативі до "діючих" зе-... , перейти на зелену енергетику заважає, щонайменше, значно більша її вартість. На прикладі домогосподарства: я вже шостий рік (після переїзду з міста в село) регулярно прораховую сонячну електростанцію. Так, ціни на обладнання за цей час впали, і суттєво, але досі залишаються, по-перше, непідйомними для моїх не занадто великих заробітків. По-друге - вартість енергії в результаті буде вищою (і значно). Цьому є одна причина, один компонент системи - акумулятор. Дорогий, недовговічний. І, до речі, м'яко кажучі, не дуже екологічний з точки зору утилізації. ВСІ переваги "зеленої" електрики розбиваються саме об акумулятори, які треба, по-перше, купити (а це дорого), по-друге, через пару років поміняти (і це знову дорого). І електрокарів це стосується рівно так само.

Зелена енергетика накриє всю іншу лише тоді (а я сподіваюся, це станется), коли винайдуть дешеві та довговічні акумулятори.
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02.12.2021 16:38 Відповісти
В европах кстати сейчас очень модна установка панелей без аккумуляторов. Пока солнышко светит - тратится своё, излишек - в сеть. Когда не светит - тратится из сети. Потом делают взаимозачёт. Оплачиваешь разницу если потратил больше, получаешь скидку на газ и воду, если потратил меньше. Без аккумуляторов зело дешевле установка получается.
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Щоб приєднати власну СЕС до мережі, треба пройти 7 кіл пекла з купою документації, реєстрацією ФОПа з відповідними КВЕДами, витративши на це все купу часу та $$$. Я цей момент трохи вивчав. І для себе зрозумів, що якщо колись і потягну цей проект - то ЛИШЕ повна автономія, ніяких приєднань до загальної мережі, більше того - в момент, якщо це станеться, я з величезним щастям пошлю обленерго нах і буду тиждень пити за незалежність власного домогосподарства від довбаних рес.

(.... а потім задзвенів будильник, і я прокинувся)
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Думаю тут не только жадность но и важность быть самым жирным олигархом в стране, чтобы не заклевали другие олигархи. Ну и возможно Ахметов просто на просто с самого начала каръеры ведется ФСБ РФ. Очень может быть.
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02.12.2021 16:39 Відповісти
И ФСБ и КГБ Белоруси и безопсностью Казахстана.
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02.12.2021 16:54 Відповісти
Скорее всего просто ФСБ. Я изучал его биографию. Он очень интересно вышел сухим из многих ситуаций и как то резко из каталы начал становиться олигархом. А вот Алик Грек почему то взорвалсся.
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02.12.2021 17:00 Відповісти
мне еще помнится что до 2014 года Ахмет был в медиа таким себе абсолютным злом и про него писали много негатива, как и про януковоща. а потом на удивление после майдана все это прошло и он стал очень даже приличным бизнесменом и больше дерьмо из демократычнвх зми на него не лилось. странно как то
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02.12.2021 17:17 Відповісти
электроавто-говно!
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02.12.2021 16:32 Відповісти
та ладно. если нашару, то я бы от Теслы не отказался. Можно даже немного б\у.
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02.12.2021 16:36 Відповісти
Нет. Электроавто не говно. Просто во первых о вкусах не спорят. А во вторых для бездорожья и вспашки полей пока что ДВС не заменим.
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02.12.2021 16:41 Відповісти
Самый умный что ли)) Поднимут цены на электрическтво или таможенный сбор на ввоз электромобилей. Или техосмотр два раза в год. Они придумают.
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02.12.2021 16:37 Відповісти
"Звернувся до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо катастрофічної ситуації, яка склалась із нелегальним ринком пального. Через нелегальні АЗС (так звані "бочки"), мініНПЗ та нафтобази український бюджет щороку втрачає близько 20 млрд гривень. Страждає також і екологія - забруднюються грунти, отруюються водойми, повітря, відбуваються жахливі пожежі, хворіють і вмирають люди. Джерело: https://censor.net/ua/n3303005

Эти слова прозвучали в самом конце , сразу бабки, потом эфимерные экологиягрунты и лишь там,гдето в конце ЛЮДИ. Это все что нужно знать о заботе "слуг" о народе.
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02.12.2021 16:11 Відповісти
Правильно,любая власть в Украине считает бюджет своим карманом.Потому мы и на последнем месте.Разрешаем им так с нами поступать-сами виноваты.
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02.12.2021 16:14 Відповісти
Бо з цього корита харчується забагато свиней...
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02.12.2021 16:28 Відповісти
Тобто нелегальні АЗС переховуються і ніхто не знає, де вони знаходяться?)))
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02.12.2021 16:30 Відповісти
Чому ж. Всі все знають і періодично "разаблачяют" розливайки. Проте, вони через певний час починають розбивати знову...
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02.12.2021 16:41 Відповісти
Питання риторичне було. Я про те, що закрити нелегальні АЗС не проблема (з точки зору закону та оперативності), проте тоді у багатьох кришувальників гаманець схудне в рази.
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02.12.2021 16:45 Відповісти
Вон оно как. А тренд бюджету мудрого наріду значь перебуває на піку росту. 92-гий по 33 грн дуже позитивно впливає на гаманець зубожілого лохторату😁
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02.12.2021 16:40 Відповісти
Снизить пошлины и акциз для начала. Сделать Выгодным строительство НПЗ например. Короче говоря если у власти люди которые любят страну и людей - всегда можно придумать как им облегчить жизнь. Ну а если барыги не боящиейся ни Бога ни черта - тогда да, будет только хуже.
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02.12.2021 16:45 Відповісти
Принаймі там бензин на 2-3 гривні за літр дешевший ніж на Вог і Окко
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02.12.2021 17:55 Відповісти
А откуда берётся это топливо? Правильно - воруют с нефте- и конденсатопроводов! Сотнями тонн в сутки! А крышуют это всё - так называемые "правоохранительные органы"! У них даже участки трубы поделены между подразделениями. И они же с мигалками потом сопровождают эти бензовозы. Это длиться уже не один десяток лет... А они всё борятся с нелегальными заправками... С самой верхушки всё идёт, поэтому результата никакого не будет.
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02.12.2021 18:03 Відповісти
 
 