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"Слуга народу" Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться. Наші лабораторії можуть виявляти цей штам

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Українські лабораторії можуть виявляти новий штам коронавірусу "Омікрон".

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, народний депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей вірус уже є в Європі. Ми з вами живемо в глобальному світі і розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль. Навіть закриття всіх кордонів не допоможе захиститися. На комітеті ставили питання міністру охорони здоров‘я, чи здатні наші лабораторії визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Готуємося", - заявив Радуцький.

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Він зауважив, що наразі в Україні офіційно не підтверджено жодного випадку штаму "Омікрон". Водночас парламентарій додав, що не може ствердно виключати його відсутність.

"Офіційно його не виявлено, але хтось може легко переносити, не здавши аналіз", - пояснив Радуцький.

Він також наголосив, що єдине, що може зменшити ризики нової хвилі COVID-19 і поширення штаму "Омікрон" - це вакцинація.

Радуцький зауважив, що станом на сьогодні ні в українських, ні у світових експертів ще немає "однозначної думки" щодо цього штаму, пише УНІАН.

"Бо ВООЗ ще й досі не визначилася з двох питань: перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу. По-друге, сьогодні є декілька думок: є думка лікаря, яка вперше визначила цей вірус в Південній Африці, - вона каже, що саме цей варіант вірусу не тяжкий по ускладненнях, але дуже тяжкий за кількістю уражень,.. і що вражає молодших людей. Але при тому не має тяжких ускладнень. Є й інша думка", - сказав депутат і додав, що всі чекають на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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Топ коментарі
+4
а как лаборатории его могут обнаруживать если он еще официально не выявлен???
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02.12.2021 16:56
+4
Тю, та легко! Он, наверное- черный, аки негр из ЮАР.
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02.12.2021 17:01
+3
Да, никуда не денемся, и большинство украинцев его и не заметит. Пусть по этому поводу голова болит у привитых. Нагнетание паники будет действовать только на них. Еще немного накачки, видео с переполненными больницами, и клиенты окончательно созреют. Закупайте еще вакцины для нескольких бустерных доз.
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02.12.2021 19:37
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Ага...💨💨
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02.12.2021 16:11 Відповісти
Головне - накупити мишоловок, щоб радуцькі миші та пацюки не розтягнули стратегічні запаси, як вони це дуже добре вміють.
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02.12.2021 16:13 Відповісти
"Бо ВООЗ ще й досі не визначилася з двох питань: перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу. Джерело: https://censor.net/ua/n3303011

вакцино то херня, в наше смутное время главное шоб маска была без нее ни при каком штампе не отаварят.
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02.12.2021 16:14 Відповісти
При штампе нужно носить шапочку из фольги или CD диск на голове, тогда и отоварят и не только в магазине!
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02.12.2021 16:37 Відповісти
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Не так страшний мікрон, як Зе-лох.
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02.12.2021 16:14 Відповісти
Ню_ню-ню..
😷
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02.12.2021 16:26 Відповісти
"Офіційно його не виявлено, але хтось може легко переносити, не здавши аналіз", - пояснив Радуцький.
Ой-вей, скотиняки знахабніли настільки, що переносять легко, зовсім забили на вакцинацію
Він також наголосив, що єдине, що може зменшити ризики нової хвилі COVID-19 і поширення штаму "Омікрон" - це вакцинація.
І пофіг, що
перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу.
по-друге, сьогодні є декілька думок: що саме цей варіант вірусу не тяжкий по ускладненнях, але дуже тяжкий за кількістю уражень,.. і що вражає молодших людей але при тому не має тяжких ускладнень. Є й інша думка.

Дурень крадуцький думкою багатіє.
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02.12.2021 16:30 Відповісти
Эти бесы уже не стесняются. Фраза "маски сорваны" не подходит, правда, но таки никакого стеснения. Я по вот этому поводу: хтось може легко переносити, не здавши аналіз(с).
Это реальный Заговор, глобальный. И сделать ничего нельзя.
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02.12.2021 16:48 Відповісти
а как лаборатории его могут обнаруживать если он еще официально не выявлен???
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02.12.2021 16:56 Відповісти
Тю, та легко! Он, наверное- черный, аки негр из ЮАР.
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02.12.2021 17:01 Відповісти
Легко! Как только будут негласные "указания", и количество заражений каждый день будет расти, и смертность повысится, неважно, что от других болезней, главное статистика.
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02.12.2021 20:07 Відповісти
Наши лаборатории как ничего не могли, так ничего и не могут....
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02.12.2021 17:33 Відповісти
Наши лаборатории могут - брать бабки.
И ето главное !
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02.12.2021 17:48 Відповісти
""Слуга народу" Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться. Наші лабораторії можуть виявляти цей штам"- наші лабораторії з труднощами виявляють який штам колумбійської муки вживає ваша шобла на чолі з клованом!
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02.12.2021 18:16 Відповісти
Я тоже раньше думал, что они что то нюхают, но все гораздо серьезней. Они ширяются, похоже на внутривенное.
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02.12.2021 20:09 Відповісти
Вскритіє покаже.
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02.12.2021 20:17 Відповісти
Ну скільки можна! Найвеличніший вживає АДЖЕНДУ. Порошкову.
На колумбійському борошні сидить Агрохімія та інші мавпочки.
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02.12.2021 20:23 Відповісти
Сорі. Ми не те що не професіонали,навіть не любителі. Тому в тонкощах не розбираємось.
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02.12.2021 21:06 Відповісти
Минздрав официально признал, что обязательная вакцинация не влияет на улучшение здоровья населения
https://www.youtube.com/watch?v=VAY_vv39KUE&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0
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02.12.2021 18:42 Відповісти
Судья Луизианы отменил мандат Байдена на укол для медицинских сотрудников в 50 штатах
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fiFta-XCzjQ&feature=youtu.be&ab_channel=YelenaNikitskaya
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02.12.2021 19:12 Відповісти
Шо то з этой "ковидлой" не так.
А от шо брешуть все складно-факт.
Я вот помню,по новостям ,как только "изобрели"вакцыну, одной
медсестре в Нью-Йорке укололи ее самой первой. И она дает интервью на следующий день как ей помогло,какое облегчение,
как она рада ,чуть не прыгает отрадости и т.д. И это на следующий день.
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02.12.2021 20:04 Відповісти
Да, никуда не денемся, и большинство украинцев его и не заметит. Пусть по этому поводу голова болит у привитых. Нагнетание паники будет действовать только на них. Еще немного накачки, видео с переполненными больницами, и клиенты окончательно созреют. Закупайте еще вакцины для нескольких бустерных доз.
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02.12.2021 19:37 Відповісти
 
 