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Китай (1919) металургія (317)

Ціна на залізну руду знизилась більш ніж удвічі - у Китаї зменшується потреба в сировині

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ціна на залізну руду знизилась більш ніж удвічі - у Китаї зменшується потреба в сировині

Потреба в залізній руді на китайському ринку не буде настільки великою, як вона спостерігалася на піку цін у поточному році.

 Таку думку у коментарі Мінпрому висловив економіст Борис Кушнірук.

Експерт наголосив, що ціни на залізну руду насамперед залежать від ситуації в Китаї. "Пекін проводитиме більш обережну економічну політику, зокрема, щоб не підривати свою енергетичну стабільність, тому що запуск усіх металургійних підприємств став у тому числі одним із факторів, який спровокував енергетичні проблеми в країні", - сказав Б.Кушнірук.

Він зазначив, що сьогодні Китай збільшив видобуток вугілля, проте енергетична криза в країні триває і відповідно потреба в залізній руді знизиться.

Б.Кушнірук також звернув увагу на більш ніж дворазове падіння цін на залізну руду цього року. "Ми бачимо, що залізна руда після пікових показників, які були цього року (220 дол./тонну), опустилася дуже суттєво – до менш ніж 100 доларів за тонну", - нагадав він.

Як повідомлялося, аналітики агентства Fitch знизили прогноз світових цін на залізну руду у 2022 році до 90 дол. за тонну з подальшим зменшенням до 70 дол. за тонну у 2025 році.
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Отож доходи держбюджету вже будуть меншими, а дебіли вже наперед напланували куди їх потратити.
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02.12.2021 16:38 Відповісти
Ніт. Дебіли ще не знають, які податки, збори і штрафи для них приготували їхні невтомні слуги.
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02.12.2021 16:53 Відповісти
Так это ж круто. Миталл подешевел. Наклепайте из него танков! Излишки продадите какому нибудь Пакистану (если они будут).
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02.12.2021 16:53 Відповісти
Ось і зхлопнулась красива зелена кулька " економічний паспорт дітям" з грошима з податку на ренту залізну руду. Одна з кульок.
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02.12.2021 16:56 Відповісти
Может я не прав, но рента не зависит от цены. Теперь либо Ахметка станет беднее, либо его "рабы". Как думаете, какой будет вариант?
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02.12.2021 17:36 Відповісти
могут начать с махмудки. сильно уже зажрался даунецкий кармилец всея Украины. может пора ВЕРНУТЬ все государственное и стрясти с рыжого уродца все долги
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02.12.2021 20:14 Відповісти
Сейчас век пластика и микроэлектроники.
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02.12.2021 17:00 Відповісти
и совкодрочерных тридварастов с севера...но, не долго
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02.12.2021 17:14 Відповісти
Значит с картопельки та бурячків отримаємо більше ніж з металу.
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02.12.2021 21:08 Відповісти
 
 