Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ відвести війська від України та виконувати Мінські угоди
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Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим виступив із закликом до Москви відвести війська від кордону з Україною.
Про це йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом США, інформує Цензор.НЕТ.
"Держсекретар нагадав про заклик до Росії відвести війська (від кордону. - Ред.) до позицій (станом на. - Ред.) мирний час, а також про (необхідність. - Ред.) дотримання Мінських угод", - йдеться в тексті.
Переговори Блінкена з Лавровим відбулися раніше у четвер у Стокгольмі, де відбувається засідання ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.
Топ коментарі
+8 Ритта Рыжук
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+6 frerivoskil inua
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+5 Kare Resa
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Карл Маркс "Восточная война", 1854 г.
Мінський договорняк ДО підписання Янелохом хотілок *****.
"Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Отмену ряда антироссийских санкций Евросоюз открыто связывает с выполнением Второго минского соглашения. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от Минских договорённостей[6]. Закон вступил в силу 24 февраля 2018 года[7].
РФ підписала МД-2, цього достатньо - має виконувати.
https://www.youtube.com/watch?v=blwu58PsoXY
Водкі тут немає.
Щойно Лавров підтвердив, що військова загроза РФ - це шантаж і України, і Заходу щодо вступу України до НАТО.
Він оголосив, що Росія незабаром запропонує новий пакт про європейську безпеку, який має «зупинити подальше розширення НАТО на схід».
Особливий акцент - не допустити Україну до євроатлантичного альянсу.
Свою заяву Лавров зробив на міністерській зустрічі країн ОБСЄ якраз у відповідь на заяву Блінкена щодо нарощування Росією військових сил навколо України.
Заява Лаврова ще раз підтверджує, що анонсовані Зеленським «прямі перемовини» з Путіним без участі західних партнерів - хибна стратегія. Москва підтискатиме Захід до того, аби вони почали потроху забувати про Україну і виносити її поза дужки загальноєвропейської системи безпеки.
І якщо Зеленський сам оголошує, що готовий до прямих перемовин з кремлем, забувши про Берлін, Париж та Вашингтон, західні партнери можуть легко на це погодитися. Залишивши нас сам на сам з ворогом. Без механізму санкцій. І без євроатлантичних перспектив.
А выхода нет по одной причине: как показали результаты пандемии, СТОЛЬКО ГАЗА НИКОМУ НЕ НУЖНО.
СП-2 был нужен Германии, чтобы германские товары оставались конкурентноспособными по сравнению с китайскими. А тут вдруг - оба-на - никакие товары оказались никому не нужны, ни европейские, ни китайские, ничего не берут, нет спроса.
И потому СП-2 в Европе сейчас "сертифицируют", то есть тянут резину, пока взвешивают, не изменится ли что в экономической ситуации?
Нет, не изменится, и потому трындец СП-2.
Аналогично и в Китае: Сила Сибири не нужна, в Китае остановлено строительство, нет подключения к газовой сети.
А как же отключения электричества в Китае?
Почему бы в Китае не использовать газ для получения электричества?
А не получится, китайские ТЭЦ "заточены' под уголь, и перевести их на газ - это дело не одного дня, и даже не одного года. А насчет производства китайских товаров - см. пояснение выше про товары германские и потребности в газе для их выпуска.
Но соседям с Востока не стоит отчаиваться, потому как поступило рациональное предложение: накачивать россйским газом воздушные шарики.
Однако, поскольку в этом случае есть шанс улететь в небытие уже всему соседнему суверенному государству вместе со скрепами, то и случится освобождение Украины, прежде всего от ассетов, которые - так уж сложилось - принадлежат Ахметову (то есть предприятия Ахметова - первые кандидаты на Асвобождение).
Бубочка с Ермаком против освобождение соседями Ахметова от его аасетов не возражают, с соседями они на эту тему уже все "перетерли", зато возражает Ахметов.
Вот и "будем посмотреть"(С), чем дело закончится: толи Ахметова от ассетов освободят, то ли Ахметов освободит Бубочку от его кресла.