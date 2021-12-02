УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16228 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Бюджет-2022
4 133 37
ВР (11730) держбюджет (900) медицина (1438) Пенсійний фонд (254) пенсія (922) субсидія (465) онкологія (129) Разумков Дмитро (1449)

Разумков про Держбюджет-2022: 29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про Держбюджет-2022: 29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" не голосували за Держбюджет-2022, оскільки вважає його "сирим та непідготовленим".

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет - основний документ, за яким буде жити Україна у 2022 році. Саме тому не можна його ухвалювати без ретельного та професійного опрацювання. Фінальний кошторис містить десятки різних позицій, за якими стоїть фінансове благополуччя мільйонів українців. А його народним депутатам роздали безпосередньо перед розглядом, тому і виходить голосування за кота в мішку. Що зараз ухвалили у Верховній Раді? Сирий та непідготовлений документ, який спрямований на виконання політичних проєктів задля підвищення рейтингів влади", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила Держбюджет-2022. ВIДЕО

"При цьому в бюджеті не враховані видатки на підвищення пенсійних виплат. Більш того, дефіцит коштів Пенсійного фонду складе близько 29 млрд грн. Це ставить під загрозу виплати пенсій тисячам українців. Проблеми будуть і з субсидіями. У Державному бюджеті на 2022 рік закладено на 9 млрд грн менше на ці виплати, а це майже на 19%. Враховуючи проблеми в енергетичній сфері та, як наслідок, підняття тарифів - влада може спробувати штучно зменшити кількість субсидіантів", - додав політик.

"Окрема проблема, не врахована в документі - погашення заборгованості в різниці тарифів з 2016 по 2021 рр. для комунальних теплопостачальних підприємств. Це близько 37 млрд грн! Така ситуація вже до кінця опалювального сезону може призвести до банкротування цілого ряду підприємств, що зірве опалювальний сезон в Україні", - наголосив нардеп.

"Неспівпадіння є і в інших статтях бюджету, які прямо стосуються питань медицини, освіти та збройних сил. Наприклад, у документі відсутні видатки фінансування надважливої програми "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних хвороб", що унеможливлює продовження будівництва у Національному інституті раку. Також не передбачено і збільшення фінансування Національної служби здоров'я України. А саме тут і мало бути закладено підвищення зарплати українським медикам", - зазначив Разумков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, - "слуга народу" Забуранна

"Загалом же ухвалений Державний Бюджет-2022 не відповідає внутрішнім та зовнішнім викликам, які стоять перед Україною. Це ще один сигнал суспільству - Парламенту варто відійти від халтури, а підходити до ухвалення таких фундаментальних документів виважено та розумно. Саме тому представники МФО "Розумна політика" не голосували за цей кошторис. Ми будемо звертатися до прем'єр-міністра України з вимогою надати роз'яснення, що планує зробити Уряд задля вирішення вказаних проблем. Також МФО "Розумна політика" вже наступного року подаватиме законопроєкти з пропозиціями щодо змін до Державного Бюджету на 2022 рік. Мова йде про повноцінне фінансування пенсій та субсидій для українців, а також всіх сфер життєдіяльності держави", - резюмував Разумков.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Зато гарно навтирали наріду і ті вже живуть мріями про підвищення чогось. А за рахунок чого? Є тільки один варіант - друкувати гроші. Тоді точно лікарі отримують 20 тисяч гривень, але що вони за них куплять? А квартири військовим АТО - це чергова обіцянка, нічим не підкреплена.
показати весь коментар
02.12.2021 16:45
+8
"29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку"


зеленських єрмаків, бужанських, дубинських, богуцьких, брагарів, радуцьких, трухіних не цікавить стан української медицини.
Якщо що, то вони звалять лікуватись в Ізраїль або в країни ЄС.

показати весь коментар
02.12.2021 16:51
+7
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Шоу РоЗЕзли Коміка | ПолітФанКлуб

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
показати весь коментар
02.12.2021 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Шоу РоЗЕзли Коміка | ПолітФанКлуб

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
показати весь коментар
02.12.2021 16:43 Відповісти
Точняк Беня всегда хуже рыжего
показати весь коментар
03.12.2021 00:39 Відповісти
Проститутка Щербина голвредактор "РБК -УКРАЇНА"? справді Україна? -не дослівно:
Майдану са сверженієм вови бути не може бо народу дуже херово при ньому живеться , народ виходить коли усьо клас в холодильнику
показати весь коментар
03.12.2021 01:43 Відповісти
а попробувать зробити справжні аналізи вові НЄ? не буде такої вимоги , ну хоча б не від народу, а від еліт? БЕЗ МАЙДАНУ І ПУТЧУ!
показати весь коментар
03.12.2021 01:45 Відповісти
ДО якої міри усі фесенки зі щербинами та іншими биковими з серьожами бачать себе в майбутній Україні без їхнього сцарьонка?
показати весь коментар
03.12.2021 01:51 Відповісти
усім перглянути останню Влащенко НАРОД ПРОТИ - це такоє гоніво від захисників вови ніби-то розумних...
показати весь коментар
03.12.2021 01:52 Відповісти
Зато гарно навтирали наріду і ті вже живуть мріями про підвищення чогось. А за рахунок чого? Є тільки один варіант - друкувати гроші. Тоді точно лікарі отримують 20 тисяч гривень, але що вони за них куплять? А квартири військовим АТО - це чергова обіцянка, нічим не підкреплена.
показати весь коментар
02.12.2021 16:45 Відповісти
клован генерує в наркотичному стану "ідеї", про які забуває на другий же день)
Ще НЕ поспадили жодного дерева - а вже біжать їх вирубувати, бо потрібно друкувати книжки - які куплять за 1000 грн.
але й 1000 грн - бо в бюджеті нема такої статьї..
у клована вся надія що після чергового відосика - забудуть про попередні "обіцянки"))

п.с. тему вагнерівців та єрмака клован "придумав заглушить", точніше - вирішив "пустить торпеду" - з "держпереворотом, про який ніхто крім клована та єрмака не знають))
показати весь коментар
02.12.2021 16:52 Відповісти
п.с.
Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало. Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.
UPD: пишуть, що призначили Поклада. Добре, що ганьбищі не сталось, але фігура Поклада - це окрема розмова. Як сказав один працівник, вміє малювати реальність жирними мазками. І дуже покладистий. До влади.

Volodymyr Ariev
30 November, 14:38 ·
показати весь коментар
02.12.2021 16:53 Відповісти
Даже догадываюсь, о чем был телефонный разговор. Уже выложили в сети, но быстро удалили.
У меня зазвонил телефон. -
Кто говорит? -
Слон. -
Откуда? -
От верблюда. -
Что вам надо? -
Шоколада.
показати весь коментар
03.12.2021 06:37 Відповісти
"29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку"


зеленських єрмаків, бужанських, дубинських, богуцьких, брагарів, радуцьких, трухіних не цікавить стан української медицини.
Якщо що, то вони звалять лікуватись в Ізраїль або в країни ЄС.

показати весь коментар
02.12.2021 16:51 Відповісти
Маладой ригогоАнал...
Всі такі розумні без корита 💲 ??
показати весь коментар
02.12.2021 16:51 Відповісти
дЭнЭг на пенсии и субсидии нет, зебилы, но вы держитесь - клован накормит свежими видосиками
показати весь коментар
02.12.2021 16:54 Відповісти
Ага..тільки лишнім "Y" хромосомним мутантам...НЄ??
показати весь коментар
02.12.2021 17:15 Відповісти
Слушай, чувак, дефицит бюджета был всегда, не зависимо от того, кто у нас был у власти! И я очень удивился сколько зеленые протянули без МВФ… а еще как бы там ни рассказывали, что воруют и жопа полная, но дороги реально делают. У нас в Запорожье мосты достраивают! Их строили 15 лет, бабла там украли немеряно! Но вот за 2 года полностью закончат этот проект! Вы просто не представляете, какая у нас в ЗП транспортная жопа между левым и правым берегом(( какой бы там зелебоб не был, но есть реальные факты, что он оставит после себя физически стране! А не лозунги мова, вира… популист порох, ничего нормально не делал
показати весь коментар
03.12.2021 09:31 Відповісти
Точно сформулировал! Это следующий троянский конь от РФ и олигархата! А то, как сейчас себя сми ведут - позор! Даже тут есть вопросы на сайте. Я про бур бу ссылки кинул, есть по нему инфа, какой он любитель роскоши, и сообщения удалили, а меня забанили за это( жесть, демократия типа
показати весь коментар
03.12.2021 09:34 Відповісти
"цензор", начни уважать себя, перестань отсвечивать и рекламировать эту украинофобскую мразь димасика.
показати весь коментар
02.12.2021 17:02 Відповісти
Тут вот какое дело, эта "украинофобскую мразь" , рекламировалась на всю страну, вместе с мелким утырком. Пусть теперь 73% вкушают.
показати весь коментар
03.12.2021 01:21 Відповісти
а теперь он рекламируется как достойная замена. и после "выборов" вкушать ты будешь вместе со всеми.
показати весь коментар
03.12.2021 09:15 Відповісти
Такова жизнь. Даже если "нарид" пригласит "прохффессора" вернуться, я не сильно удивлюсь
показати весь коментар
03.12.2021 09:47 Відповісти

Ну, а тепер на заміну висувається Раумков
показати весь коментар
02.12.2021 17:11 Відповісти
Петюню надо было убирать! Этот великий борец с коррупцией только ее приумножил, но не уменьшил! За это и поплатился булавой гетьмана! Народ не слепо
показати весь коментар
03.12.2021 09:28 Відповісти
Зелена маячня. Є з чим порівняти. Тепер "без корупції" асі шматки держ. власності перетікають Бені, не дивлячись що він під санкціями США. Велике крадівництво +
показати весь коментар
03.12.2021 09:34 Відповісти
то моня візьме кредит і бюджет перевиконає на ті ж самі 29 ярдів. це для нього як два пальця......
показати весь коментар
02.12.2021 17:14 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 22:10 Відповісти
Улыбающаяся тормозная колодка.
показати весь коментар
03.12.2021 00:18 Відповісти
Переворот - то, ползучий,подспудный,гибридный.Скорей всего израильская разведка помогла Зе узнать кто ,есть кто....Все будет пучком..Да и Резников не зря в Иерусалиме ошивался..Пазлы складываются как нельзя лучше....
показати весь коментар
03.12.2021 00:25 Відповісти
Ляшко на Україна 24 НАРОД ПРОТИ - ВЕРХОВНИЙ ЗВИНУВАЧУВАЧ ОЛЕГ ЛЯШКО справа вови - захисники два миршавих політтехнолога (слуг йок немає)
показати весь коментар
03.12.2021 00:26 Відповісти
Убежден что митя взял фальш старт
показати весь коментар
03.12.2021 00:33 Відповісти
какая разница!!!
ГОЛОВНЕ МОЧИТЬ БАРАНОЗРАДНИКІВ! ГОЛОВНЕ ДОМОГТИСЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ ПСИХОЛОГА
показати весь коментар
03.12.2021 01:29 Відповісти
Як Він 1-номер за Нас Хвилюється Хмии..Хмии..
Бідна ВоНа ХаХаХахаха...
показати весь коментар
03.12.2021 00:56 Відповісти
Где Разумков и где госбюджет ?
показати весь коментар
03.12.2021 01:01 Відповісти
По всем деловым и человеческим факторам - одноименный герой сериала Сваты
показати весь коментар
03.12.2021 01:10 Відповісти
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
показати весь коментар
03.12.2021 05:18 Відповісти
Разумков - рыговская мразь! Он же пророссийский, неужели этого никто не видит! А так глянешь - как там говорится, умный, красивый, образованный… и вроде как за Украину! Но копайте глубже! Папа кто там у него, кто где ранее состоял… но народу на следующих выборах будут впаривать этого троянского коня! Вот! Разумков - троянский конь РФии!
показати весь коментар
03.12.2021 09:26 Відповісти
 
 