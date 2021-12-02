Разумков про Держбюджет-2022: 29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" не голосували за Держбюджет-2022, оскільки вважає його "сирим та непідготовленим".

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет - основний документ, за яким буде жити Україна у 2022 році. Саме тому не можна його ухвалювати без ретельного та професійного опрацювання. Фінальний кошторис містить десятки різних позицій, за якими стоїть фінансове благополуччя мільйонів українців. А його народним депутатам роздали безпосередньо перед розглядом, тому і виходить голосування за кота в мішку. Що зараз ухвалили у Верховній Раді? Сирий та непідготовлений документ, який спрямований на виконання політичних проєктів задля підвищення рейтингів влади", - заявив він.

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"При цьому в бюджеті не враховані видатки на підвищення пенсійних виплат. Більш того, дефіцит коштів Пенсійного фонду складе близько 29 млрд грн. Це ставить під загрозу виплати пенсій тисячам українців. Проблеми будуть і з субсидіями. У Державному бюджеті на 2022 рік закладено на 9 млрд грн менше на ці виплати, а це майже на 19%. Враховуючи проблеми в енергетичній сфері та, як наслідок, підняття тарифів - влада може спробувати штучно зменшити кількість субсидіантів", - додав політик.

"Окрема проблема, не врахована в документі - погашення заборгованості в різниці тарифів з 2016 по 2021 рр. для комунальних теплопостачальних підприємств. Це близько 37 млрд грн! Така ситуація вже до кінця опалювального сезону може призвести до банкротування цілого ряду підприємств, що зірве опалювальний сезон в Україні", - наголосив нардеп.

"Неспівпадіння є і в інших статтях бюджету, які прямо стосуються питань медицини, освіти та збройних сил. Наприклад, у документі відсутні видатки фінансування надважливої програми "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних хвороб", що унеможливлює продовження будівництва у Національному інституті раку. Також не передбачено і збільшення фінансування Національної служби здоров'я України. А саме тут і мало бути закладено підвищення зарплати українським медикам", - зазначив Разумков.

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"Загалом же ухвалений Державний Бюджет-2022 не відповідає внутрішнім та зовнішнім викликам, які стоять перед Україною. Це ще один сигнал суспільству - Парламенту варто відійти від халтури, а підходити до ухвалення таких фундаментальних документів виважено та розумно. Саме тому представники МФО "Розумна політика" не голосували за цей кошторис. Ми будемо звертатися до прем'єр-міністра України з вимогою надати роз'яснення, що планує зробити Уряд задля вирішення вказаних проблем. Також МФО "Розумна політика" вже наступного року подаватиме законопроєкти з пропозиціями щодо змін до Державного Бюджету на 2022 рік. Мова йде про повноцінне фінансування пенсій та субсидій для українців, а також всіх сфер життєдіяльності держави", - резюмував Разумков.