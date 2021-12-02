Разумков про Держбюджет-2022: 29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" не голосували за Держбюджет-2022, оскільки вважає його "сирим та непідготовленим".
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Державний бюджет - основний документ, за яким буде жити Україна у 2022 році. Саме тому не можна його ухвалювати без ретельного та професійного опрацювання. Фінальний кошторис містить десятки різних позицій, за якими стоїть фінансове благополуччя мільйонів українців. А його народним депутатам роздали безпосередньо перед розглядом, тому і виходить голосування за кота в мішку. Що зараз ухвалили у Верховній Раді? Сирий та непідготовлений документ, який спрямований на виконання політичних проєктів задля підвищення рейтингів влади", - заявив він.
"При цьому в бюджеті не враховані видатки на підвищення пенсійних виплат. Більш того, дефіцит коштів Пенсійного фонду складе близько 29 млрд грн. Це ставить під загрозу виплати пенсій тисячам українців. Проблеми будуть і з субсидіями. У Державному бюджеті на 2022 рік закладено на 9 млрд грн менше на ці виплати, а це майже на 19%. Враховуючи проблеми в енергетичній сфері та, як наслідок, підняття тарифів - влада може спробувати штучно зменшити кількість субсидіантів", - додав політик.
"Окрема проблема, не врахована в документі - погашення заборгованості в різниці тарифів з 2016 по 2021 рр. для комунальних теплопостачальних підприємств. Це близько 37 млрд грн! Така ситуація вже до кінця опалювального сезону може призвести до банкротування цілого ряду підприємств, що зірве опалювальний сезон в Україні", - наголосив нардеп.
"Неспівпадіння є і в інших статтях бюджету, які прямо стосуються питань медицини, освіти та збройних сил. Наприклад, у документі відсутні видатки фінансування надважливої програми "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних хвороб", що унеможливлює продовження будівництва у Національному інституті раку. Також не передбачено і збільшення фінансування Національної служби здоров'я України. А саме тут і мало бути закладено підвищення зарплати українським медикам", - зазначив Разумков.
"Загалом же ухвалений Державний Бюджет-2022 не відповідає внутрішнім та зовнішнім викликам, які стоять перед Україною. Це ще один сигнал суспільству - Парламенту варто відійти від халтури, а підходити до ухвалення таких фундаментальних документів виважено та розумно. Саме тому представники МФО "Розумна політика" не голосували за цей кошторис. Ми будемо звертатися до прем'єр-міністра України з вимогою надати роз'яснення, що планує зробити Уряд задля вирішення вказаних проблем. Також МФО "Розумна політика" вже наступного року подаватиме законопроєкти з пропозиціями щодо змін до Державного Бюджету на 2022 рік. Мова йде про повноцінне фінансування пенсій та субсидій для українців, а також всіх сфер життєдіяльності держави", - резюмував Разумков.
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Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
Майдану са сверженієм вови бути не може бо народу дуже херово при ньому живеться , народ виходить коли усьо клас в холодильнику
Ще НЕ поспадили жодного дерева - а вже біжать їх вирубувати, бо потрібно друкувати книжки - які куплять за 1000 грн.
але й 1000 грн - бо в бюджеті нема такої статьї..
у клована вся надія що після чергового відосика - забудуть про попередні "обіцянки"))
п.с. тему вагнерівців та єрмака клован "придумав заглушить", точніше - вирішив "пустить торпеду" - з "держпереворотом, про який ніхто крім клована та єрмака не знають))
Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало. Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.
UPD: пишуть, що призначили Поклада. Добре, що ганьбищі не сталось, але фігура Поклада - це окрема розмова. Як сказав один працівник, вміє малювати реальність жирними мазками. І дуже покладистий. До влади.
Volodymyr Ariev
30 November, 14:38 ·
У меня зазвонил телефон. -
Кто говорит? -
Слон. -
Откуда? -
От верблюда. -
Что вам надо? -
Шоколада.
зеленських єрмаків, бужанських, дубинських, богуцьких, брагарів, радуцьких, трухіних не цікавить стан української медицини.
Якщо що, то вони звалять лікуватись в Ізраїль або в країни ЄС.
Всі такі розумні без корита 💲 ??
Ну, а тепер на заміну висувається Раумков
ГОЛОВНЕ МОЧИТЬ БАРАНОЗРАДНИКІВ! ГОЛОВНЕ ДОМОГТИСЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ ПСИХОЛОГА
Бідна ВоНа ХаХаХахаха...
https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/