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Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у ході переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що "втягування України в геополітичні ігри" Вашингтона матиме серйозні наслідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Підкреслено, що ігнорування законних занепокоєнь Росії, втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів матимуть найсерйозніші наслідки, змусять вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу", - йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства.

Альтернативою цьому, як підкреслив Лавров, могли б стати довгострокові гарантії безпеки на західних рубежах Росії, "що слід розглядати як імперативну вимогу".

Також читайте: РФ готова відновити канал діалогу зі США щодо України, - Лавров

Лавров також в черговий раз заявив про необхідність прямого діалогу України з "ЛНР" та "ДНР", що нібито передбачено Мінськими угодами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+30
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02.12.2021 16:50
+26
законних занепокоєнь Росії,
что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
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02.12.2021 16:47
+23
Ну, чи ж не гієна чортова? Московія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донецької і Луганської області, а США втягують кудись Україну. Та якби не США, то ви б тварини в Україні створили не один Бухенвальд.
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02.12.2021 16:59
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законних занепокоєнь Росії,
что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Загострення параноїдальної шизофренії великодержавного шовінізма !!!)))
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02.12.2021 16:57 Відповісти
прие..лись кацапы к Украине что тварюшки другой страны нет.... как зассали в потолок серной кислотой....
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02.12.2021 17:56 Відповісти
РУСКАЯ СВИНЬЯ! ПРЕЗИРАЮ РЕЗАТЬ СКОТОВ ТАЕЖНІХ!
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02.12.2021 18:04 Відповісти
зачем тут бред калантаряна?
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02.12.2021 16:48 Відповісти
Блинкин перца под хвост Лошади насыпал
сказал. что Америка больше овса не даст
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02.12.2021 17:13 Відповісти
Тепер видно, що вони блєфують.
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02.12.2021 16:49 Відповісти
Локшина на вуха великодержавних росєян !!!))0
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02.12.2021 16:58 Відповісти
,,Унылая лошадиная голова'' иди в жо#у вместе с своим царьком-хорьком,будешь ещё указывать.
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02.12.2021 16:50 Відповісти
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02.12.2021 16:50 Відповісти
Бычью, которое продолжает переть рогом, надо выписывать промеж рогов.
Только это его останавливает.
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02.12.2021 16:51 Відповісти
опять лошадко мечтает замутить оборонительную войну на чужой территории?
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02.12.2021 16:51 Відповісти
Нехай з НАТО побалансує, мабуть добряче гепнеться
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02.12.2021 16:56 Відповісти
Ну, чи ж не гієна чортова? Московія напала на Україну, анексувала Крим, окупувала частину Донецької і Луганської області, а США втягують кудись Україну. Та якби не США, то ви б тварини в Україні створили не один Бухенвальд.
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02.12.2021 16:59 Відповісти
Загрозу несе не НАТО ,а росія з імперськими замашками ,це імперія зла.
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02.12.2021 17:01 Відповісти
Цікаво, якби доньку Лаврова згвалтували, як Васілісу Єгоровну - женьщіну мужской мєчти, побили внуків жахливими чобітьми, рохірячили мебель ценную в хаті разом з роялем Стінвеєм, на якому лежали шпроти, потім нас**ли нечистоплотно на стіл і почали розказувати про геополітичні інтереси Данії нещасної в умовах панування пінопластів укупі з Львом Толстим (конєчно ето в смислє переносном) під переможне ширення пісні Яблочко. Щоб ця Шкапа тоді скзала?
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02.12.2021 17:03 Відповісти
Лавров у ході переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що "втягування України в геополітичні ігри" Вашингтона матиме серйозні наслідки.)) Джерело: https://censor.net/ua/n3303023
.
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02.12.2021 17:03 Відповісти
Идет Лавров качается,
Вздыхает на ходу:
- Вот-вот баланс кончается!
Сейчас я упаду!
Все игри ваши мерзкие
Консенсусом смердят,
А натовские монстрики
Людей наших едят.
Нюхну дорожки белые
И станет и-го-го!
Услышу мысли смелые
Вождя я своего!
Мы из толпы, безмолвные,
В единый встанем строй!
Колоны грозно-стройные
Ведет он за собой!
Откроет святой Петр
В желанный рай врата
И всех охватит радость!
Ведь жизнь наша - беда.



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02.12.2021 17:19 Відповісти
Які ще там ігри?! Москалі, від'*біться від нас.
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02.12.2021 17:21 Відповісти
вийожиста позиція расісі закінчиться раком
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02.12.2021 17:39 Відповісти
З "ніжками Буша", тільки не в зубах.
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02.12.2021 17:46 Відповісти
что,плешивого медвежья болезнь не оставляет в покое?
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02.12.2021 17:43 Відповісти
Лавров озабоченный ... вот оно что ...
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02.12.2021 17:43 Відповісти
В Минских соглашениях нет никаких ДНР и ЛНР, есть "отдельные районы Донецкой и Луганской обл." А "представители от этих районов" с украинским гражданством у нас есть свои, например, Гармаш и др. Те, которых предлагает РФ являются российскими гражданами и никакого отношения к Украине не имеют. Еще в Минских соглашениях есть пункт, по которому "выборы там могут проводиться только по законам Украины". По законам Украины в этих "районах" не должно быть иностранных войск и незаконно там пребывающих российских граждан, а они есть.
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02.12.2021 17:58 Відповісти
Да арестуйте все банковские счета за границей этих чокнутых ************. Пусть заткнутся в конце концов. Не понимаю,США нравится слушать этот свинороский визг?
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02.12.2021 18:13 Відповісти
Ну готовят же твари! Готовят вторжение.
Удивляют многие украинцы, равнодушно к этому относящиеся.
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02.12.2021 18:16 Відповісти
лаврушка це худобина яка хоче щоб до нього відносились як .... , ну, хоча б як до коня. от лишень ніяк не виходить, з якого боку не глянь - худобина.
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02.12.2021 18:53 Відповісти
В Нагорном Карабахе Эрдоган вас крыс Мавзолейных месил лечил Байрактарами всего лишь месяц..., вояки блин двух Чеченских...
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02.12.2021 19:18 Відповісти
а цей пєдалірований кінь розуміє, що він за куйлом перший на знищення?
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02.12.2021 19:19 Відповісти
Крысы мавзолейные запомните эту фразу великого Философа...
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02.12.2021 19:28 Відповісти
Пошёл на фуй конь в очках , после того как вы рашисты похерили будапештские договоренности вам верить нельзя вообще ни на грамм ни на миллиграмм! А своих лугандоновцев ты лаврушка можешь сам в ж.пу целовать….
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02.12.2021 19:32 Відповісти
кацапо-фашисткие мрази еще что-то вякают там!подонки гнидоидные!
вас уже никто не боится!
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02.12.2021 19:54 Відповісти
 
 