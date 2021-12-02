Втягування України в геополітичні ігри США змусить Росію вжити заходів для виправлення військово-стратегічного балансу, - Лавров
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров у ході переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що "втягування України в геополітичні ігри" Вашингтона матиме серйозні наслідки.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.
"Підкреслено, що ігнорування законних занепокоєнь Росії, втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів матимуть найсерйозніші наслідки, змусять вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу", - йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства.
Альтернативою цьому, як підкреслив Лавров, могли б стати довгострокові гарантії безпеки на західних рубежах Росії, "що слід розглядати як імперативну вимогу".
Лавров також в черговий раз заявив про необхідність прямого діалогу України з "ЛНР" та "ДНР", що нібито передбачено Мінськими угодами.
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что это вообще за херня такая, в каком законе прописано, дичь наркоманская
сказал. что Америка больше овса не даст
Только это его останавливает.
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Вздыхает на ходу:
- Вот-вот баланс кончается!
Сейчас я упаду!
Все игри ваши мерзкие
Консенсусом смердят,
А натовские монстрики
Людей наших едят.
Нюхну дорожки белые
И станет и-го-го!
Услышу мысли смелые
Вождя я своего!
Мы из толпы, безмолвные,
В единый встанем строй!
Колоны грозно-стройные
Ведет он за собой!
Откроет святой Петр
В желанный рай врата
И всех охватит радость!
Ведь жизнь наша - беда.
Удивляют многие украинцы, равнодушно к этому относящиеся.
вас уже никто не боится!