Кабмін закриває в'їзд в Україну із низки країн Африки, де зафіксовано "Омікрон"
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Кабінет Міністрів заборонив з 3 грудня в'їзд в Україну іноземцям з низки африканських країн.
Ввідповідне рішення прийнято під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Так, передбачено заборонити перетин кордону з 00:00 3 грудня іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14 днів.
Водночас, обов'язкову самоізоляцію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Запоребрик - святая святых клована.
Скотиняки. Хоч би візовий режим ввели.
Придумайте слова які закінчуються на ОН -
Омікрон, Тринітрон, Хартрон, бадбінтон, Бенетон, Ліптон ...
И тут есть вопрос - "старая вакцина" против него как нас утверждают Айболиты работает - но тестов на него еще пока нет, но они определяют что это именно он - омикрон...
Смотрите не перепутайте !!!
- А воблу только что поймали...
- Шутник ваш друг!
Берегись автомобиля (1966)
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