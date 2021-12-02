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Африка (195) Зімбабве (13) Кабмін (6260) ПАР (100) Мозамбік (3) самоізоляція (58)

Кабмін закриває в'їзд в Україну із низки країн Африки, де зафіксовано "Омікрон"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін закриває в'їзд в Україну із низки країн Африки, де зафіксовано

Кабінет Міністрів заборонив з 3 грудня в'їзд в Україну іноземцям з низки африканських країн.

Ввідповідне рішення прийнято під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Так, передбачено заборонити перетин кордону з 00:00 3 грудня іноземцям та особам без громадянства, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік та Республіці Малаві більш як 7 днів протягом останніх 14 днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Радуцький про "Омікрон": Україна від нього нікуди не подінеться. Наші лабораторії можуть виявляти цей штам

Водночас, обов'язкову самоізоляцію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.
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Предполагаю, что если в рашке найдут этот омикрон закрывать въезд в Украину из-за поребрика ни для кого не будут.
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02.12.2021 16:58 Відповісти
Нудыкась!
Запоребрик - святая святых клована.

Скотиняки. Хоч би візовий режим ввели.
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02.12.2021 17:30 Відповісти
Чого так "швидко"? Почекайте хоча б до нового року.
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02.12.2021 16:59 Відповісти
До ср..ки! Омикрон уже в Европе.
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02.12.2021 17:22 Відповісти
и в Украине тоже, с гарантией
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02.12.2021 20:45 Відповісти
Смешные потуги идиотов...
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02.12.2021 21:35 Відповісти
Кабмин закрывает въезд в Украину из ряда стран Африки, где зафиксирован "Омикрон" Источник: https://censor.net/ru/n3303025

Придумайте слова які закінчуються на ОН -
Омікрон, Тринітрон, Хартрон, бадбінтон, Бенетон, Ліптон ...
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02.12.2021 23:47 Відповісти
С Омикроном еще ни один человек ни то что не умер во всем Мире - а даже не лежит в больнице, реанимации..
И тут есть вопрос - "старая вакцина" против него как нас утверждают Айболиты работает - но тестов на него еще пока нет, но они определяют что это именно он - омикрон...
Смотрите не перепутайте !!!
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03.12.2021 00:06 Відповісти
- Щас принесут свежее пиво - только что завезли и воблы подадут.
- А воблу только что поймали...
- Шутник ваш друг!
Берегись автомобиля (1966)

На Рівненщині підозрюють перші випадки ковід-штаму "Омікрон"
https://www.rivnenews.com.ua/2021/12/02/na-rivnenshchyni-pidozriuiut-pershi-vypadky-kovid-shtamu-omikron/
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03.12.2021 01:12 Відповісти
Очень странные это "меры" (для дебилов), как-будто нельзя прилететь транзитом через другую страну (так даже дешевле бывает)! Вся эта "борьба с пандемией" с самого начала носит характер чиновничьего маразма и абсурда!
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03.12.2021 01:04 Відповісти
Шотландия: 89% «коронавирусных смертей» приходится на вакцинированных
https://business-swiss.ch/2021/12/shotlandija-89-koronavirusnyh-smertej-prihoditsja-na-vakcinirovannyh/

Великобритания: 79,4% «коронавирусных» смертей приходится на привитых
https://business-swiss.ch/2021/11/velikobritanija-79-4-koronavirusnyh-smertej-prihoditsja-na-privityh/
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03.12.2021 01:34 Відповісти
 
 