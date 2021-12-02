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Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

Україна не виключає участі збройних сил Білорусі у можливому вторгненні російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Sargs.lv".

"Ми розглядаємо цей сценарій на дуже серйозному рівні. Ми не виключаємо таку можливість", - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання, чи означають останні заяви Лукашенка те, що серед підрозділів загарбників можуть бути помітні білоруські збройні сили.

"Поки що ми не бачимо, що білоруська армія готується до операцій проти України, або що білоруське керівництво може дозволити Росії використовувати свою територію для організації вторгнення. Однак будь-яка потенційна загроза вимагає не тільки уваги, а й концентрації ресурсів збройних сил для її пом'якшення. Навіть якщо Білорусь наразі не представляє прямої військової загрози для України, факти невблаганні", - додав Кулеба.

За словами голови МЗС, політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії.

"Також заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, здійсненого його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою. На цю загрозу потрібно відповідати", - підсумував Кулеба.

Також читайте: Допомога від ЄС у розмірі €31 млн зміцнить потенціал ЗСУ, - Маасікас

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
І не сумнівайся! Їх пошлють (як і "донбасітів" на сході України) у перших рядах!!! І підуть!!!
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02.12.2021 17:17
+8
Так, *****, сейчас заставит таракана объявить войну Украине, для защиты иракских женщин и детей, и белорускоязычного населения. Сказать, что, то не руские войска скопились, а белорусские. Называть лукашенко тараканом это уже большая честь для него, это использованный многоразовый гандон.
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02.12.2021 17:15
+6
Так білоруси ж наші (брати).Тільки не лука-дояр буде нападати, а якраз оті (брати) в котрих з дупи стирчить червона ганчірка з колорадом. Мати таких (братів) то ворогів не треба.
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02.12.2021 17:17
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Навряд, зрозуміло коли українці ріжуться з москалями, але білоруси з українцями...
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02.12.2021 17:07 Відповісти
І не сумнівайся! Їх пошлють (як і "донбасітів" на сході України) у перших рядах!!! І підуть!!!
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02.12.2021 17:17 Відповісти
у Кулебы после госпереворота мозга у Вовочки понеслась сплошная ЗАВТРА БУДЕТ ВИЙНА И ВОВА НАС ВСЕХ СПАСЕТ ПУТЕМ СДАЧИ КАК СТЕКЛОТАРЫ.....
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02.12.2021 17:58 Відповісти
Вєснік ОПУщених з міжнародних питань Кулеба, а чом тебе замісник нахер покинув/?
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02.12.2021 19:33 Відповісти
Наталіє! Я так розумію що людину хотіли зробить "цапом-відбувайлом" і змусить готувать документи для юридичного обгрунтування "заглядання в глаз Путіну" А він сказав - "нема дурних" і пішов!
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02.12.2021 19:38 Відповісти
А Лукобульбос догадывается, что он получит по хлЕбалу???......никогда не видел белорусских трупиков???......ню-ню, ню -ню....
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02.12.2021 17:11 Відповісти
Так, *****, сейчас заставит таракана объявить войну Украине, для защиты иракских женщин и детей, и белорускоязычного населения. Сказать, что, то не руские войска скопились, а белорусские. Называть лукашенко тараканом это уже большая честь для него, это использованный многоразовый гандон.
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02.12.2021 17:15 Відповісти
Так білоруси ж наші (брати).Тільки не лука-дояр буде нападати, а якраз оті (брати) в котрих з дупи стирчить червона ганчірка з колорадом. Мати таких (братів) то ворогів не треба.
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02.12.2021 17:17 Відповісти
Лучшая защита-нападение. Может не стоит ждать пока нападут?
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02.12.2021 17:44 Відповісти
А лучшее противодействие режиму Лукашенко - это покупка у него нефтепродуктов, удобрений и электроэнергии.
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02.12.2021 18:27 Відповісти
Кулеба не перегибай,ты уже заигрался. Бульбафюрер хоть и предатель,но на это не пойдет.
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02.12.2021 17:46 Відповісти
А у нього вибору нема. Так що піде.
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02.12.2021 17:51 Відповісти
Если бы Украина напала на россию тогда да,он как союзник обязан ей помочь.Но нападать первым совместно с россией на третью страну......Вряд ли.
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02.12.2021 17:55 Відповісти
Лука по уши в долгах у карлика, и деньги, и газ, и "власть" ,и омон. Ему некуда деваться.
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02.12.2021 18:01 Відповісти
Может быть.Поживем увидим.
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02.12.2021 18:05 Відповісти
КОгда (или если) рашка нападёт на Украину, это всё будет обставлено так, что это Украина напала на рашку. Они всегд атак делают. Почему в этот раз должно быть по другому?
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02.12.2021 18:15 Відповісти
Это Кулеба знает лучше всех, - просто отрабатывает присланные директивы
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02.12.2021 18:32 Відповісти
Беларуські силовіки пів року власних громодян товкли, то буде не дивина, як що вони на нас полізуть.
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02.12.2021 18:17 Відповісти
братів збільшилось ще
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02.12.2021 17:52 Відповісти
А шо там с будапештским меморандумом - все подписавшие стороны оценили мягкость бумаги?
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02.12.2021 17:59 Відповісти
Если ее, как следует, помять...
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02.12.2021 19:53 Відповісти
Про "війська Білорусі" трохи загнули. У природі немає такого явища, як "війська Білорусі".
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02.12.2021 19:12 Відповісти
ну ці обісруться після першого попадання... вони - ніщо.
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02.12.2021 23:20 Відповісти
 
 