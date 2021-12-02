УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16177 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
3 275 46
Грузія (1419) корупція (4069) Саакашвілі Міхеіл (2104) суд (8036)

Саакашвілі у грузинському суді: Не прийму слова "корупція" у поєднанні з моїм іменем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі у грузинському суді: Не прийму слова

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що не приймає обвинувачень у корупції і вважає це образою.

Про це він сказав, виступаючи сьогодні на судовому процесі, який слухає справу про розтрату держкоштів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини-Грузія.

Саакашвілі заявив, що в період його президентства Грузія була визнана найефективнішою країною у боротьбі з корупцією.

"Я не прийму несправедливості, не прийму образи. Я не прийму використання слова "корупція" у поєднанні з моїм іменем. Тому що був єдиний випадок, коли Світовий банк опублікував книгу про подолання корупції, і президент Світового банку сказав мені, що всі книги були про проблеми корупції, а подолати корупцію зуміла лише одна країна у світі, і це була Грузія", - заявив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії також назвав брехнею повідомлення, які неодноразово з'являлися в ЗМІ, про те, що він робив дороговартісні косметичні процедури в закордонних клініках. За його словами, він лікував шкірне захворювання, яке у нього розвинулося після 2008 року на нервовому ґрунті.

Він також зазначив, що велика кількість його витрат йшла і на першу леді – його дружину Сандру Рулофс.

Саакашвілі наголосив, що кошти першої леді виділялися на "подарунки дітям та інші витрати" і поцікавився, "чому ви не судите Сандру?".

"Я б із задоволенням сидів сьогодні поруч з нею на обвинувальній лаві, тому що чверть чи п'ята частина цих витрат йшла на неї. Але перед тим, як ви почнете висувати їй претензії, згадайте, що Сандра привезла в країну гранти в медичній сфері на 100 мільйонів доларів. Завдяки Сандрі грузинські жінки вчетверо менше, ніж раніше, помирають від раку грудей. Усі тюремні лікарі скажуть вам, як багато всього було зроблено завдяки їй у сфері охорони здоров'я у в'язницях", - сказав Саакашвілі.

Читайте також: В Грузії суд у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Лицар що казати, так розумію що врешті посадять Ясько.
показати весь коментар
02.12.2021 17:09
+11
Ну і на хрєна нам цей гвинтокрил здався ???)))
показати весь коментар
02.12.2021 17:02
+11
Ще і дружину свою хоче під суд кинути..
От людина.
показати весь коментар
02.12.2021 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і на хрєна нам цей гвинтокрил здався ???)))
показати весь коментар
02.12.2021 17:02 Відповісти
Збитий гвинтокрил..
показати весь коментар
02.12.2021 17:13 Відповісти
Мерзавец , бросил так некрасиво свою жену , а теперь перекрывается ее честным именем ! Как уж на сковородке
показати весь коментар
03.12.2021 00:36 Відповісти
Швидше ,як ********** на склі !!!)))
показати весь коментар
03.12.2021 00:40 Відповісти
прекрывается
показати весь коментар
03.12.2021 01:18 Відповісти
Він вже і Сандру хоче посадити. Який тюфяк!
показати весь коментар
02.12.2021 17:04 Відповісти
Ще і дружину свою хоче під суд кинути..
От людина.
показати весь коментар
02.12.2021 17:04 Відповісти
Думается мне не все так просто тут.... Скорее он просил помочь ему а она сказала: "Извини Миша, но я тебя больше не люблю, а деньги мне и моему молодому жениху пригодятся на новую и счастливую жизнь." Вот он и начал ее топить. Когда за Лазаренко обьявили залог, его семья, понимая что Паше вилы и он может спетлять, залог вносить не стали. Такие люди не только на работе быдло, в семьях у них тоже "высокие" отношения.
показати весь коментар
02.12.2021 17:18 Відповісти
Швидше, навпаки - вона послала його, як про коханку узнала...
показати весь коментар
02.12.2021 19:22 Відповісти
заглянул в офис и очухался в тбилиси...лучше бы ты просто бухал...
показати весь коментар
02.12.2021 17:09 Відповісти
Лицар що казати, так розумію що врешті посадять Ясько.
показати весь коментар
02.12.2021 17:09 Відповісти
Врет, как дышит, как добывал средства Миха: Министр приглашал Инвестора на переговоры, после приезда - его приглашали в ресторан.
Через минут 30 подходили полицейские, и чиновник Грузии делал заявление, что Инвестор предлагал ему взятку.
Инвестора арестовывали, и требовали откупные .... о двух таких случаях писали СМИ, в бытность Михи , Президентом.
показати весь коментар
02.12.2021 17:18 Відповісти
Взагалі то дурниця, хабар так не докажуть і арештовувати нема за що.
показати весь коментар
02.12.2021 17:26 Відповісти
Вот и кому верить? Задрипаному боту с зарплатой на пол копейки. Или президенту Всемирного банка? Ответ по моему очевидный.
показати весь коментар
02.12.2021 18:00 Відповісти
вважаю, якщо вже вірити то Глазкову... Свободу Сракашвілі!
показати весь коментар
03.12.2021 00:12 Відповісти
Ты такой "авторитетный" вважальщик. Я прям в восхищении.
показати весь коментар
03.12.2021 11:25 Відповісти
а не старий ти для полюції восхищений?
показати весь коментар
03.12.2021 12:07 Відповісти
Я так понял у тебя с бабами не очень. Свои интим проблемы другим приписываешь.
показати весь коментар
03.12.2021 12:44 Відповісти
понялку, теж покажи бабам, що тебе оточують, разом із прям в восхищении.
показати весь коментар
03.12.2021 12:54 Відповісти
Я же не извращенец как ты. Это извращенцам разным все покажи , да покажи.
показати весь коментар
03.12.2021 14:04 Відповісти
Глазков, це для тебе актуально:
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.

Джерело: Павло Глазовий. "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
показати весь коментар
03.12.2021 14:56 Відповісти
Эк тебя бедолагу с интима та извращений на стихи потянуло.
Ну , и так как ко мне по фамилии. То и я к тебе. Иг Ху.
показати весь коментар
03.12.2021 16:01 Відповісти
тобі Глазков, второпати, що мною сказано- не реально... Але ж- це тебе не зупинить, від вумних смайликів та розумової блювоти?
Свободу Сракашвілі, бовдуре.
показати весь коментар
03.12.2021 16:12 Відповісти
А тебе бы Иг Ху второпаты. Что слушать советы извращенцев таких как ты , ну это просто. Смешно.
показати весь коментар
03.12.2021 16:29 Відповісти
Нас рано, нас рано в голові у цапа.
Ось в чому, ось в чому, ось в чому біда?
показати весь коментар
03.12.2021 17:02 Відповісти
Смешно читать бредни извращенца.
Ты меня веселишь.
Давай исчооо.
показати весь коментар
03.12.2021 18:14 Відповісти
Как там нехилая хатинка в Одессе, а то ж бабушки ... А как єтот карсон получил паспорт Нидерландов за неделю до того как его неожиданно поймали в Сулугуни и выкинули с Украины, оно уже на следующий день фоткалось с паспортом Голандии, только дату забыл закрыть ...
показати весь коментар
02.12.2021 17:38 Відповісти
и это фото человека, который 50 дней голодал?
показати весь коментар
02.12.2021 17:43 Відповісти
ясько с плачем в студию...!
показати весь коментар
02.12.2021 17:48 Відповісти
Щось не схожий на людину, яка кілька тижднів вже голодує. Хто ж повірить брехуну.
показати весь коментар
02.12.2021 19:19 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 19:52 Відповісти
подкацапники и барыго-боты кукарекают против Саакашвили хором.
показати весь коментар
02.12.2021 20:01 Відповісти
Странно,а получать нехилую зарплату ни**я не делая за счет налогоплательщиков в воюющей стране его ничуть не смущало. Да и то что все понимают,что это взятка,что бы не гавкал на зеленского-тоже. Гнилой человек миша
показати весь коментар
02.12.2021 20:05 Відповісти
Тупі порохоботи не можуть бачити ніяких досягнень цієї справді "золотої" людини, яка назвала їх хитрож... , брехливого ідола баригою. Які ж ви примітивні!
показати весь коментар
02.12.2021 23:14 Відповісти
п.здун, назови что украл "барыга"? Или обоснуй - почему "барыга"?

Не сможешь. Потому что тупое чмо только ротом вонять способно.
показати весь коментар
02.12.2021 23:19 Відповісти
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник"

как прокомментируешь?
показати весь коментар
02.12.2021 23:38 Відповісти
кто тебя бабуин спрашивать будет
показати весь коментар
02.12.2021 23:23 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 23:25 Відповісти
начинай голодовку! такое упоминание навыносимо с медом...
показати весь коментар
02.12.2021 23:36 Відповісти
"айда сюда, тут нет пираний ! - кричал нам резво Михаил .. Мы навсегда его запомним - таким."
показати весь коментар
02.12.2021 23:54 Відповісти
"Останавливает гаишник грузина-водителя и долго рассматривает его "права'.
Грузин не выдержал:
-Чего смотришь? Чего подозреваешь? Думаешь купиль? Как грузин, так сразу и купиль? Не купиль- друзья подариль, на день рождэнья -понимаешь?"
показати весь коментар
03.12.2021 00:28 Відповісти
Брехун, барыга и альфонс ваш сявкошвили!
показати весь коментар
03.12.2021 02:37 Відповісти
А прийдется.
показати весь коментар
03.12.2021 07:19 Відповісти
как будет по грузински Саакашвили - Барыга?
показати весь коментар
03.12.2021 10:23 Відповісти
Что-то не то Саака в Грузии соорудил. Ну ничё - будет кому тоннель под Казбеком вручную кайлом прорубить.
показати весь коментар
03.12.2021 14:13 Відповісти
 
 