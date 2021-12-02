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Новини За кордоном
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Білорусь (5966) Росія (47179) Кулеба Дмитро (3165)

Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Як змія, повільно, але послідовно, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Як змія, повільно, але послідовно, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Російська Федерація поступово поглинає Білорусь. Цей процес становить загрозу не тільки для України, а й усієї Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Sargs.lv".

"Як відомо, змія відразу не проковтує свою жертву. Вона робить це повільно, але послідовно. На жаль, зараз такий процес почався з Білоруссю. Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Ми це бачимо чітко, але, не виключаю, що широкій публіці це буде очевидно тільки тоді, коли вже буде пізно", - заявив він.

При цьому міністр уточнив, що цей процес становить загрозу безпеці не тільки для України, але й всієї Європи.

"Якби так сталося, то тоді Росія знову мала б безпосередній кордон з такою європейською країною, як Польща", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Якщо твій Зеля залишиться президентом ,Ращка так само поглине і Україну.
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02.12.2021 17:17 Відповісти
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!

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02.12.2021 17:20 Відповісти
Песня партизан
Сосны да туман...©

ПЕСНЯРИ..
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02.12.2021 17:24 Відповісти
Та она ее уже переваривает...
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02.12.2021 17:25 Відповісти
Что эта **** делает в Энергоатоме???!!! Зеленая власть вообще ох**ла???!!! Після Майдану - Інна Отрош втекла з Києва. За даними журналістів, вона переїхала до Ялти та навіть стала суддею суду Ялти після анексії Криму.

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02.12.2021 17:26 Відповісти
Да насрать на этих манкуртов. Страшнее то, что у нас начали этот процесс.
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02.12.2021 18:37 Відповісти
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде путлер бацька сприяють цьому . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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02.12.2021 19:53 Відповісти
Он *** за Беларусь думает... От Украины куски отрывают,а он про сантиметры Беларусии думает.
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03.12.2021 10:07 Відповісти
 
 