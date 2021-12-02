Кремль ще не розуміє, як відреагують в РФ на нескінченний потік трун російських солдатів з України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Початковим планом Росії було розділити Україну навпіл, зайняти східні та південні регіони України, створивши псевдодержавне утворення "Новоросія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю для латиського порталу новин "Sargs.lv".
За словами міністра, незважаючи на те, що Україна не була готова до ефективної боротьби, навіть тоді, все, що вдалося Росії захопити на Сході України було відносно невеликою територією.
"На даний момент наші збройні сили незрівнянно сильніше. Якщо Росія все одно зважиться на війну, то доведеться розраховувати на надзвичайно велику кількість загиблих російських солдатів, що не порівняти з 2014 роком. Це буде бійня. Це розуміє і Росія", - наголосив Кулеба.
Голова МЗС нагадав, що навесні, коли Росія під приводом підготовки концентрувала сили на кордоні України, разом з іншими військовими угрупуваннями також були розгорнуті госпіталі.
"Всім зрозуміло, що ніхто не формує такі госпіталі під час звичайних військових навчань. Це свідчить про те, що керівництво російських збройних сил чудово усвідомлює, що якщо буде наказ атакувати Україну, це вже буде війна зовсім іншого рівня.
Більш того, напад на Україну може виявитися загрозою для самої Росії. Протягом багатьох років вона витрачала мільйони на те, щоб зомбувати своє населення, дегуманізувати та принизити Україну через пропагандистські ЗМІ. Однак, незважаючи на це, Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
wiki
Однако фраза стала "летучей" после маршала Жукова, который посылал на верную смерть огромное количество солдат.
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вириють глибоку яму екскаватором засиплять туди московитив дохлих зверху притрусять вапном,згідно нових ГОСТів ,щоб скоріше розкладалися до невпізнання та й усе.
Кацапи за таке менше всього переживають.
Смахнут скупую слезу, устроят поминки, набухаются, споют "хотят ли русские войны", по оконцовке будет махач с другой компанией скорбящих, травматология, полиция, закрытие кредитов, ипотек...
Ничего не пропустил?
Мясник ....
Как-то непонятны приколы главы МИД.
Кулеба не понимает,что кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат !!!!
пошлите эту Кулебу в колхоз кидать навоз, а главой МИД можна Гадю Хавченко назначить, у ей хоть сиськи есть большие!
****** хахалейпоклонников - только и всего.
И пох кто там будет сзади или сбоку - "Пэтриоту" всё равно.
неважно кем - у Московии нет техники, чтобы это отследить.
А Киев будет не очень в это посвящён - Ермакам такая инфа ни к чему.
Рассчитывать на Вовочку Зеленского никто не собирается - оно продаст
Украину первым - крымские уроки хорошо усвоены.
Польше не нужно продвижение орков к её границе.
Грузия не имеет общих границ со странами НАТО.
Скажем так.
Путин поменял подходы - сам виноват.
а у союза - ни одной.
Реагировать будут сами танкисты: когда буряты закончатся,
лезть под удары Джавелинов придёт очередь "имперцев" ...
Щоб у СРСР трохи відчули на смак як воно...
І не було б гонки озброєнь і росту потужності зарядів.