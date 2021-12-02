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Кремль ще не розуміє, як відреагують в РФ на нескінченний потік трун російських солдатів з України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремль ще не розуміє, як відреагують в РФ на нескінченний потік трун російських солдатів з України, - Кулеба

Початковим планом Росії було розділити Україну навпіл, зайняти східні та південні регіони України, створивши псевдодержавне утворення "Новоросія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю для латиського порталу новин "Sargs.lv".

За словами міністра, незважаючи на те, що Україна не була готова до ефективної боротьби, навіть тоді, все, що вдалося Росії захопити на Сході України було відносно невеликою територією.

"На даний момент наші збройні сили незрівнянно сильніше. Якщо Росія все одно зважиться на війну, то доведеться розраховувати на надзвичайно велику кількість загиблих російських солдатів, що не порівняти з 2014 роком. Це буде бійня. Це розуміє і Росія", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС нагадав, що навесні, коли Росія під приводом підготовки концентрувала сили на кордоні України, разом з іншими військовими угрупуваннями також були розгорнуті госпіталі.

"Всім зрозуміло, що ніхто не формує такі госпіталі під час звичайних військових навчань. Це свідчить про те, що керівництво російських збройних сил чудово усвідомлює, що якщо буде наказ атакувати Україну, це вже буде війна зовсім іншого рівня.

Більш того, напад на Україну може виявитися загрозою для самої Росії. Протягом багатьох років вона витрачала мільйони на те, щоб зомбувати своє населення, дегуманізувати та принизити Україну через пропагандистські ЗМІ. Однак, незважаючи на це, Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.

Також читайте: Не виключаємо участі військ Білорусі у вторгненні в Україну, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Какой нибудь розенблюм напишет песню про "ребятишек в черном тюльпане с водкой в стакане". Федька бондарчук снимет кино с безруковым в главной роли о любви русскоговорящей к "освободителю". Лысая Чичерина споет про белую скатерть и разбитые градами блюдца.
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02.12.2021 17:26
+26
Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.
========================================
вириють глибоку яму екскаватором засиплять туди московитив дохлих зверху притрусять вапном,згідно нових ГОСТів ,щоб скоріше розкладалися до невпізнання та й усе.
Кацапи за таке менше всього переживають.
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02.12.2021 17:33
+21
царь выступит.пипл схавает и еще нарожает.они зомбированы сколько лет им в уши пропаганда вливает про нато пиндосов и биндеровцев
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02.12.2021 17:19
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царь выступит.пипл схавает и еще нарожает.они зомбированы сколько лет им в уши пропаганда вливает про нато пиндосов и биндеровцев
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02.12.2021 17:19 Відповісти
Вислів-баби іщо наражають був висраний саме лапатьніком,оце й є справжнє ставлення до людини в так би мовити человєколюбівой країні...
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02.12.2021 17:21 Відповісти
Це було криваве чмо Маршал Жуков. До цих пір в Кремлі саме на це й розраховують. То ж не їхні діти повиздихають! Їхні діти в США та Великобританії сидять на гроші вкрадені батьками. Чернь не шкодують.
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02.12.2021 17:27 Відповісти
А діти наших можновладців всі в окопах. Один лиш Льоша-міномьотчик чого вартий. Якби не його міномьот, кацапи вже давно по Києву б марширували...
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03.12.2021 09:49 Відповісти
В даному контексті погоджуюсь. Кулеба патякає - не думаючи про втрати з нашого боку. Йому також байдуже, і нашим можновладцям теж.
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03.12.2021 10:53 Відповісти
Установлено, что фраза «Бабы новых нарожают» либо близкие к ней по смыслу изречения существовали в русской литературе ещё до революции 1917 года, не имея конкретного автора. Они вошли в русскую языковую среду предположительно через так называемый «Письмовник Курганова» - учебник русской грамматики и пособие по самообразованию за авторством Николая Курганова, являвшийся бестселлером своего времени и переиздававшийся с 1769 по 1837 год 11 раз. В нём содержалась знаменитая реплика принца Конде в переложении Шиллера, которую военачальник, как предполагается, произнёс в утешение кардиналу Мазарини по случаю победоносной, но сопряжённой с крупными потерями битвы при Фрайбурге в ходе Тридцатилетней войны в 1644 году: «Одна ночь в Париже восстановит наши потери» (фр. Une seule nuit de Paris réparera nos pertes[2]). Фраза стала широко известной в Европе, хотя и была основана на неправильно понятой статистике: Конде потерял около восьми тысяч солдат, но, по замечанию Гольбаха, «Париж не производит готовых солдат за одну ночь» - немногие парижские младенцы доживали до тридцати лет[3]. Предполагается, что в русской языковой среде фразу впоследствии упростили и огрубили.

wiki
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03.12.2021 12:53 Відповісти
Благодарю. Очень познавательно.
Однако фраза стала "летучей" после маршала Жукова, который посылал на верную смерть огромное количество солдат.
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Ніяк не відреагують. Задача армії завойовувать або боронить. Труни підуть з завоювань. Хлопці робили те для чого йшли служить.
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02.12.2021 17:24 Відповісти
100% - сдохнуть,размотав кишки от дорогого американского оружия и быть сожранным бродячими собаками в украинской степи - что может быть желаннее для рускага человека ?
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02.12.2021 17:28 Відповісти
Наши украинские собачки их есть не будут
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02.12.2021 23:20 Відповісти
Какой нибудь розенблюм напишет песню про "ребятишек в черном тюльпане с водкой в стакане". Федька бондарчук снимет кино с безруковым в главной роли о любви русскоговорящей к "освободителю". Лысая Чичерина споет про белую скатерть и разбитые градами блюдца.
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02.12.2021 17:26 Відповісти
у московицьких окупантів ще не достатньо ненависті до нас щоб нападати. а в нас вона є і вона сильніша за їх "братню любов до нас".
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02.12.2021 17:28 Відповісти
Назвіть якесь сторіччя коли Московія прожила без війни ??? Імперські амбіції понад усе !!!)))
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02.12.2021 17:29 Відповісти
Нульове!
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02.12.2021 18:51 Відповісти
Кремль ще не зрозумів, як відреагує російське суспільство, якщо з України почне надходити нескінченний потік трун російських солдатів", - додав Кулеба.
========================================
вириють глибоку яму екскаватором засиплять туди московитив дохлих зверху притрусять вапном,згідно нових ГОСТів ,щоб скоріше розкладалися до невпізнання та й усе.
Кацапи за таке менше всього переживають.
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02.12.2021 17:33 Відповісти
баб ыесчо нарожають
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02.12.2021 19:02 Відповісти
Зато для зелёных насаждений сверху - парк или сквер - отличное удобрение… 😄
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02.12.2021 21:21 Відповісти
Никто не говорит о том, что будет с атомными станциями в Украине. Это будет не Чернобыль, а Хиросима с Нагасаки. Похоже, что Зеленский запугивает Запад и украинцев.
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02.12.2021 17:43 Відповісти
ничего не будет, не писайся, свинособака
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02.12.2021 17:47 Відповісти
хреносими и нахосцаку умножь на 100 минимумь... уничтожим всю падаль... и козломордю и эвробюргерожабоедную....
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02.12.2021 19:10 Відповісти
То будет , что и с курской и другими важными стратегическими об*ектами раши. Да что говорить , сейчас современные ракеты из Харьковщины накроют московщину.
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02.12.2021 19:13 Відповісти
Возьмите карту и посмотрите, у россиян нет других реакторов кроме ВВР и РБМК (чернобільского типа), она АЕС з реакторами РБМК находится в городской черте торода Санкт-Петербурга. Перспектива - радиоактивпое заражение всей европейской части РФии.
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02.12.2021 19:34 Відповісти
Есть ростовская в волгдонске, второй чернобыль. - сами просите?
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02.12.2021 19:58 Відповісти
Чернобыль был покруче нескольких Хиросим и Нагасак, если что
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02.12.2021 21:18 Відповісти
Это они, так, воду в крым просят. Видно понимают, что ещё так пару лет и придётся всем заехавшим кацапчикам собирать свои монатки и валить из крыма. Поэтому что, даже ходить в туалет в окно не получится.
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02.12.2021 17:45 Відповісти
Как и раньше реагировали...
Смахнут скупую слезу, устроят поминки, набухаются, споют "хотят ли русские войны", по оконцовке будет махач с другой компанией скорбящих, травматология, полиция, закрытие кредитов, ипотек...
Ничего не пропустил?
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02.12.2021 17:58 Відповісти
Ніяк не відреагують. Військові втрати живої сили там засекретили.
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02.12.2021 18:09 Відповісти
...Евдокимов сказал бы: Судьба...
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02.12.2021 18:29 Відповісти
Вони чудово це розуміють,а от МОЖЛИВА реакція на це поголів'я - їм не подобається.
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02.12.2021 18:31 Відповісти
Вот зачем он это мелит? Чтобы что? Да никак не отреагируют. То есть не отреагируют так, как нам хотелось бы. Плохо будет всем.
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02.12.2021 18:51 Відповісти
Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают.... Прям истина
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02.12.2021 18:52 Відповісти
Жуков же этнически не русский - чего ему славян жалеть ?
Мясник ....
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02.12.2021 22:51 Відповісти
Кулеба реальный воин, как посмотрю. Что-то он заболтался. Уже белорусов обвинил в готовности напасть, теперь трупы москальские посчитал...
Как-то непонятны приколы главы МИД.
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02.12.2021 18:57 Відповісти
Как? Да ни как. Сильно россиянцы протестовали, когда гробы с Афгана или Чечни шли вагонами - рефрижераторами? То-то. Порыдают, побухают, может еще мордобой организуют
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02.12.2021 19:02 Відповісти
Покойный Немцов первым на РАБссии сказал : гибель сводной Псковской дивизии ВДВ это уже трагедия...,позже Псковский депутат Лев Шлосбер и его друг журналист из Пскова провели расследование,съездили в дяревню Выбуты где лежат эти ИХТАМНЕТы..,Шлосберга избили так что еле выжил...а Немцова просто расстреяли на кремлевском мосту...
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02.12.2021 19:05 Відповісти
И в правду тупик, рожать по сути там не кому, бравады как раньше тоже не слышно, надежды на быструю победу над Украиной в кацапском стаде давно нивелированы, рейтинг #уйла тому неопровержимое свидетельство, уровень жизни по сути ниже чем в Украине. Война это последнее что может себе позволить параша, проиграют мы их оккупируем..
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02.12.2021 19:05 Відповісти
кажись госчиновники соревнуются в тупости!!!!
Кулеба не понимает,что кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ на бесконечный поток гробов российских солдат !!!!
пошлите эту Кулебу в колхоз кидать навоз, а главой МИД можна Гадю Хавченко назначить, у ей хоть сиськи есть большие!
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02.12.2021 19:05 Відповісти
Кремль еще не понимает, как отреагируют в РФ.-Типа Кулеба понимает как отреагируют в РФ. Знает, но молчит. Не интриговать- блажить Кулебе надо а работать. Есть над чем . Что главнокомандущий четыреждыуклонист-не нормально, плохо.Что для главнокомандующего образец это страна-военный союзник Путина-плохо. Что министр обороны без царя в голове -У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, Резников.-плохо. Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского , Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит-плохо. Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней- тоже плохо.
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02.12.2021 19:26 Відповісти
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02.12.2021 19:39 Відповісти
В Кулеби сьогодні словесний понос?
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02.12.2021 19:47 Відповісти
Аааааа, ну если по существу нечего сказать зачем рот открывать. Или что бы переворот замылить
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02.12.2021 19:51 Відповісти
да никак не отреагирует. нет там никакого обчества.
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02.12.2021 19:58 Відповісти
Жёны убитых заведут новых ****** хахалей поклонников - только и всего.
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02.12.2021 21:45 Відповісти
Как отреагируют? Как обычно - еще нарожают.
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02.12.2021 20:06 Відповісти
Кулеба, россияне не введут войска в Украину, если там не будет гарантирован результат как в Крыму - полная лояльность населения, отсутствие боевых потерь и переход 85% ВСУ на сторону РФ. В случае эскалации будут массированные авиационные и ракетные удары с территории РФ без захода в Украину. Тысяча ракет разного назначения за сутки уничтожат всё.
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02.12.2021 20:27 Відповісти
При ракетном ударе ракеты полетят и туда, откуда они запущены.
И пох кто там будет сзади или сбоку - "Пэтриоту" всё равно.
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02.12.2021 20:32 Відповісти
Петриоты это средство ПВО и разве они есть в Украине? И стоимость. 1 ракета Пэтриот стоит как 10 Калибров.
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02.12.2021 20:36 Відповісти
Стоимость для НАТО вполне нормальная. Главное - характеристики на уровне. Сранивать с "Калибром" - это Кадиллак и Лада.
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02.12.2021 22:54 Відповісти
При авиационном ударе всё, что пересечёт границу Украины, будет сбито
неважно кем - у Московии нет техники, чтобы это отследить.
А Киев будет не очень в это посвящён - Ермакам такая инфа ни к чему.
Рассчитывать на Вовочку Зеленского никто не собирается - оно продаст
Украину первым - крымские уроки хорошо усвоены.
Польше не нужно продвижение орков к её границе.
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02.12.2021 20:37 Відповісти
В Грузии РФ уничтожила ракетами всё грузинское ПВО, ВВС и морской флот. Российские патрули были в 30 км от Тбилиси. И шото ни одной американской ракеты не было.
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02.12.2021 20:46 Відповісти
То было в давние времена - докрымские - мир был другим.
Грузия не имеет общих границ со странами НАТО.
Скажем так.
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02.12.2021 20:51 Відповісти
Не знаешь географии. Грузия граничит с Турцией, членом НАТО. И Мир действительно очень изменился, тогда не было такого противостояния США - Китай.
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02.12.2021 20:54 Відповісти
То были ДОКРЫМСКИЕ времена.
Путин поменял подходы - сам виноват.
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02.12.2021 21:43 Відповісти
чем собьем ? у нас пво нового вообще нет, одно старье советское , которому уже несколько раз срок службы продлевали вместо списания.
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03.12.2021 12:14 Відповісти
А в Грузии полетели?
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02.12.2021 20:37 Відповісти
Ты ещё вспомни 1948 год, когда у Америки были уже сотни бомб,
а у союза - ни одной.
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02.12.2021 20:40 Відповісти
вчера только смотрел столберг сказал что они не впишутся при полномаштабном вторжение ,потому что украина не член нато
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03.12.2021 12:12 Відповісти
согласен, у них сейчас нет столько мяса как в ссср и население маленькое и служат год всего, а контрактниками расбрасываться дорого, будет арт подготовка, а потом добивать кто выжил.
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03.12.2021 12:10 Відповісти
Жёны возьмут новые ипотеки и кредиты - как же ещё им реагировать ?
Реагировать будут сами танкисты: когда буряты закончатся,
лезть под удары Джавелинов придёт очередь "имперцев" ...
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02.12.2021 20:30 Відповісти
Відреагують, як завжди: в росії НІКОЛИ не було антимілітаристського руху. Ніколи! Так що, на труни не надійтеся. Сподіватися треба тільки на нашу Армію!
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02.12.2021 21:46 Відповісти
США треба було у 1946-49 роках скинути 2 бомби - на Москву і Пітер.
Щоб у СРСР трохи відчули на смак як воно...
І не було б гонки озброєнь і росту потужності зарядів.
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02.12.2021 22:48 Відповісти
На всі столиці союзних республік. Для надійності.
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03.12.2021 09:53 Відповісти
РАБЫ ЫМПЕРИИ нарожают новой пушечный фарш (так было там всегда)!
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03.12.2021 01:24 Відповісти
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03.12.2021 01:28 Відповісти
 
 