Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців, - адвокат Юрій Власенко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про законодавче обмеження онлайн-торгівлі та поштової доставки лікарських засобів адміністративними межами областей суперечить Конституції і не може бути підтримане парламентом.
Такий правовий висновок зробив відомий український адвокат Юрій Власенко, коментуючи внесену профільним комітетом правку до проєкту Закону № 5547 "Про лікарські засоби", передає УНН.
"Право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування закріплено у статті 49 Конституції України, яка, серед іншого, зобов'язує державу створювати умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Конституційне право кожної людини на охорону здоров'я включає в себе можливість вільно купувати необхідні ліки незалежно від свого місця проживання", - говорить Власенко.
Адвокат додав, що при цьому, відповідно до статті 42 Конституції України, Держава зобов'язана не тільки захищати права споживачів, а й забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускаючи зловживань монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісну конкуренцію.
"Впровадження територіального принципу щодо здійснення дистанційної торгівлі лікарськими засобами безумовно звужує обсяг конституційних прав і свобод громадян, які проживають у тих регіонах, де суб'єктам господарської діяльності буде економічно невигідно отримувати регіональну ліцензію, а це є неприпустимим. Крім того, подібне нововведення є грубим порушенням основного принципу господарювання, закріпленого в Господарському кодексі України, який передбачає забезпечення економічного різноманіття і рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання", — резюмував адвокат Юрій Власенко.
Скандальну правку про територіальні обмеження інтернет-торгівлі та поштової доставки ліків профільний комітет парламенту вніс 26 листопада 2021 року. У сою чергу, 30 листопада 2021 року, Антимонопольний комітет України не підтримав парламентських лобістів законодавчої ініціативи.
"Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних меж ринків і кількості конкуруючих на них суб'єктів", — зазначили у відомстві, додавши, що пропонована норма перешкоджатиме входженню на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і ймовірного зростання цін.
Слід зазначити, що і позиція МОЗ, озвучена першим заступником міністра охорони здоров'я Олександром Комарідою на засіданні профільного комітету, була абсолютно проти даної норми, оскільки всі необхідні умови для забезпечення безпечного та своєчасного пересилання лікарських засобів відображені в Ліцензійних умовах. На жаль, члени комітету не вважали за потрібне брати до уваги позиції АМКУ і МОЗ.
У вересні 2020 року, після прийняття Закону України № 904-IX про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вже намагалася внести до Ліцензійних умов принцип територіальності доставки ліків. Однак Громадські організації угледіли в діях Держслужби корупційний фактор і виступили з протестом. У підсумку питання було знято з порядку денного.
Будь ласка, зачекайте...
Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
А то я тебе не знаю!?
Я написала про випадки, а це не означає що абсолютна величина. І НЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ вживання антибіотиків шкідливе для людей!!!
https://uacrisis.org/uk/49527-antibiotiki-za-receptom
Боже яке ти жалюгідне в своїй біснуватій промові анивакса.....
Більше агресії, більше....
Обострєніє у шизофрєніка!?!
Вкотре :- САМОЛІКУВАННЯ ТА САМОПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ - ШКІДЛИВЕ для здоров'я людей.
Чи ви маєте намір сперечатись на цю тему!? Чи я не бачу сенсу в написаному вами.
Ваші думки стосовно збільшення смертності при рецептурному продажу антибіотиків не містять під собою жодних логічних поясненнь, окрім ваших "хатєлок".
В усіх розвинутих країнах світу антибіотики знаходяться на контролі, та їхнє призначення лише за рецептом. Лікар несе відповідальність.
Що мені писати про віруси та антибіотики, - не Вам мені вказувати.
Ви хоть уявлення маєте що таке Антибіотикорезистентність!?
Просвітіться
https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
Бєгать па врачам с температурай и кашлем!?
Хто в здоровому глузді буде лікувати кашель чи температуру антибіотиками!?
Ви взагалі розумієте про що ви пишете!?
Маю сумнів у вашій адекватності в такому разі.
Звідки ви можете знати без діагнозу від лікаря та Рентгену, що у вас саме бронхіт та пневмонія, а не ГРЗ чи ГРВІ!?
Ось саме тому що існують такі "вумні" як ви, що при першому чиху, та соплях біжять купувати та запихатись антибіотиками, І треба негайно зупинити вільний продаж антибіотиків у аптеках.
Бачу моє попереднє посилання ви не відкривали і про Антибіотикорезистентність ви не читали. Замість цього продовжуєте писати повну маячню про необхідність вживання анибіотиків як кому заманеться, та при найменшому нежиті.
браженского:
"В вашем случае - медицина бессильна" (с) к-ф "Собачье сердце".
пердундитячий лікар примітивно правий - якщо ліки помагають одним дітям то він приписує їх і іншим. Адже інфекція в невеликому містечку ймовірно одна.
Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
ідіотизм на ідіотизмі)
бо ХВОРОБИ НЕ МУТУЮТЬ.( і навіть не розмножуються)
та й антибіотики не проти вірусів створені..
https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
Займитесь делом, наконец!!!!
Жить в этой стране стало невыносимо!!!