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Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців, - адвокат Юрій Власенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Спроби територіального обмеження доставки ліків порушують конституційні права українців, - адвокат Юрій Власенко

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування про законодавче обмеження онлайн-торгівлі та поштової доставки лікарських засобів адміністративними межами областей суперечить Конституції і не може бути підтримане парламентом.

 Такий правовий висновок зробив відомий український адвокат Юрій Власенко, коментуючи внесену профільним комітетом правку до проєкту Закону № 5547 "Про лікарські засоби", передає УНН.

"Право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування закріплено у статті 49 Конституції України, яка, серед іншого, зобов'язує державу створювати умови для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Конституційне право кожної людини на охорону здоров'я включає в себе можливість вільно купувати необхідні ліки незалежно від свого місця проживання", - говорить Власенко.

Адвокат додав, що при цьому, відповідно до статті 42 Конституції України, Держава зобов'язана не тільки захищати права споживачів, а й забезпечувати захист конкуренції у підприємницькій діяльності, не допускаючи зловживань монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісну конкуренцію.

"Впровадження територіального принципу щодо здійснення дистанційної торгівлі лікарськими засобами безумовно звужує обсяг конституційних прав і свобод громадян, які проживають у тих регіонах, де суб'єктам господарської діяльності буде економічно невигідно отримувати регіональну ліцензію, а це є неприпустимим. Крім того, подібне нововведення є грубим порушенням основного принципу господарювання, закріпленого в Господарському кодексі України, який передбачає забезпечення економічного різноманіття і рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання", — резюмував адвокат Юрій Власенко.

Скандальну правку про територіальні обмеження інтернет-торгівлі та поштової доставки ліків профільний комітет парламенту вніс 26 листопада 2021 року. У сою чергу, 30 листопада 2021 року, Антимонопольний комітет України не підтримав парламентських лобістів законодавчої ініціативи.

"Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних меж ринків і кількості конкуруючих на них суб'єктів", — зазначили у відомстві, додавши, що пропонована норма перешкоджатиме входженню на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і ймовірного зростання цін.

Слід зазначити, що і позиція МОЗ, озвучена першим заступником міністра охорони здоров'я Олександром Комарідою на засіданні профільного комітету, була абсолютно проти даної норми, оскільки всі необхідні умови для забезпечення безпечного та своєчасного пересилання лікарських засобів відображені в Ліцензійних умовах. На жаль, члени комітету не вважали за потрібне брати до уваги позиції АМКУ і МОЗ.

У вересні 2020 року, після прийняття Закону України № 904-IX про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вже намагалася внести до Ліцензійних умов принцип територіальності доставки ліків. Однак Громадські організації угледіли в діях Держслужби корупційний фактор і виступили з протестом. У підсумку питання було знято з порядку денного.
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Топ коментарі
+6
бред не пишите Вика еслим вы простите дура то не все дураки... вирусы мутируют через антибиотики...откуда такая сказочная бредовня? вам бы к психиатру... что также из 73% зашкваренных ублюдков???? еврейским подонкам хлебом не корми --а дай что то ограничить запретить не пущать распределять тому среди коммунистов революционеров поначалу так было конченных кретинов евреев.. теперь понятно откуда у нас мечта иудеев управлять гоями и ждать пришествия Мойши- чтобы каждому еврею нарезали по 3 тысячи РАБОВ.....из гоев...
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02.12.2021 17:55
+6
Да, в данном контексте. Если в нашей стране антибиотики загонят под рецепты, то помрет гораздо больше народу, чем от вреда этих антибиотиков. И вирусы не впутывайте сюда.
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02.12.2021 19:21
+5
неконтрольоване пожирання сала і хліба не менш шкідливе. Ввєдітє прадукториє картачькі!
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02.12.2021 18:36
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почніть,нарешті,торгувати в аптеках лише лікарськими,підтвердженими клінічними випробовуваннями препаратами...всякі уролесани мають торгуватися в продуктових...
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02.12.2021 17:31 Відповісти
А вы не понимаете, что сейчас происходит? Вы ковидвакцины относите к достаточно клинически испытанными? Вы не видете как зеленые топчутся на Конституции, нарушают все права граждан? Вы не видите, что Зеленский и его слуги - бандиты выпускают антиконституционные законы один за одним? И к чему это ведет вы не предполагаете? А жаль.
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02.12.2021 18:17 Відповісти
мадам,я зелёных взагали за людэй нэ рахую...лучше накатите два стакана бальзама битнера,шоб меня пойнять...
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02.12.2021 18:35 Відповісти
более 13-ти лярдов украинцы тратят на псевдолекарства в год...
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02.12.2021 18:40 Відповісти
уролесан - прекрасний препарат. Лікувався ще кільканадцять років тому, коли він коштував копійки. Коли на нього виріс попит, то і ціна виросла. А вже в пігулках - то ще дорожче. Є препарати з меншою і іншою кількістю інгредієнтів. Ваше твердження, що ними можна торгувати в продуктових - хибне. Там купа застережень і бажано, аби лікар контролював вживання таких препаратів рослинного походження.
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03.12.2021 07:15 Відповісти
Заборона вільного продажу без рецепта від лікаря з печаткою антибіотиків давно потрібна!!! Негайно.
Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
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02.12.2021 17:45 Відповісти
бред не пишите Вика еслим вы простите дура то не все дураки... вирусы мутируют через антибиотики...откуда такая сказочная бредовня? вам бы к психиатру... что также из 73% зашкваренных ублюдков???? еврейским подонкам хлебом не корми --а дай что то ограничить запретить не пущать распределять тому среди коммунистов революционеров поначалу так было конченных кретинов евреев.. теперь понятно откуда у нас мечта иудеев управлять гоями и ждать пришествия Мойши- чтобы каждому еврею нарезали по 3 тысячи РАБОВ.....из гоев...
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02.12.2021 17:55 Відповісти
Від придурка антивакса чую.
А то я тебе не знаю!?
Я написала про випадки, а це не означає що абсолютна величина. І НЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ вживання антибіотиків шкідливе для людей!!!

https://uacrisis.org/uk/49527-antibiotiki-za-receptom
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02.12.2021 18:16 Відповісти
неконтрольоване пожирання сала і хліба не менш шкідливе. Ввєдітє прадукториє картачькі!
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02.12.2021 18:36 Відповісти
да они после вакцинации теряют человеческое обличье видимо психические отклонения это ПОБОЧКА ВСЕХ ВАКЦИН колите и уколитесь.. придурковатое поколение зомби типа людей тьфу гадость....ПРИМЕРЫ-МАРАЗМА--медищины нашей кроме Ковида...- из- за наркоманов-- страдают люди- которым надо принимать по жизненным и неотложным состояниям траквилизаторы или наркотики аналгетики полунаркотики так власть всю жизнь боретеся с больными- а не с накроманами....а наркомания растет геометрически... и цветет и не имеет ограничений- а вот под видом боротьбы с наркомнаие-- закрутили до дебелизма гаки с рецептами на эти препараты больным да так хоть вешайтся или хоть помирай..... также сделали ублюдки и с диабетом инсулином такое намутили --что много больных остались без инсулина.. теперь скоро зеленку по рецепту.... вот такие как Викуля и пердешь тут устраивают тупа як бревно.. не болела пока и не сталкивалась с реалиями нашей медищины а про медиков судит по сладким высерам ляшко или Бубочки и из сериалов...пока вот и воняет придурковатя про рецепты и дайвайте всех пометим штрих кодами...для КОНТРОЛЯ....
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02.12.2021 19:15 Відповісти
я не про рецепты...фуфломицины не должны продаваться в аптеках и пиариться на тв..
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02.12.2021 19:23 Відповісти
Випий галоперідолу, може попустить!?
Боже яке ти жалюгідне в своїй біснуватій промові анивакса.....
Більше агресії, більше....
Обострєніє у шизофрєніка!?!
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02.12.2021 19:50 Відповісти
Вы попробуйте к врачу попасть сначала. И какие пробы он делает перед назначением антибиотиков? Какой у Вас микроб? Все на глазок и все примерно одинаково для всех
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02.12.2021 18:01 Відповісти
А пробували не через букву читать, а ціле речення!?! Що саме вас бісить!? Неконтрольоване використання антибіотиків, чи мутації вірусів при цьому!? Чи ви відкидаєте той факт що приймання антибіотиків самовільно хворим без рецепта, потім несе за собою тяжкі наслідки та антибіотики перестають діяти!?
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02.12.2021 18:20 Відповісти
Причем антибиотики к вирусам? Пока врач чего-то выпишет Вы уже ласты завернете. Врачи, благодаря американской санитарке Супрун по домам не ходят, а записаться на прием практически невозможно. Если же прием п очереди, то сидит толпа и заражает друг друга. Так, где вред больше?
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02.12.2021 18:36 Відповісти
Не переводьте тему з неконтрольованого використання антибіотиків на загальний "убитий" стан медицини.

Вкотре :- САМОЛІКУВАННЯ ТА САМОПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ - ШКІДЛИВЕ для здоров'я людей.

Чи ви маєте намір сперечатись на цю тему!? Чи я не бачу сенсу в написаному вами.
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02.12.2021 19:10 Відповісти
Да, в данном контексте. Если в нашей стране антибиотики загонят под рецепты, то помрет гораздо больше народу, чем от вреда этих антибиотиков. И вирусы не впутывайте сюда.
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02.12.2021 19:21 Відповісти
Категорично з вами Не погоджуюсь.
Ваші думки стосовно збільшення смертності при рецептурному продажу антибіотиків не містять під собою жодних логічних поясненнь, окрім ваших "хатєлок".
В усіх розвинутих країнах світу антибіотики знаходяться на контролі, та їхнє призначення лише за рецептом. Лікар несе відповідальність.
Що мені писати про віруси та антибіотики, - не Вам мені вказувати.
Ви хоть уявлення маєте що таке Антибіотикорезистентність!?

Просвітіться

https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
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02.12.2021 19:35 Відповісти
Не надо ссылаться на офф. медиков и тем более "развитые страны". Кто Вам выпишет правильный антибиотик, сколько Вы промудохаетесь с ********* и на основании чего Вам этот антибиотик выпишут. Кто будет изучать микроба? Пока Вы получимте искомый рецепт, Вы заразитесь новой болячкой и заразите других Да и бегать по врачам с температурой и кашлем, например, не лучшее занятие. Спасибо МОЗ
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02.12.2021 19:58 Відповісти
Від самолікування антибіотиками набагато більше шкоди, а ніж від сидіння в черзі під кабінетом лікаря.

Бєгать па врачам с температурай и кашлем!?

Хто в здоровому глузді буде лікувати кашель чи температуру антибіотиками!?
Ви взагалі розумієте про що ви пишете!?
Маю сумнів у вашій адекватності в такому разі.
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02.12.2021 20:12 Відповісти
Вы не в себе явно, кашель и температура- признаки бронхита и пневмонии, а заразиться можно чем угодно, ковидом нынче модно
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02.12.2021 20:19 Відповісти
Ви явно не в собі.

Звідки ви можете знати без діагнозу від лікаря та Рентгену, що у вас саме бронхіт та пневмонія, а не ГРЗ чи ГРВІ!?

Ось саме тому що існують такі "вумні" як ви, що при першому чиху, та соплях біжять купувати та запихатись антибіотиками, І треба негайно зупинити вільний продаж антибіотиків у аптеках.

Бачу моє попереднє посилання ви не відкривали і про Антибіотикорезистентність ви не читали. Замість цього продовжуєте писати повну маячню про необхідність вживання анибіотиків як кому заманеться, та при найменшому нежиті.
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02.12.2021 20:37 Відповісти
Пока ты сделаешь все анализы и рентгены, "тьотя", окажешься в реанимации на ИВЛ. Из-за "рехворм" медицина уничтожена. И я не пью антибиотики сразу после заболевания. Ваши ссылки читайте сами, они как раз для Вам подобных
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02.12.2021 22:44 Відповісти
У вашому випадку, можу процитувати профессора Прео
браженского:
"В вашем случае - медицина бессильна" (с) к-ф "Собачье сердце".
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02.12.2021 22:49 Відповісти
Ви абсолютно праві: внук давно колись хворів і дитячий лікар приписав йому антибіотик. А оскільки лікарю вже 80 і інтернет певно йому не знайомий, то я пройшовся по його призначеннях. І частину ми з дітьми відкинули, бо вікові обмеження. А відносно антибіотика і виду інфекції позвонив сімейному (родичці). То вона так і сказала: поки прийдуть результати аналіза, то хвороба або сама пройде, або буде загострення. Оскільки ніхто ж не прагне загострення, то давали згідно схеми в інструкції. Я тоді зрозумів одне: старий пердун дитячий лікар примітивно правий - якщо ліки помагають одним дітям то він приписує їх і іншим. Адже інфекція в невеликому містечку ймовірно одна.
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03.12.2021 07:28 Відповісти
Victoriya Zabella


Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
ідіотизм на ідіотизмі)

бо ХВОРОБИ НЕ МУТУЮТЬ.( і навіть не розмножуються)
та й антибіотики не проти вірусів створені..
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02.12.2021 20:33 Відповісти
Ще раз кидаю посилання. Почитайте про Антибіотикорезистентність.

https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
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02.12.2021 20:40 Відповісти
https://www.dls.gov.ua/for_subject/%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-2/
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02.12.2021 21:03 Відповісти
Махровый монополизм расцвел в Харькове ярким цветом.Накручивают цены и производители и торговцы.Моя дочь покупала лекарство в о Львове и Новой почтой отправляла сестре.И это дешевле ,чем купить в Харькове.Как карательные органы,так и фарм, мед индустрия самые шкуродеры.Даже с мертвого сдирают шкуру.И это бентежить.Радуцкий -не врач,а делец.Как и Комаровский.В медицине - много подвижников,но эти люди выживают,а дельцы - процветают.
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02.12.2021 18:14 Відповісти
Парафармация во всей красе.
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02.12.2021 18:43 Відповісти
От падлы! Задолбали уже запретами, ограничениями, реконструкциями, оптимизация и...!!!!!! Оставьте людей в покое!!!! Занимайтесь экономикой! Энергетикой! Тарифами!!! Верните украинский газ народу Украины!!!!!Остановите вывод денег из страны! Запретите оффшоры!!!!
Займитесь делом, наконец!!!!
Жить в этой стране стало невыносимо!!!
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03.12.2021 07:31 Відповісти
 
 