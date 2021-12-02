"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, не заходячи на непідконтрольну територію, - командувач ООС Павлюк
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Безпілотники "Байрактар" постійно використовуються в районі проведення операції Об’єднаних сил, не перетинаючи лінію розмежування.
Про це в інтерв’ю "Донбас.Реалії" зазначив командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Байрактари" постійно працюють, але працюють, як це визначено всіма нашими угодами — не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю противника. Ворог намагається протидіяти "Байрактарам", але наразі всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують завдання", — сказав Павлюк.
Генерал наголосив, що саме завдяки бойовим безпілотникам українська сторона чітко вивчила всі ворожі об’єкти, позиції, склади та скупчення техніки.
"Чудова машина, яка за відповідних погодних умов дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника", — підкреслив командувач ООС.
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ПавлюкБутусов, что ты делаешь, палишь байрактары?
за это Анжела и Микрон скажут "ай-я-яй", а Бубачка будет летать-бамбить
не для того миллионные байрактары покупали, а чтоб кацапов смалить !
Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
ЗЕрмак забороняє,бо "путін нападе"?
ему бы поверещать и погундосить, шобы знали что оно не лох какой-то там...а чмо.. какое-то тут...
лучше расскажи сколько голов из оккупационных кацапсиновых бандгруппировок бы истребили!
Спасибо.
Ми дуже раді що ми там все бачимо, але генерал мабудь забув, що байрактари ударні БПЛА і вони не застосовуються за своїм основним призначенням - знищувати ворожу техніку та вбивати ворожу живу силу.