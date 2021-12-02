УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16177 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Операція Об'єднаних сил
6 203 29
безпілотник (2090) Донбас (21733) Bayraktar TB2 (92) Павлюк Олександр (118) Байрактар (158)

"Байрактари" постійно працюють на Донбасі, не заходячи на непідконтрольну територію, - командувач ООС Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Безпілотники "Байрактар" постійно використовуються в районі проведення операції Об’єднаних сил, не перетинаючи лінію розмежування.

Про це в інтерв’ю  "Донбас.Реалії" зазначив командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Байрактари" постійно працюють, але працюють, як це визначено всіма нашими угодами — не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю противника. Ворог намагається протидіяти "Байрактарам", але наразі всі одиниці, які є в нас на озброєнні, успішно виконують завдання", — сказав Павлюк.

Генерал наголосив, що саме завдяки бойовим безпілотникам українська сторона чітко вивчила всі ворожі об’єкти, позиції, склади та скупчення техніки.

"Чудова машина, яка за відповідних погодних умов дає нам можливість спостерігати повністю за діяльністю противника", — підкреслив командувач ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ОС Павлюк: "Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій"

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
и в очко ***** заглядывать-там мир и благоволение в человецех
показати весь коментар
02.12.2021 17:34
+6
Так а які ж тоді претензії до Бутусова за відео роботи "Байрактара"?
показати весь коментар
02.12.2021 17:54
+6
????.....!!!....??? А почему? Почему какие то Орланы без конца пересекают, а нещасный запуганный Байрактар не может даже в щелку посмотреть на....свою же территорию. Это Зе стратегия такая?
Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
показати весь коментар
02.12.2021 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як байрактар у небі блисне-лапатьнік у парткі дрисне...
показати весь коментар
02.12.2021 17:26 Відповісти
Павлюк Бутусов, что ты делаешь, палишь байрактары?

за это Анжела и Микрон скажут "ай-я-яй", а Бубачка будет летать-бамбить
показати весь коментар
02.12.2021 21:56 Відповісти
летать-смотреть можно и за подешевле !

не для того миллионные байрактары покупали, а чтоб кацапов смалить !
показати весь коментар
02.12.2021 21:58 Відповісти
надо побольше оправдываца, посыпать голову пеплом и извиняца за разбомбленные байрактаром школьный автобус, дом престарелых и машину скорой помощи.
показати весь коментар
02.12.2021 17:32 Відповісти
и в очко ***** заглядывать-там мир и благоволение в человецех
показати весь коментар
02.12.2021 17:34 Відповісти
Кацапы палятся посыпанием бестолковки попiлом... Бо на кацапофене это слоган No1.
показати весь коментар
02.12.2021 17:48 Відповісти
Поймите меня правильно: кацапофеня - кацапо-изыг...
показати весь коментар
02.12.2021 17:51 Відповісти
Да что за хрень ты несешь ,черт полосатый рашистский
показати весь коментар
02.12.2021 19:37 Відповісти
Так а які ж тоді претензії до Бутусова за відео роботи "Байрактара"?
показати весь коментар
02.12.2021 17:54 Відповісти
Патамуша куйло абідєлся і кинув прєд'яву Ердогану.
показати весь коментар
03.12.2021 01:02 Відповісти
????.....!!!....??? А почему? Почему какие то Орланы без конца пересекают, а нещасный запуганный Байрактар не может даже в щелку посмотреть на....свою же территорию. Это Зе стратегия такая?
Они должны свободно и без конца и края летать над ВСЕЙ оккупированной территорией. Имеем право! И первоочередные цели - РЭБ и ПВО.
показати весь коментар
02.12.2021 18:16 Відповісти
Для средств РЭБ и радаров ПВО намного лучше подходят дроны-камикадзе. Как говорится, дешево, надежно и практично. Спросите у азербайджанцев и израильтян. Такие летающие машины самоубийцы даже Панцири (которые типа убийцы дронов) на раз выносят, и никаких Шрайков и AGM-88 HARM не надо
показати весь коментар
02.12.2021 22:56 Відповісти
А чому не запобігають,чи не карають за вогонь з жилсектору?
ЗЕрмак забороняє,бо "путін нападе"?
показати весь коментар
02.12.2021 18:36 Відповісти
ихтамнет....
показати весь коментар
02.12.2021 18:39 Відповісти
Ой,не смешите мои Джавелины,мацкалей трясет от одной фамилии..., Степан Бандера с 23 августа 1939 года...,не надо никаких Стингеров и Байрактаров...,как говорил Папанов : досточно одной таблэтки... 82 года трясет каждого мацкаля...
показати весь коментар
02.12.2021 18:41 Відповісти
а главнокакбыкомандующий знает? хотя... оно ему нада???
ему бы поверещать и погундосить, шобы знали что оно не лох какой-то там...а чмо.. какое-то тут...
показати весь коментар
02.12.2021 18:42 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 18:45 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2021 18:46 Відповісти
да вы хоть индийскими слонами комплектуйтесь,кого нах это волнует,
лучше расскажи сколько голов из оккупационных кацапсиновых бандгруппировок бы истребили!
показати весь коментар
02.12.2021 18:53 Відповісти
Батино слово..КацаПсины сыны от псины Шарикова... Круто было еще 4 года назад...
показати весь коментар
02.12.2021 18:58 Відповісти
Украинский разведчик с позывным "Швед" намесил крыс Путлера нехило без всяких Байрактаров...
показати весь коментар
02.12.2021 18:55 Відповісти
все забываю спросить читая ваши комментарии. Вы не много старенький, может больной физически или еще что. Просто как то разорванные изречения у вас постоянно.
Спасибо.
показати весь коментар
02.12.2021 19:40 Відповісти
он просто уставший от насаживания тебя на бутылку
показати весь коментар
21.12.2021 17:45 Відповісти
Дыркин в последнем видео опять ныл, что все х**ня, ничего не получается, у "укров крутые беспилотники. И даже помимо байрактаров, у них несметное количество малых ударных беспилотников".
показати весь коментар
02.12.2021 19:11 Відповісти
и жалился,что зарплаты от террористического лубянского сортира на зубы не хватает и потому дикция как хер за щекой
показати весь коментар
02.12.2021 19:34 Відповісти
"Генерал наголосив, що саме завдяки бойовим безпілотникам українська сторона чітко вивчила всі ворожі об'єкти, позиції, склади та скупчення техніки."
Ми дуже раді що ми там все бачимо, але генерал мабудь забув, що байрактари ударні БПЛА і вони не застосовуються за своїм основним призначенням - знищувати ворожу техніку та вбивати ворожу живу силу.
показати весь коментар
02.12.2021 20:16 Відповісти
Они то может и работают.... Но почему нам не сообщают результатах?
показати весь коментар
02.12.2021 20:38 Відповісти
Байрактара аднака эта харашо, далеко видит, аднака пачему нету ваеннага спутника ?
показати весь коментар
02.12.2021 22:38 Відповісти
 
 