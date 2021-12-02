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Одного українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Одного українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь в напрямку позицій українських воїнів, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Новолуганського окупнати здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Одужання...
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02.12.2021 17:50 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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02.12.2021 18:07 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську потвору твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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02.12.2021 21:05 Відповісти
 
 