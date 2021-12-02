Одного українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь в напрямку позицій українських воїнів, один військовослужбовець отримав поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Новолуганського окупнати здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік Широкиного війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Будь ласка, зачекайте...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську потвору твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.