МЗС розвиває успіх Кримської платформи та перетворює її на постійнодіючий, впливовий формат, - Кулеба в ОБСЄ

Фото: Кулеба Дмитро

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів окремий захід "Кримська платформа: Рух уперед" на полях 28-го засідання Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужб міністерства закордонних справ України, співорганізаторами заходу разом з Україною виступили Албанія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швейцарія, Румунія, Туреччина, Великобританія, Сполучені Штати Америки.

"У заході взяли участь високі іноземні гості: міністри закордонних справ Канади, Латвії, Литви, Естонії, Румунії, Чехії, представники зовнішньополітичних відомств Грузії, Туреччини, ЄС, США, Німеччини", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час заходу Кулеба представив елементи довгострокової діяльності Кримської платформи та спільних дій країн-учасниць за п'ятьма пріоритетними напрямками: політика невизнання, санкції, безпека, права людини та міжнародне гуманітарне право, економічні та екологічні наслідки окупації.

Міністр також підбив перші підсумки роботи щодо формування внутрішньої архітектури нового координаційного механізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На форумі "Майбутнє демократії" у Вільнюсі обговорили порушення прав людини в окупованому Криму, - Джапарова

"Установчий саміт Кримської платформи в Києві був історичною подією. Наразі ми активно розвиваємо його успіх і перетворюємо Кримську платформу на постійно діючий, впливовий формат", - наголосив голова української дипломатії.

Він також запропонував низку пріоритетних проектів у рамках Кримської платформи, серед яких розробка сучасної політики невизнання спроб анексії; посилення ефективності санкцій; налагодження швидкої та скоординованої міжнародної реакції для захисту прав людини, захисту української та кримськотатарської ідентичності, культурної спадщини у Криму; дослідження економічної шкоди від окупації та моніторингу стану навколишнього середовища.

Також читайте: Росія поглинає Білорусь сантиметр за сантиметром. Як змія, повільно, але послідовно, - Кулеба

Міністр наголосив на важливості розвитку експертної дипломатії та співпраці МЗС з експертною мережею Кримської платформи.

"Ми бачимо, що світові не байдужа окупація та спроби анексії Криму. Спільними зусиллями ми досягнемо, щоб ця небайдужість перемогла, а Крим повернувся в Україну", - підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба