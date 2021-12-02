На Рівненщині відремонтували дорогу до туристичної перлини "Базальтові стовпи", - ОДА. ФОТО

На Рівненщині завершили ремонт дороги до місцевої туристичної перлини "Базальтові стовпи". 7-кілометровий шлях, що пролягає селами Малий Стидин, Злазне та Іваничі колишнього Костопільського району, відновили у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

По всій протяжності маршруту дорожники вже нанесли розмітку та встановили нові дорожні знаки.

За словами очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля, до ремонту стан автошляху від сіл Головин та Злазне був жахливим.

"Через поганий стан автошляху до геологічної пам’ятки природи доїхати було дуже складно. Це стратегічно важлива дорога ще й тому, що пролягає до опорної школи та місцевої амбулаторії", - зазначив Коваль.

Відтепер місцеві можуть з комфортом їздити до обласного центру та Волині. Ремонтні роботи провели за кошти держбюджету. Проєктно-кошторисну документацію розробила Головинська сільська рада.

Базальтові стовпи— геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в Костопільському районі Рівненської області, біля села Базальтове. Базальтові стовпи — це магматична порода, розбита тріщинами на характерні для базальту стовпчасті структури. Геологічний заповідник з базальтовими стовпами багато в чому є унікальним творінням природи на території України, оскільки такі утворення більше ніде не зустрічаються.

Нагадаємо, в рамках програми "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.