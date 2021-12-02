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На Рівненщині відремонтували дорогу до туристичної перлини "Базальтові стовпи", - ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На Рівненщині завершили ремонт дороги до місцевої туристичної перлини "Базальтові стовпи". 7-кілометровий шлях, що пролягає селами Малий Стидин, Злазне та Іваничі колишнього Костопільського району, відновили у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

На Рівненщині відремонтували дорогу до туристичної перлини Базальтові стовпи, - ОДА 01

По всій протяжності маршруту дорожники вже нанесли розмітку та встановили нові дорожні знаки.

За словами очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля, до ремонту стан автошляху від сіл Головин та Злазне був жахливим.

"Через поганий стан автошляху до геологічної пам’ятки природи доїхати було дуже складно. Це стратегічно важлива дорога ще й тому, що пролягає до опорної школи та місцевої амбулаторії", - зазначив Коваль.

На Рівненщині відремонтували дорогу до туристичної перлини Базальтові стовпи, - ОДА 02

Відтепер місцеві можуть з комфортом їздити до обласного центру та Волині. Ремонтні роботи провели за кошти держбюджету. Проєктно-кошторисну документацію розробила Головинська сільська рада.

На Рівненщині відремонтували дорогу до туристичної перлини Базальтові стовпи, - ОДА 03

Базальтові стовпи— геологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в Костопільському районі Рівненської області, біля села Базальтове. Базальтові стовпи — це магматична порода, розбита тріщинами на характерні для базальту стовпчасті структури. Геологічний заповідник з базальтовими стовпами багато в чому є унікальним творінням природи на території України, оскільки такі утворення більше ніде не зустрічаються.

Нагадаємо, в рамках програми "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.

Автор: Володимир Янченко
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осталось бубу на ровэри зфоткаты..
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02.12.2021 18:48 Відповісти
" Я планов наших люблю громадьё "!!!)))
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02.12.2021 18:53 Відповісти
если б узаконили добычу янтаря, всяобласть была б в таких дорогах и небылоб пустыни после копателей
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02.12.2021 19:20 Відповісти
так вже давно узаконили
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02.12.2021 22:15 Відповісти
Мабуть попередники планували дорогу відремонтувати але не встигли. Або грошей було шкода.
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02.12.2021 21:14 Відповісти
цікаво що з цієї дороги залишиться через рік? а ще цікаво хто власники діючих кар'єрів...
до сьогодні нічого нечувши про цю "туристичну перлину" погуглив фото і відео цього "чудеса" немаючого аналогів. захаращені відходами виробництва кар'єри. Боже за що ти так караєш цей "нарід"?
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03.12.2021 02:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f1BhsecspHU
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02.12.2021 23:09 Відповісти
 
 