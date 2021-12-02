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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Литва (1534) Польща (5153) Дуда (624) ЛитПолУкрБриг (33) Науседа Гітанас (255) Люблінський трикутник (23)

Було позитивно оцінено стратегічний характер відносин між країнами, - Зеленський провів переговори в рамках Люблінського трикутника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Було позитивно оцінено стратегічний характер відносин між країнами, - Зеленський провів переговори в рамках Люблінського трикутника

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеоконференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Глава Української держави відзначив символічність сьогоднішніх перемовин, що відбуваються у дні, коли ми відзначаємо 30-річчя визнання Польщею та Литвою незалежності нашої держави.

"Те, що саме Польща й Литва визнали нашу незалежність одними з перших, – не випадковість. Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", – наголосив Володимир Зеленський.

Президенти обговорили та позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин, стратегічний характер яких підтверджується конкретним і вагомим змістом взаємодії. А також позитивно відзначили діяльність тристоронніх механізмів співпраці, зокрема спільної Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг).

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Лідери Польщі й Литви підтвердили повну підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Крім того, вони відзначили прогрес нашої держави у здійсненні трансформацій, зокрема важливість кроків Володимира Зеленського у боротьбі з олігархічними структурами, на шляху наближення нашої держави до стандартів членства в ЄС і НАТО.

Відбувся обмін оцінками ситуації на кордоні з Білоруссю. Президенти були одностайні щодо гібридного та штучного характеру міграційної кризи, яка вимагає рішучої та скоординованої відповіді.

Володимир Зеленський поінформував колег про безпекову ситуацію навколо нашої держави, пов’язану з концентрацією російських військ та озброєння уздовж українського кордону. Окремо обговорили кроки, яких Україна вживає та має намір вжити для активізації процесу мирного врегулювання.

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Президент України подякував партнерам, наголосивши, що "сьогодні ми пліч-о-пліч спільно працюємо над тим, щоб наш регіон був регіоном стабільності й безпеки".

Глави держав також були одностайні щодо важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Окремо було обговорено безпекову загрозу, яку становить "Північний потік – 2" для регіону та Європи загалом. Сторони домовилися й надалі координувати спільні зусилля для протидії цьому геополітичному проекту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна, Польща та Литва координуватимуть кроки щодо безпеки кордонів

Автор: Роман Свиридович
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скайп то круто...дорожками не надо делиться..
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02.12.2021 19:08 Відповісти
Кривлялся в камеру. И его выступления оценили!
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02.12.2021 19:11 Відповісти
От якби фортеп"яну притягнули ,то був би повний фурор !!)))
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02.12.2021 19:34 Відповісти
Ну і про що гундосив обдовбаних Генітальніший геополітик ********** ???)))
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02.12.2021 19:33 Відповісти
та да...нипанятна ,як сусиды второпалы, шо оно себе в шнобак намолотило...
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02.12.2021 19:37 Відповісти

Переговоры шли трудно, немного штырило.
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02.12.2021 20:19 Відповісти
Неужели у вас нет грамотного редактора? "Характер БЫЛ оценен...", а не "БЫЛО". Грамотеи...
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02.12.2021 21:00 Відповісти
Президент Зеленский Молодец ! Если пукин кремлёвский так абасрался значит Президент Зеленский всё правильно делает
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02.12.2021 21:01 Відповісти
в дупку його цьомнеш?
він же такий бубочка!
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02.12.2021 21:12 Відповісти
Значит пустим тебя щитом на свинособак,раз оно такой молодец
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02.12.2021 21:28 Відповісти
ЗЕ-ленский молодец как холодный огурец... для стенвейна

а на большее не тянет
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02.12.2021 21:52 Відповісти
Приглашаю на Стрим в Ютьюбе : Микола Рушниця, Онлайн...
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02.12.2021 21:05 Відповісти
бубочка вдало прикидався Голобородьком?
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02.12.2021 21:10 Відповісти
В Украине теперь през,которого можно не слушать вообще ...тупо два варианта его излияний -то истеричная брехня,то хвастливая брехня -третьего не дано
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02.12.2021 21:26 Відповісти
 
 