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Закликаємо міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії - заява Зеленського, Дуди та Науседи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закликаємо міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії - заява Зеленського, Дуди та Науседи

Президент України Володимир Зеленський, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда за результатами переговорів у форматі Люблінського трикутника у четвер схвалили спільну заяву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

У тексті заяви відзначається: "З нагоди 30-ї річниці визнання відновлення незалежності України Республікою Польща і Литовською Республікою президенти України, Литви та Польщі:

підтвердили, що визнання відновлення незалежності України Республікою Польща, першою державою у світі, та Литовською Республікою 30 років тому стало важливою віхою на шляху до повноцінного возз’єднання Європи;

нагадали, що демократична традиція, яка розвивалася у Співдружності Королівства Польського і Великого князівства Литовського, а також під час руху "Солідарність" у Польщі, Реформаторського руху "Саюдіс" у Литві, Революції Гідності в Україні та у ході боротьби білорусів за демократію, відображає рішуче прагнення до свободи, прав людини та демократії в Центральній та Східній Європі;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було позитивно оцінено стратегічний характер відносин між країнами, - Зеленський провів переговори в рамках Люблінського трикутника

підкреслили, що з того часу відносини справжнього стратегічного партнерства успішно витримали випробування часом і продовжують зміцнюватися. Підтвердили свою відданість подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною, Литвою та Польщею на основі спільних цінностей та інтересів;

підтвердили чітку відданість подальшому розширенню їхньої співпраці з широкого кола питань, таких як безпека, оборона, економіка, енергетика та інших, у тому числі в рамках формату Люблінського трикутника. Литовська Республіка та Республіка Польща підтверджують свою повну підтримку членства України в ЄС та НАТО;

Також читайте: Дуда попросив Столтенберга збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі Альянсу

висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах, та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі. Вони також відзначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи;

висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб;

підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проектом "Північний потік – 2", який є викликом для безпеки європейського регіону. Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент;

підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води;

закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій".

Також читайте: ЄС і НАТО мають зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну, - президент Литви Науседа

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
А яке відношення ця зелена потвора має до революції Гідності ???)))
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02.12.2021 20:15
+10
Та ти що !!! Оце гучно прокукурікав півень криворізький !!)))
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02.12.2021 20:14
+7
А зеленое чмо уже ввело санкции против кацапстана?Или кремлевский папка заругает?
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02.12.2021 20:19
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Та ти що !!! Оце гучно прокукурікав півень криворізький !!)))
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02.12.2021 20:14 Відповісти
Напевне Єрмак десь відвернувся і Зєлєнскій, не давши прочитати товарісчу старшОму, підмахнув русафобську бомагу. 😊
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02.12.2021 20:46 Відповісти
А яке відношення ця зелена потвора має до революції Гідності ???)))
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02.12.2021 20:15 Відповісти
Ну як же! Попіарився, *****, висміюючи.
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03.12.2021 10:31 Відповісти
А зеленое чмо уже ввело санкции против кацапстана?Или кремлевский папка заругает?
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02.12.2021 20:19 Відповісти
В кремлівському сценарії лялькового балагана про це нічого нема !!!))))
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02.12.2021 20:20 Відповісти
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02.12.2021 20:35 Відповісти
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02.12.2021 20:38 Відповісти
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02.12.2021 20:43 Відповісти
заявлять клоун большой мастак.
как с заглядыванием в глаза хйлу, анонсированным в раде, тогда?
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02.12.2021 20:21 Відповісти
чем больше санкций для кацапии 404.тем быстрей развалик этой помойки будет
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02.12.2021 20:25 Відповісти
Состоялась всреча Блинкэна и Лаврова в Стокгольме...,обенялись взаимными угрозами...Виталий Портников...видос тут https://youtu.be/9Em2eAG42PU
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02.12.2021 20:32 Відповісти
посилити санкції проти Росії - заява Зеленського. /Украина увеличила вдвое импорт электроэнергии из Беларуси 29.11.21 Трудно понять логику комика-пианиста в кипе.
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02.12.2021 20:34 Відповісти
наскільки я пам"ятаю - першими нас визнали мадяри,а не поляки!
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02.12.2021 20:36 Відповісти
Кадыров не простит Лукашеску,нелегитимный "президент" Белоруси обвинил Кадырова в создании кризиса в Белоруси...Вот это поворот...https://youtu.be/u_k6uBa6Z48
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02.12.2021 20:37 Відповісти
Как сказал почти классик: іди в ср@ку. Не путать с «йдіть».
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02.12.2021 20:42 Відповісти
Я дурею с Вас, пацаны . . . Украина - Польша - Литва (с Латвией и Эстонией тоже можно договориться, уверен). Да закройте нахер границу просто с рф и Беларусью. И сухопутную, и воздушную. И всё, пусть русские летают через космос в Европу. Просто всё закрыть - у них логистика ляжет нафиг. Особенно перед Новым Годом. Замахаются по морю или кругом через Среднюю Азию поставки делать, инфраструктура им не позволит. Вся торговля с ЕС встанет. ВСЯ.

В другое время ЕС бы за такое по шее дал (точнее просто кое-что оторвал бы), но в свете того, что рф с бульбенфюрером творят, мягенько пожурят для вида, а сами скажут про себя "так и надо".

Атаковать военным путём за такое русские замахаются - балты и поляки в НАТО. Побузят и придут договариваться. Поэтому блокада, блокада и только блокада. Но блокада эффективна только тогда, когда она скоординирована. По одному они нас будут щёлкать. А "гуртом і батька легше бити".

Заявления они делают, импотенты.
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02.12.2021 20:51 Відповісти
Категорически поддерживаю
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03.12.2021 01:00 Відповісти
Опять обдалбался!? А как же он с ***** собирается садиться за стол переговоров!?
Либо ширнулся, либо лицемерит (или все сразу)!?
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02.12.2021 20:52 Відповісти
Науседа Зеленский (посередине) Дуда призываеют к введению санкций против *****
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02.12.2021 21:03 Відповісти
Закликати міжнародне товариство,вован,це є добре,але може все ж таки краще БАМБІТЬ
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02.12.2021 22:17 Відповісти
 
 