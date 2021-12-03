Закликаємо міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії - заява Зеленського, Дуди та Науседи

Президент України Володимир Зеленський, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та президент Республіки Польща Анджей Дуда за результатами переговорів у форматі Люблінського трикутника у четвер схвалили спільну заяву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У тексті заяви відзначається: "З нагоди 30-ї річниці визнання відновлення незалежності України Республікою Польща і Литовською Республікою президенти України, Литви та Польщі:

підтвердили, що визнання відновлення незалежності України Республікою Польща, першою державою у світі, та Литовською Республікою 30 років тому стало важливою віхою на шляху до повноцінного возз’єднання Європи;

нагадали, що демократична традиція, яка розвивалася у Співдружності Королівства Польського і Великого князівства Литовського, а також під час руху "Солідарність" у Польщі, Реформаторського руху "Саюдіс" у Литві, Революції Гідності в Україні та у ході боротьби білорусів за демократію, відображає рішуче прагнення до свободи, прав людини та демократії в Центральній та Східній Європі;

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підкреслили, що з того часу відносини справжнього стратегічного партнерства успішно витримали випробування часом і продовжують зміцнюватися. Підтвердили свою відданість подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною, Литвою та Польщею на основі спільних цінностей та інтересів;

підтвердили чітку відданість подальшому розширенню їхньої співпраці з широкого кола питань, таких як безпека, оборона, економіка, енергетика та інших, у тому числі в рамках формату Люблінського трикутника. Литовська Республіка та Республіка Польща підтверджують свою повну підтримку членства України в ЄС та НАТО;

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висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах, та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі. Вони також відзначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи;

висловили особливу стурбованість у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб;

підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проектом "Північний потік – 2", який є викликом для безпеки європейського регіону. Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент;

підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води;

закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій".

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