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аварія (459) ТЕС (219) екологія (926) ДТЕК (547)

Аварія на Бурштинській ТЕС: рідина з миш’яком могла потрапити у Дністер, - "Схеми". ДТЕК заперечує (оновлено). ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Рідину з миш’яком відкачували у розташоване поруч водосховище, поєднане з річкою, що впадає у Дністер. Держекоінспекцію на ТЕС не пустили.

Про це йдеться у спільному розслідування "Схем" та "Центру протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

Аварія сталася в ніч з 2 на 3 листопада, але відомо про неї стало лише за тиждень. Коли журналісти звернулися до ДТЕК, якій належить станція, з проханням дати дозвіл на зйомки, то їм відмовили, а на сайті Нацполіції з’явилося повідомлення про те, що станцію буцімто замінували. Потім це повідомлення стало фальшівим.

Перевірку Державної екологічної існпекції на станцію теж не пустили.

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При цьому незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. І як зафіксували журналісти, цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, наведені у програмі твердження та припущення є неправдивими та не відповідають дійсності.

"Бурштинська ТЕС інформувала громадськість про причини та зусилля з ліквідації наслідків пориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12, що трапився в ніч з 2 на 3 листопада. Негативного впливу на навколишнє середовище в результаті пориву виявлено не було.

Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища.

У своїх відповідях ми неодноразово наголошували на тому, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці. Відтак забруднення підтопленої води відходами апріори не могли мати місце", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
А кто из правительства был директором Бурштынской ТЭС?
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02.12.2021 21:17
+2
У Дністрі дохлу рибу бачили? Якщо не бачили, то і не потрібно крик підіймати. У місці стоку в річку візьміть проби води і проаналізуйте на важкі метали, наприклад, в інституті токсикології і екогігієни ім. Медведя в Києві.
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02.12.2021 23:00
+1
ви зробили це разом, схеми
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02.12.2021 21:26
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А кто из правительства был директором Бурштынской ТЭС?
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02.12.2021 21:17 Відповісти
А она знает.

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02.12.2021 21:34 Відповісти
ты дебил видел где Ивано франковск находится?????
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02.12.2021 21:46 Відповісти
я не про эту новость с Бурштынской ТЭС пишу (а вообще об опасностях техногенных катастроф в местах особой безответственности), хотя может действительно не стоит писать о тех ужасах. которые еще не случились, все равно ничего сделать нельзя, пожалуй удалю комментарий!
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03.12.2021 00:56 Відповісти
ви зробили це разом, схеми
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02.12.2021 21:26 Відповісти
Ахметов заметает следы
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02.12.2021 21:46 Відповісти
если хорошо заплатить там и холеру в воде найдут
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02.12.2021 22:04 Відповісти
Террорист..Одним словом.
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02.12.2021 22:05 Відповісти
У Дністрі дохлу рибу бачили? Якщо не бачили, то і не потрібно крик підіймати. У місці стоку в річку візьміть проби води і проаналізуйте на важкі метали, наприклад, в інституті токсикології і екогігієни ім. Медведя в Києві.
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02.12.2021 23:00 Відповісти
******** полезно освежиться.
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02.12.2021 23:03 Відповісти
причем тут ******?))..****** это дунай...))
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03.12.2021 01:34 Відповісти
Ну пофігу Ахметову що миш як з його станції тече у річку - він же в України жити не планує,
він краще буде жити в Іспанії чи на островах в Атлантиці. Ідея всіх олігархів України посадити у в язницю не така вже і тупа
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05.12.2021 19:53 Відповісти
 
 