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Білорусь може мимоволі допомогти РФ зрежисувати "Гляйвіц" для атаки на Україну, - Беларуская праўда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Білорусь може мимоволі допомогти РФ зрежисувати

Сьогоднішнє затримання "українських шпигунів і терористів" у Росії багато хто вже описує як певний епізод "Гляйвіц", який може стати приводом для прямого російського вторгнення в Україну. Федеральна служба безпеки заявила про затримання трьох агентів "українських розвідслужб" у регіонах Росії, двоє з яких нібито збирали інформацію, а третій - готував теракт.

До речі, росіяни вдаються до подібних звинувачень далеко не вперше. Раніше ФСБ намагалася знайти "український слід" у розстрілі в Казані, а в окупованому Криму неодноразово "викривали" українських "диверсантів", - пише Беларуская праўда .

Водночас, навіть недосвідчена російська аудиторія, на яку й націлені подібні інформаційні вкидання, недостатньо їм довіряє, що вкрай дратує Кремль, який прагне зліпити з України образ ворога, який нібито веде приховану війну на російській території.

На тлі досить прямолінійної відмови НАТО поступатися вимогам РФ про неприпустимість перспектив прийняття України до лав Альянсу, незважаючи на недвозначне скупчення російських військ на кордонах з Україною, у високих кабінетах Кремля схоже серйозно замислилися над подальшим підвищенням градуса напруженості та пошуку надійного приводу для застосування сили проти України принаймні розгортання "миротворців" на Донбасі.

У статті не виключається, що Росія може зважитися і на режисування цілком реальних терактів з метою подальшого звинувачення України та, відповідно, розв'язання війни.

"Щоправда, є одне суттєве але: робити їх у "наелектризованій" з багатьох причин Росії, за принципом "рязанського цукру", зараз вкрай небезпечно, адже у таке навряд чи повірять, та ще й ефективність ФСБ ставиться під сумнів, що нікому не треба", – зазначається у статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких начебто готував теракт

Таким чином, зазначає автор, найбільш "ефективним" для створення переконливого "Гляйвіця" у такій ситуації може стати терористичний акт проти російських військовослужбовців, військових об'єктів чи дипломатичних установ за межами РФ, і найприйнятнішою локацією зараз є саме Білорусь.

Присутність та вплив російських силовиків у Білорусі і так є безпрецедентно, про що свідчить міграційна криза на білорусько-польському кордоні.

Крім того, Лукашенко нещодавно заявив, що "ми осторонь не залишимося" у разі зіткнення РФ із умовним західним світом, у тому числі в особі України. До речі, настають чергові спільні навчання військ РФ і Білорусі, і представники російських збройних сил можуть стати ціллю атаки "під чужим прапором".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

До речі, такий сценарій вигідний Кремлю ще й з іншого боку – адже це дасть Росії можливість вже повністю взяти під контроль білоруські спецслужби та, у боротьбі з терористичною загрозою в рамках союзної держави завести на територію країни військовий контингент такого розміру, що навіть про формальну незалежність країни білорусам доведеться забути, вважає автор.

Таким чином, Москва зможе вирішити два важливі завдання паралельно, і це необхідно враховувати, знаючи любов Путіна до подібних "багатоходівок".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !!!)))
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02.12.2021 20:55
+8
Гаплик сябри підкрадається непомітно ,начувайтеся !!)))
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02.12.2021 20:56
+8
Для вторгнення В Україну ні *****,ні прибацаному бацьці не потрібні жодні гляйвиці.
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02.12.2021 20:59
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Загострення параноїдальної шизофренії прогресує !!!)))
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02.12.2021 20:55 Відповісти
Гаплик сябри підкрадається непомітно ,начувайтеся !!)))
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02.12.2021 20:56 Відповісти
Київ не відкидає можливості участі білоруських військ у вторгненні в Україну - Кулеба

Україна на дуже серйозному рівні розглядає сценарій, за якого військове вторгнення очікується і з боку Білорусі, і за якого серед підрозділів загарбників можуть бути помітні білоруські збройні сили. https://ua.interfax.com.ua/news/general/783583.html
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02.12.2021 20:59 Відповісти
Для вторгнення В Україну ні *****,ні прибацаному бацьці не потрібні жодні гляйвиці.
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02.12.2021 20:59 Відповісти
Достатньо власної параноїдної маячні в голові !!!)))
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02.12.2021 21:14 Відповісти
навіть їм потрібні
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02.12.2021 21:20 Відповісти
Мимоволі?
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02.12.2021 21:17 Відповісти
Ерунда .Агрессору не нужно искать повод. Агрессор сам придумывает повод.
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02.12.2021 21:38 Відповісти
Чистая правда. Что не сделай, если агрессор решил напасть - он нападёт, под любым выдуманым формальным предлогом. Только сила и страх могут остановить его.
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03.12.2021 14:32 Відповісти
Как известно, в 1939 году, Европа находилась на грани войны. Национал-социалистическая Германия и большевистский СССР искали повод распространить свое влияние на соседние, и не только, государства. Пакт Молотова-Риббентропа позволил Германии не бояться противодействия СССР при захвате Польши. Однако, гитлеровцы хотели, чтобы нападающей стороной, при этом, оказалась именно Польша. Для этого, немецкие спецслужбы устроили провокацию, известную, как Гляйвицкий инцидент. В приграничном, тогда немецком, городе Гляйвиц (Gleiwitz), группа немецких диверсантов, организовала имитацию польского нападения на местную радиостанцию. При этом, захватив станцию, от имени польских повстанцев были озвучены в эфире намерения Польши, атаковать Третий Рейх. Этот эпизод послужил формальным поводом для нападения Германии на Польшу. Как известно, на стороне Польши выступили Великобритания и Франция, а в Восточную часть страны вошла Красная Армия. Последующие события привели к разворачиванию самой разрушительной войны в истории человечества, театром военных действий в которой оказались вся Европа, вся Атлантика, Африка, Восточная Азия и Тихий океан. Сегодня, в бывшем Гляйвице, а теперь уже польском городе Гливице (Gliwice), можно увидеть ту самую вышку радиостанции, с провокационного захвата которой началась Вторая мировая война.
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02.12.2021 21:40 Відповісти
посмотрим что за дела
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02.12.2021 21:42 Відповісти
два брата акробата слились в экстазе
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02.12.2021 21:44 Відповісти
Не дивно з вар'ята...Виходячи з його заяви,що вони з ******- брати, то наступне буде озвучено, що танк- це ж рідний брат його трактора....
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02.12.2021 21:53 Відповісти
Але в одному випадку росіянці були праві- що в 2016 дійсно був рейд ГУР МОУ в окупований Крим. І в ньому брав участь нинішній голова розвідки Кирило Буданов
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02.12.2021 21:56 Відповісти
В этой истории Беларусь точно ждёт что то ужасное, у оппозиции точно появится оружие.
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02.12.2021 22:21 Відповісти
Новый рецепт гексогена от параши. Сябрам уже можно готовиться его попробовать.
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02.12.2021 22:27 Відповісти
Да, но, почему-то никто не берет во внимание , мол, шо будет , когда пыня склеит ласты... А ведь не сегодня-завтра склеит. Его ведь рак доедает
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02.12.2021 22:30 Відповісти
ЗЫ... там , среди кремляди идет грызня не на жисть , а насмерть ...
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02.12.2021 22:31 Відповісти
Беларусь может невольно попасть под раздачу, если ввяжется в войну с НАТО.
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02.12.2021 22:44 Відповісти
Я вас умоляю. Для пыни Беларусь - буферная зона. Там априори, гаплык.
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02.12.2021 23:21 Відповісти
Конечно с НАТО рашке комфортнее воевать на полях Беларуси , бо там нет украинских бандеровцев 😀😀
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02.12.2021 23:25 Відповісти
Не, шутки -шутками, но пыня держит Беларусь, Джорджию , Молдавию, УКРАИНУ, ПРИБАЛТИКУ В КАЧЕСТВЕ БУФЕРНОЙ ЗОНЫ . ДУМАЕТ ШО ВОРОНЕЖ В ЭТОМ ВЫИГРАЕТ. бубочка, каанечно не вдупляет это и нервно делает свой пых в сторонке . Спальчевский цему спонукае.
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02.12.2021 23:33 Відповісти
Я больше переймаюся канадским красным кленом на наших тернах, о чем и сделал свое ква.
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02.12.2021 23:26 Відповісти
Надо и во дворе где-то в дальнем углу посадить
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02.12.2021 23:51 Відповісти
Блин, садовница, не говорю чья, посадила в парке победы(аадесса) 150 семян, не взошел, мож в 22-ом проклюнется.
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02.12.2021 23:55 Відповісти
Не, клянусь, в центре УКРАИНЫ ВЫСАДИЛ 200 СЕМЯН... ПОСМОТРИМ В 22-ОМ. Я- за украинско-канадскую дружбу.
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02.12.2021 23:57 Відповісти
У диких рослин (у частини насіння) існує "період спокою" - до кількох років Це "захисний механізм" - якщо в перший рік будуть несприятливі умови , то частина насіння , що не проклюнулася , зійде через рік-два (у мене так айва сходила Перший рік теж не було , а потім на протязі трьох років потроху з"являлися саджанці)
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03.12.2021 00:11 Відповісти
У пани Софии взошедший виноград был кленом. Но пани София в накладе не осталась. Отримала бесплатно саджанець красного канадского клена - она же одесситка.
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03.12.2021 00:16 Відповісти
Найду фото и Вам покажу - он не алый , а Бордо
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03.12.2021 01:05 Відповісти
мене також не полишає ідея дістати саджанець бордового клена. літом вперше бачив їх тут в місті, Вреден,Північний Рейн-Вестфалія. гарно. прогавив насіння назбирати,точніше першу половину жовтня в Україні був. поділитесь?
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03.12.2021 03:09 Відповісти
Наши уже посеяны. Ждём всходов весной. А может и через пару лет - они капризные очень
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03.12.2021 09:14 Відповісти
Саженец Бордо высажен в этом году , привитый. Как поведёт себя после зимы- не ясно ещё.
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03.12.2021 09:16 Відповісти
Вот пане Яре, добре що Ви це пояснили . Бо из пачки семян щось повинно бути
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03.12.2021 00:34 Відповісти
А я все одно тебе "переплюнув"! Більше десяти років тому я на лугах під трьома селами розсипав літрову пляшку насіння японської айви! Люди вже кілька років плоди збирають
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03.12.2021 00:04 Відповісти
Тю, я в тока этом году начал вас переплевывать...
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03.12.2021 00:18 Відповісти
😀
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03.12.2021 00:36 Відповісти
Мимоволі? Що за нісенітниці!? Білорусь на даний момент це цілком свідомий співучасник і помічник фашистської Росії!
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02.12.2021 22:58 Відповісти
Каарочи , бацька того не желая - за Вейшторию... А ШО ДЕЛАТЬ, когда рулит каалхозник.
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02.12.2021 23:24 Відповісти
я думаю там рашисты будут под красно-зелёным флагом. синепалому терять нечего. а ***** начнёт-"это не мы,это война РБ и Украины!
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03.12.2021 05:23 Відповісти
Хто пише , ? белоруська хвойда?
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03.12.2021 06:09 Відповісти
Рити і ще раз рити окопи, бліндажі, рови,закопуватись в землю, по всьому периметру і в глибину з рашабілоруссю. Лишнім ніколи не буде, а от запізно може бути.
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03.12.2021 09:39 Відповісти
 
 