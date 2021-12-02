Запуск "Nord Stream-2" призведе до "розмноження" поборників Путіна в Німеччині, - Гербст
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Крім створення енергетичної катастрофи для Європи, а також посилення військової загрози для України, Nord Stream 2 збільшить негативний вплив Кремля на Німеччину й призведе до появи нових апологетів Путіна, особливо серед німецького бізнесу.
Такий коментар озвучив у четвер у Вашингтоні директор Євразійського центру "Атлантичної ради", експосол США в Києві Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.
"Запуск Nord Stream 2 дозволить Путіну посилити тиск на країни Східної Європи, які йому не подобаються. Це дасть йому більші можливості для військового наступу на Україну, оскільки зараз Росія оминає місця, де розміщена українська ГТС, яка доставляє російський газ до Європи",- зауважив колишній високопоставлений дипломат.
Крім того, чи не найбільш тривожним фактором, який створив російський газопровід, експерт назвав існування серйозного негативного впливу Кремля на Німеччину.
"Якщо Nord Stream 2 запрацює, цей вплив зростатиме, бо німецькі компанії, пов’язані з газопроводом, стануть апологетами (поборниками – ред.) огидної політики Путіна", - підкреслив Гербст.
Він нагадав, що за останні сім з половиною років кризи, спричиненої агресією Кремля проти України, в міжнародному політичному словнику з’явилося нове слово "Putinversteher" ("Путінферштеєр").
"Тут немає жодних випадковостей – це слово німецького походження, яке вказує на людей, що "розуміють" Путіна, і які є його апологетами",- зауважив експерт.
Експосол США наголосив, що Nord Stream 2 в разі запуску стане геополітичною катастрофою для Сполучених Штатів, України і Європи в цілому. "Я думаю, що виключення із санкцій для компанії-оператора Nord Stream 2 AG за рішенням адміністрації Байдена також є катастрофічним", - додав він.
Гербст нагадав, що Палата представників ухвалила законопроєкт з оборонним бюджетом США, який містить поправку із санкціями проти всіх осіб і компаній, причетних до російського газопроводу. Зараз обговорення щодо цієї норми тривають у Сенаті США, де ситуація не така однозначна, як у нижній палаті, оскільки адміністрація Білого дому і демократи прагнуть виключити цю норму із законопроєкту.
Будь ласка, зачекайте...
_Бабайден - путлерова подстила и мерзавец!
это тупо даже вертолетами силами Бундесвера эти все танки пойдут в утиль, а там еще и сотни самолетов - никак это говно конвенциальными вооружениями не сможет продержаться месяц, а при атаке - тем более.
смешно что мямлят просто
хоть немец и знает, что хутин -пуйло
то её надо разрушить - она утонула.
А кто это ссделал - те, кого там не было, выражаясь на кремлёвском.
И иди докажи ...
Проект закрыт ввиду бесполезности.
Никому в мире больше не требуется столько товаров (и услуг), спасибо пандемии, возвращаемся к истокам, будем "жить в единении с природой" (как написано на скрижалях Джорджии).
И потому СП-2 будут очень долго "сертифицировать", на случай, а вдруг экономика оживиться, но, поскольку предпосылки для этого нулевые, то дело и заглохнет.
СТОЛЬКО ГАЗА БОЛЬШЕ НИГДЕ НИКОМУ НЕ НУЖНО.
Следим за Китаем.
Позавчера крупнейшая газораспределительная компания Китая потеряла в один день 20% стоимости своих ацкий, то есть одномоментно потеряла 20% капитализации рынка.
В Китае не строится новое жилье (потому что не покупается), подключения к газовй сети не ведется, газ не требуется.
На очереди банкротства очередных китайских застройщиков жилья из "г*вна и веток"(С), все следят, сможет ли спихнуть свой долг очередной застройщик Kaisa Group Holdings Ltd, или таки грохнется?
И не забываем про Evergrande, у нее очередные выплаты идут по расписанию, где деньги будут брать?
А как остальные китайские компании поживают?
А банкротятся: вчера проишло сообщение, что обанкротился крупнейший производитель шин в Китае, до этого обанкротилась самая крупная кораблестроитеьная компания.
И потому я спрашиваю: а зачем Китаю "Сила Сибири"?
А Европе СП-2 зачем?
"«Над поручением Сергея Семеновича (мэра Москвы Сергея Собянина - ИФ) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч», - сказал Бирюков.
по его словам, мигранты работают не только дворниками, но и слесарями, малярами."
Ничего себе падение стротельства жилья в картинке РФ, городе Москва, аж на 40% за год!
Так что газ в РФ для внутренних, так сказать, нужд, использовать не получится.
Один выход: шарики воздушные надувать (или Асвобождать Ахметова от его заводов).