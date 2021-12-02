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Новини За кордоном
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Північний потік (1369) Гербст (105)

Запуск "Nord Stream-2" призведе до "розмноження" поборників Путіна в Німеччині, - Гербст

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Запуск

Крім створення енергетичної катастрофи для Європи, а також посилення військової загрози для України, Nord Stream 2 збільшить негативний вплив Кремля на Німеччину й призведе до появи нових апологетів Путіна, особливо серед німецького бізнесу.

Такий коментар озвучив у четвер у Вашингтоні директор Євразійського центру "Атлантичної ради", експосол США в Києві Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.

"Запуск Nord Stream 2 дозволить Путіну посилити тиск на країни Східної Європи, які йому не подобаються. Це дасть йому більші можливості для військового наступу на Україну, оскільки зараз Росія оминає місця, де розміщена українська ГТС, яка доставляє російський газ до Європи",- зауважив колишній високопоставлений дипломат.

Крім того, чи не найбільш тривожним фактором, який створив російський газопровід, експерт назвав існування серйозного негативного впливу Кремля на Німеччину.

"Якщо Nord Stream 2 запрацює, цей вплив зростатиме, бо німецькі компанії, пов’язані з газопроводом, стануть апологетами (поборниками – ред.) огидної політики Путіна", - підкреслив Гербст.

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Він нагадав, що за останні сім з половиною років кризи, спричиненої агресією Кремля проти України, в міжнародному політичному словнику з’явилося нове слово "Putinversteher" ("Путінферштеєр").

"Тут немає жодних випадковостей – це слово німецького походження, яке вказує на людей, що "розуміють" Путіна, і які є його апологетами",- зауважив експерт.

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Експосол США наголосив, що Nord Stream 2 в разі запуску стане геополітичною катастрофою для Сполучених Штатів, України і Європи в цілому. "Я думаю, що виключення із санкцій для компанії-оператора Nord Stream 2 AG за рішенням адміністрації Байдена також є катастрофічним", - додав він.

Гербст нагадав, що Палата представників ухвалила законопроєкт з оборонним бюджетом США, який містить поправку із санкціями проти всіх осіб і компаній, причетних до російського газопроводу. Зараз обговорення щодо цієї норми тривають у Сенаті США, де ситуація не така однозначна, як у нижній палаті, оскільки адміністрація Білого дому і демократи прагнуть виключити цю норму із законопроєкту.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
газ немца греет, тепло и бабло ...
хоть немец и знает, что хутин -пуйло
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02.12.2021 21:34
+3
Если эта труба будет означать гео-политическую катастрофу,
то её надо разрушить - она утонула.
А кто это ссделал - те, кого там не было, выражаясь на кремлёвском.
И иди докажи ...
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02.12.2021 21:39
+2
Еще с 1950 годов прошлого 20-столетия сотни умных людей во всем Мире находили, предлагали, и нашли замену земной крови "нефти" и земному для задыхающейся планеты Земля воздуха- Газа.. И БУКВАЛЬНО ВСЕ ОНИ БЫЛИ УБИТЫ как только каждый из них рассказал, как ОН (они) сделали свое авто БЕЗ НЕФТИ, СОЛЯРЫ и БЕНЗИНА из Нефти.
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02.12.2021 21:41
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"...адміністрація Білого дому і демократи прагнуть виключити цю норму із законопроєкту"
_Бабайден - путлерова подстила и мерзавец!
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02.12.2021 21:02 Відповісти
в ***** лучший друг ?
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02.12.2021 21:17 Відповісти
Він китайська підстилка, так само як і Путін і оба мерзотники.
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02.12.2021 21:56 Відповісти
чет вроде тут видел - что есть на вооружении немецкого батальона - ... ну вооруженной агрессией Пуся не может угрожать.
это тупо даже вертолетами силами Бундесвера эти все танки пойдут в утиль, а там еще и сотни самолетов - никак это говно конвенциальными вооружениями не сможет продержаться месяц, а при атаке - тем более.
смешно что мямлят просто
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02.12.2021 21:09 Відповісти
газ немца греет, тепло и бабло ...
хоть немец и знает, что хутин -пуйло
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02.12.2021 21:34 Відповісти
кто из влиятельных европолитиков если не акционеры газпрома, то на его "иждевении", либо с "чемоданом" компромата в архивах фсб (кнут и пряник)!
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02.12.2021 21:36 Відповісти
Если эта труба будет означать гео-политическую катастрофу,
то её надо разрушить - она утонула.
А кто это ссделал - те, кого там не было, выражаясь на кремлёвском.
И иди докажи ...
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02.12.2021 21:39 Відповісти
дохлый он ни о чем!
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02.12.2021 21:41 Відповісти
Еще с 1950 годов прошлого 20-столетия сотни умных людей во всем Мире находили, предлагали, и нашли замену земной крови "нефти" и земному для задыхающейся планеты Земля воздуха- Газа.. И БУКВАЛЬНО ВСЕ ОНИ БЫЛИ УБИТЫ как только каждый из них рассказал, как ОН (они) сделали свое авто БЕЗ НЕФТИ, СОЛЯРЫ и БЕНЗИНА из Нефти.
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02.12.2021 21:41 Відповісти
Ні вони хотіли в панів забрати рабів.Пани самі рішають коли і як раба відпустити.Але саме цікаве що екологія землі зіграє зі всіма в погану шутку за все треба платити а хтось уже платить і пани не виключення.
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02.12.2021 22:06 Відповісти
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02.12.2021 21:52 Відповісти
На ЕС нечего надеяться. ЕС захвачена неомарксистами. Их больше заботят вопросы гендера и борьба с культурным наследием белой европейской цивилизации - например запрет упоминать слово Рождество и имя Мария. Они там совсем **нулись. Очень торопятся добить европейскую цивилизацию. И я подозреваю что с Рашей они лучшие друзья на самом деле. Очень на то похоже.
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02.12.2021 22:14 Відповісти
А если пить коктейль из одного стакана но через две соломинки, то тоже станешь апологетом путина?
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02.12.2021 22:18 Відповісти
А говорят генетика не наука. После двух мировых войн, концлагерей и раздела Германии, ничего не осталось от прусского духа и "арийской" крови Германия превратилась в старую сытую фрау, готовую на все, только бы сытно пожрать и получить бабки. Ни в какой другой стране, ни дошли до такого позора, как экс глава государства, работающий на чужой "бензоколонке"
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02.12.2021 22:25 Відповісти
Да, еще и армия насильников потопталась( Прощай Европа! Спасибо за Моцарта, Ницше, Канта и Рембранта. Мы тебя не забудем!
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02.12.2021 22:27 Відповісти
Рано развалили берлинскую стену
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02.12.2021 23:24 Відповісти
Этот проект стал абсолютно бессмысленным: для германских (и прочих) товаров просто больше нет рынков. Нет производства - значит не нужно столько энергии.
Проект закрыт ввиду бесполезности.
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03.12.2021 03:51 Відповісти
Да не будет никакого запуска СП-2, не нужен он больше, экономически нецелесообразен.
Никому в мире больше не требуется столько товаров (и услуг), спасибо пандемии, возвращаемся к истокам, будем "жить в единении с природой" (как написано на скрижалях Джорджии).
И потому СП-2 будут очень долго "сертифицировать", на случай, а вдруг экономика оживиться, но, поскольку предпосылки для этого нулевые, то дело и заглохнет.

СТОЛЬКО ГАЗА БОЛЬШЕ НИГДЕ НИКОМУ НЕ НУЖНО.
Следим за Китаем.
Позавчера крупнейшая газораспределительная компания Китая потеряла в один день 20% стоимости своих ацкий, то есть одномоментно потеряла 20% капитализации рынка.
В Китае не строится новое жилье (потому что не покупается), подключения к газовй сети не ведется, газ не требуется.
На очереди банкротства очередных китайских застройщиков жилья из "г*вна и веток"(С), все следят, сможет ли спихнуть свой долг очередной застройщик Kaisa Group Holdings Ltd, или таки грохнется?
И не забываем про Evergrande, у нее очередные выплаты идут по расписанию, где деньги будут брать?
А как остальные китайские компании поживают?
А банкротятся: вчера проишло сообщение, что обанкротился крупнейший производитель шин в Китае, до этого обанкротилась самая крупная кораблестроитеьная компания.

И потому я спрашиваю: а зачем Китаю "Сила Сибири"?
А Европе СП-2 зачем?
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03.12.2021 05:35 Відповісти
Суседям с Востока даже "трудовые" мигранты стали не нужны, потому что не ведется строительство (а не ведется потому, что не покупают жилье):

"«Над поручением Сергея Семеновича (мэра Москвы Сергея Собянина - ИФ) работаем уже несколько лет, постепенно сокращая привлечение иностранных граждан. Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч», - сказал Бирюков.
по его словам, мигранты работают не только дворниками, но и слесарями, малярами."

Ничего себе падение стротельства жилья в картинке РФ, городе Москва, аж на 40% за год!

Так что газ в РФ для внутренних, так сказать, нужд, использовать не получится.
Один выход: шарики воздушные надувать (или Асвобождать Ахметова от его заводов).
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03.12.2021 05:42 Відповісти
Каша масляна, маслом маслена. Особенно удивило привязывание национального состава строителей с объёмами строительства.
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08.12.2021 21:00 Відповісти
 
 