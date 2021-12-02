Запуск "Nord Stream-2" призведе до "розмноження" поборників Путіна в Німеччині, - Гербст

Крім створення енергетичної катастрофи для Європи, а також посилення військової загрози для України, Nord Stream 2 збільшить негативний вплив Кремля на Німеччину й призведе до появи нових апологетів Путіна, особливо серед німецького бізнесу.

Такий коментар озвучив у четвер у Вашингтоні директор Євразійського центру "Атлантичної ради", експосол США в Києві Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.

"Запуск Nord Stream 2 дозволить Путіну посилити тиск на країни Східної Європи, які йому не подобаються. Це дасть йому більші можливості для військового наступу на Україну, оскільки зараз Росія оминає місця, де розміщена українська ГТС, яка доставляє російський газ до Європи",- зауважив колишній високопоставлений дипломат.

Крім того, чи не найбільш тривожним фактором, який створив російський газопровід, експерт назвав існування серйозного негативного впливу Кремля на Німеччину.

"Якщо Nord Stream 2 запрацює, цей вплив зростатиме, бо німецькі компанії, пов’язані з газопроводом, стануть апологетами (поборниками – ред.) огидної політики Путіна", - підкреслив Гербст.

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Він нагадав, що за останні сім з половиною років кризи, спричиненої агресією Кремля проти України, в міжнародному політичному словнику з’явилося нове слово "Putinversteher" ("Путінферштеєр").

"Тут немає жодних випадковостей – це слово німецького походження, яке вказує на людей, що "розуміють" Путіна, і які є його апологетами",- зауважив експерт.

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Експосол США наголосив, що Nord Stream 2 в разі запуску стане геополітичною катастрофою для Сполучених Штатів, України і Європи в цілому. "Я думаю, що виключення із санкцій для компанії-оператора Nord Stream 2 AG за рішенням адміністрації Байдена також є катастрофічним", - додав він.

Гербст нагадав, що Палата представників ухвалила законопроєкт з оборонним бюджетом США, який містить поправку із санкціями проти всіх осіб і компаній, причетних до російського газопроводу. Зараз обговорення щодо цієї норми тривають у Сенаті США, де ситуація не така однозначна, як у нижній палаті, оскільки адміністрація Білого дому і демократи прагнуть виключити цю норму із законопроєкту.

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