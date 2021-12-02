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"Вовчику, що ти хочеш почитати???" - Богдан повідомив про спробу зламати його телеграм. СКРІНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Колишній голова ОП Андрій Богдан повідомляє про спробу зламати його телеграм й звинувачує в цьому владу.

Про це Богдан повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вовчику, що ти хочеш почитати??? Скажи, я тобі сам покажу)))", - написав ексголова ОП.

Він також згадав "Ваню", якого "скоро звільнять".

"І ще, хлопці)) хотів Вам сказати... Ви казково тупі", - підсумував Богдан.

Читайте: Богдан сумнівається, чи варто було йому вмовляти Зеленського йти в президенти

Вовчику, що ти хочеш почитати??? - Богдан повідомив про спробу зламати його телеграм 01
Вовчику, що ти хочеш почитати??? - Богдан повідомив про спробу зламати його телеграм 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
жаба/гадюкинг, серия: 127..
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02.12.2021 22:24
+54
Бенина гнида Богдан ничуть не лучше }{уйловской гниды Дерьмака.
И вообще, Зеле везёт на гнид. Потому что он сам редкостная вошь.
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02.12.2021 22:33
+51
Єрмаку. Це ревнощі

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02.12.2021 22:36
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жаба/гадюкинг, серия: 127..
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02.12.2021 22:24 Відповісти
Я на боці жаби уболіваю за гадюку. 😊
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02.12.2021 22:43 Відповісти
Годный жабогадюкинг.
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02.12.2021 22:25 Відповісти
Якесь лайно, кому цікавий цей богдан?
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02.12.2021 22:29 Відповісти
Такому же …
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02.12.2021 22:33 Відповісти
Єрмаку. Це ревнощі

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02.12.2021 22:36 Відповісти
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02.12.2021 22:43 Відповісти
Так ХТО з них ХУ?
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02.12.2021 23:09 Відповісти
вибачте, виправлю

ТАК ХТО З НИХ WHO?
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02.12.2021 23:10 Відповісти
You don't wanna know, ma'am.
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03.12.2021 01:16 Відповісти
ой, я уже не могу!.. Отстань.. Давай сделаем паузу....
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03.12.2021 00:09 Відповісти
А Цензор жжет по полной))) Я этой фотки еще не видел)))
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03.12.2021 03:24 Відповісти
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03.12.2021 06:52 Відповісти
Не, ну эти в коментах часто мелькали) А тут прям на заставочке статьи)
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03.12.2021 13:34 Відповісти
похоже на завязку индийского фильма.
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03.12.2021 08:46 Відповісти
Мені всі цікаві, хто проти гундоса...
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02.12.2021 22:51 Відповісти
та воно проти не взаправду, завтра його зненацька пригріють на теплому містечку і воно знову заспіває "за"
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03.12.2021 22:00 Відповісти
" маличик 🤢43 года яжнелох ", рядом всегда с СМОТРЯЩИМ ( неважно Богдан или Ермак )и ошейником на шее 😂
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03.12.2021 01:54 Відповісти
ну це зрозуміло, воно ж розумово недорозвинуте
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03.12.2021 21:59 Відповісти
Гундосая шлюха скучает по портновской шлюхе
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02.12.2021 22:32 Відповісти
Бенина гнида Богдан ничуть не лучше }{уйловской гниды Дерьмака.
И вообще, Зеле везёт на гнид. Потому что он сам редкостная вошь.
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02.12.2021 22:33 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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02.12.2021 22:33 Відповісти
Такой же лайнюк как и все остальные слуги каломыйского.
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02.12.2021 22:34 Відповісти
Ну тупий)
Йому пишуть "Никому не давайте код", а він сам виклав погано замазані скріни))))
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02.12.2021 22:38 Відповісти
Він міг і сам це організувати.
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02.12.2021 22:46 Відповісти
Не ссы, они давно просрочены, непонятно было зачем их вообще замазывать
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02.12.2021 22:52 Відповісти
Богдан , конечно дерьмо, но За оплеуху клоуну от меня респект
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02.12.2021 22:39 Відповісти
Все таки, то что богдан стал врагом земрази это чудесно.
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02.12.2021 22:40 Відповісти
Коли криси гризуть одне одного ,то хтось когось загризе !!!)))
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02.12.2021 22:43 Відповісти
Пітримую. Ситуація інколи припускає сентенцію "ворог мого ворога- мій союзник". Жодних симпатій, тільки ситуативна доцільність. ...Не я то вигадав. То мистецтво реалізації можливості в процесі досягнення мети. То є гризня в політиці, панІ та панове...
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02.12.2021 22:55 Відповісти
65625
37519
72403
Хто ж так замальовує?...
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02.12.2021 22:49 Відповісти
Так код діє хвилин 5...
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02.12.2021 22:55 Відповісти
Сейчас Беня уже не рассчитывает одну партию на выборы.
Поэтому наверняка проводится клонирование подконтрольных Бене партий и политиков. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Для этого уже запущен Разумков, запускается Богдан. Хотели еще Пальчевского, но он нааерно не пройдет. Но очевидно, что еще рассматриваются кандидаты на клоны. Чем больше клонов, тем больше в сумме рассчет взять процентов на выборах.
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02.12.2021 22:52 Відповісти
Еще есть партии типа Укропа, раскрутка которых пока заморожена.
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02.12.2021 22:54 Відповісти
Но проект Зе тоже не сворачивается. Всегда найдутся избиратели, которым жалко тех кого обижают.
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02.12.2021 22:57 Відповісти
100%
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02.12.2021 23:00 Відповісти
ще Палиця і Шевченко
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03.12.2021 00:38 Відповісти
А на кого радите ставити? Мені більше подобається гадюка, хоча...жаби теж бувають корисними, правда, рідко, а особливо вони гидкі, коли збиваються у великі групи типу партій чи фракцій.
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02.12.2021 22:54 Відповісти
Ваня це Баканов?
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02.12.2021 22:56 Відповісти
Богдан - жирное прыщавое чмо с поросячими глазками. Зе набрал в команду сплошных дебилов, таких, как сам. Они его первыми топить будут в дерьме.
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02.12.2021 22:57 Відповісти
Андрійко-бармалійко так мило тролить Янелоха останнім часом, прелість. Такий сучий характер у чоловіків буває рідко, але якщо буває, то вони дають фору навіть геям.
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02.12.2021 22:59 Відповісти
Пошла дешёвка. Фуфлогонство. Мелкопакостники собрались---или в таких превратились. 6 штук подряд за 30 лет. Один только шапкокрад чуть удивил---тырил безбожно, с сыновьями, урками, корешами---и надо сказать натырил до отказа. И свалил куда хотел, где ждали, где бабло всплыло. Наверно и правда эту должность надо убрать. Пусть премьер работает с командой и парламент. Не пошло у нас----и врядли стоит продолжать.
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02.12.2021 23:03 Відповісти
Может Вовчик хотел почитать, как "Ходжа Насреддин" учил осла говорить.))
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02.12.2021 23:24 Відповісти
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02.12.2021 23:35 Відповісти
Бурниє продолжітєльниє аплодісмєнти...
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03.12.2021 00:17 Відповісти
так не доживе жеж!!! Хіба на Ізраїльщині!
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03.12.2021 00:39 Відповісти
ХАХАХАХААХ! Ну вилитий брєжнєв!
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03.12.2021 05:00 Відповісти
То не Зеленский, то Ермак! Он собственник Зе!
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02.12.2021 23:54 Відповісти
ТОЧНО! мав би і в декларації вказати: Зе - шт.- одне.
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03.12.2021 00:40 Відповісти
Богдан сформировал львиную долю списка СН.Часть людей от Авакова,положили яйца и другие бенефициары.Богдан - серый кардинал ,дергает за ниточки.Зря он идет против ЗЕ.У него может погореть агробизнес.Из -за недостатка вагонов и пароходов..И Сольский не поможет..
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03.12.2021 00:01 Відповісти
Бодя, давай Козлине по ушам регулярно !

він вартий того !
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03.12.2021 00:56 Відповісти
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03.12.2021 01:53 Відповісти
это обычный смс бомбер на номер Богдана ..Мне в день по 60 сообщений о подтверждении кода ..неудачный фишинг
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03.12.2021 04:51 Відповісти
Богдан і Олександр Онищенко - друзі.
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03.12.2021 07:22 Відповісти
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03.12.2021 07:36 Відповісти
а сам Богдан когда вёл к власти Зеленского разве не видел что он тупой?
видел конечно же
просто видимо не думал, что он на столько туп, что избавится от самого Богдана
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03.12.2021 10:26 Відповісти
 
 