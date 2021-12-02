"Вовчику, що ти хочеш почитати???" - Богдан повідомив про спробу зламати його телеграм. СКРІНШОТ

Колишній голова ОП Андрій Богдан повідомляє про спробу зламати його телеграм й звинувачує в цьому владу.

Про це Богдан повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вовчику, що ти хочеш почитати??? Скажи, я тобі сам покажу)))", - написав ексголова ОП.

Він також згадав "Ваню", якого "скоро звільнять".

"І ще, хлопці)) хотів Вам сказати... Ви казково тупі", - підсумував Богдан.

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