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"Вовчику, що ти хочеш почитати???" - Богдан повідомив про спробу зламати його телеграм. СКРІНШОТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній голова ОП Андрій Богдан повідомляє про спробу зламати його телеграм й звинувачує в цьому владу.
Про це Богдан повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вовчику, що ти хочеш почитати??? Скажи, я тобі сам покажу)))", - написав ексголова ОП.
Він також згадав "Ваню", якого "скоро звільнять".
"І ще, хлопці)) хотів Вам сказати... Ви казково тупі", - підсумував Богдан.
Топ коментарі
+56 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.12.2021 22:24
+54 Zelya Vsyo
показати весь коментар02.12.2021 22:33
+51 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар02.12.2021 22:36
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ТАК ХТО З НИХ WHO?
И вообще, Зеле везёт на гнид. Потому что он сам редкостная вошь.
Йому пишуть "Никому не давайте код", а він сам виклав погано замазані скріни))))
37519
72403
Хто ж так замальовує?...
Поэтому наверняка проводится клонирование подконтрольных Бене партий и политиков. На каждую рыбку (избирателя) будет своя приманка. Хитрые технологии.
Для этого уже запущен Разумков, запускается Богдан. Хотели еще Пальчевского, но он нааерно не пройдет. Но очевидно, что еще рассматриваются кандидаты на клоны. Чем больше клонов, тем больше в сумме рассчет взять процентов на выборах.
він вартий того !
видел конечно же
просто видимо не думал, что он на столько туп, что избавится от самого Богдана