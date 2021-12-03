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Новини Політика України
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Ахметов (789) кримінальна справа (505) Венедіктова (756)

Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Вона відзначила: "Великий бізнес в шкаралупі політики і власних ЗМІ буде поважати закон.  Останнім часом, а якщо більш точно, мова про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, але і беремо в них участь. Моя персональна точка зору не повинна і не зміниться під тягарем виключно політичних аргументів. Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики".

Також читайте: Венедіктова про розслідування підготовки перевороту: Два дні для слідства - це замало

Венедіктова продовжила: "В мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат.

Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів.

"Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо", - підкреслила вона. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти, - ЗМІ. ВIДЕО

Венедіктова заявила: "Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень".

"З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах", - резюмувала генпрокурорка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський з Коломойським ведуть міжолігархічну війну проти Ахметова", - Гриценко

Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Ок, ахметку в угол ставят. А Беню когда?
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02.12.2021 22:38
+30
А що - у "жОПі" уже закінчились "кримінальні справи" на Порошенка? Нічим задниці витирать? Тепер вирішили "шить дела" на Ахметова? А ДБС подумала що вона робить буде коли "Блазня" підсрачником з крісла викинуть? Вона ж і юрисконсультом у ЖЕК не влаштується!
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02.12.2021 22:41
+26
Ва-Алейкум Селам, друже. Просто Беня убирает конкурента, захватив власть в державе.
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02.12.2021 22:46
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Ок, ахметку в угол ставят. А Беню когда?
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02.12.2021 22:38 Відповісти
Салам алейкум ,Мурзо!!! -------------Це ще невідомо чим ця битва титанів скінчиця ,проте дуже цікаво !!!)))
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02.12.2021 22:41 Відповісти
Свічки подорожчають
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02.12.2021 22:44 Відповісти
Ва-Алейкум Селам, друже. Просто Беня убирает конкурента, захватив власть в державе.
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02.12.2021 22:46 Відповісти
Час покаже ,але полюбе видовище буде захоплююче !!!!))))
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02.12.2021 23:00 Відповісти
видовище? що останеться від України?!
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03.12.2021 10:50 Відповісти
Селям, Максе!
Буде Порох, БаблоМойського зітрут на порошок

А інакше - ніяк, бо Ахметка то барига, за копійочку вдавиться
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03.12.2021 01:28 Відповісти
Ахметка багато кого закопав у 90ті. Зариють десь і Бенедіктову, найдуть якогось коханця-Отелло....
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03.12.2021 11:16 Відповісти
Макс,все просто...коломойша жереться з рудим, а клоунеса щось там виголошує для картинки боротьби (олігархів) з олігархами...
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02.12.2021 23:15 Відповісти
Макс! Прислів"я від діда чув: "Пани ********* а у хлопів чуби тріщать!" ? Так тут буде те саме!
В Україні "Зе-шобло" "просрало" усе що можна - назріває енергетична криза На енергетиці сидять у нас двоє - Коломойський і Ахметов Треба "назначить винного" "Папу Беню" чіпать не можна "за визначенням" Залишається Ахметов Але він не бажає буть "мальчіком для битья"! От тобі і результат!
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03.12.2021 07:40 Відповісти
ну как же зеленый осел посадит калломойского . быстрее беня вову куда нибудь пристроит --- вове день бы продержаться да на ..вэлыкэ будивныцтво.. еще 100 млрд сбросить . та укрнафту по ..братски.. с беней поделить пока пунш у вовы не случился
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03.12.2021 09:54 Відповісти
по логике Венедиктовой, пока на каналах Бени хорошо отзываются про Зеленского, на Беню дел заводить не станут.
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03.12.2021 12:05 Відповісти
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03.12.2021 13:47 Відповісти
А що - у "жОПі" уже закінчились "кримінальні справи" на Порошенка? Нічим задниці витирать? Тепер вирішили "шить дела" на Ахметова? А ДБС подумала що вона робить буде коли "Блазня" підсрачником з крісла викинуть? Вона ж і юрисконсультом у ЖЕК не влаштується!
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02.12.2021 22:41 Відповісти
Нашла дура чем хвастаться! Что заказухи устраивает!!
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02.12.2021 22:46 Відповісти
«10 мільйонів Ви віддали Трухіну», - «слуга» Драбовський під час засідання Верховної Ради обговорював розподіл бюджетних коштів

Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.

На це повідомлення нардеп відповів: "Ок. Їх важко було зрозуміти".

Згідно з даними сайту Верховної Ради України, Анатолій Григорович Драбовський є народним депутатом України від фракції "Слуги народу" та водночас - членом комітету ВР з питань бюджету.

У нього є кілька помічниць, на ім'я Оксана, зокрема: Назаренко Оксана Петрівна, яка працює за строковим трудовим договором на постійній основі, та Бенівська Оксана Володимирівна - працює на громадських засадах.

Щодо Миколи Марченка, який був згаданий у листуванні, серед записів, наявних у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна знайти документ, поданий у квітні 2021 року від імені Марченка Миколи Вікторовича - першого заступника керівника секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України.

Згадане прізвище Трухін, може стосуватися Олександра Миколайовича Трухіна, народного депутата України від фракції "Слуги народу" та заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради.

#Букви підготували відповідні запити до всіх згаданих осіб, очікуємо на відповіді.
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02.12.2021 23:14 Відповісти
Ми активізуємо розслідування 200 справ в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти "впливової людини", - Венедіктова
==============
Все! Бєні -дупа! Попав чувак! Роздягнуть до нитки і з торбою по світу пустять! І все по закону!
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02.12.2021 22:44 Відповісти
І по беспрєдєлу теж Ахметка розпотрошит Бєню 🤔
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03.12.2021 01:33 Відповісти
Использовать власть и включать пресс только потом, что бубочку обидели - это преступление. Отсиживаться будете не только в стороне
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02.12.2021 22:45 Відповісти
А Вофка то оказывается горец - в смысле бессмертный (а не просто пастух как можно было подумать)
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02.12.2021 22:47 Відповісти
Бессмертности Фофке осталось в районе полугода -

обратите внимание на братание всех против ЗЕ-льонки:
Нацкорпус-Порох-Яценюк-Аваков-Ахметка

ЗЕ-беня став смертельно небезпечний для існування України
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03.12.2021 01:42 Відповісти
***** ще додай до свого списку, га(р)ндона, камаровского, окупаційного блоку ведмедчука. Там як раз ваше місце - на смітнику.
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03.12.2021 07:15 Відповісти
Зразу видно, що ти, зебілоід , профі по смітникам. Чи тобі ближчі вигрібні ями?)))
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03.12.2021 09:19 Відповісти
Та вже вчора побачив, як ви, сивочолі, голосуєте. Ганьба! Цього вам ніколи не вибачить український народ.
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03.12.2021 14:05 Відповісти
Снова заводы гудеть начнут в 12-00.
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02.12.2021 22:48 Відповісти
гудок міра! Пам"ятаємо...
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02.12.2021 22:50 Відповісти
Переворот - так переворот.

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02.12.2021 22:51 Відповісти
бубочка дарма рижій мразі підказав ідею... Хоча... терикони залишились на окупованій території... але вони необов'язкові...
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02.12.2021 22:52 Відповісти
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02.12.2021 22:52 Відповісти
Nick Dmytriiev

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02.12.2021 22:56 Відповісти
Пора и Ринату вспоминать опыт 90-х. Не для того сотни конкурентов закопаны по терриконам, чтобы коломойский руками зели и венедиктовой в итоге все забрал себе
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02.12.2021 22:57 Відповісти
та пускай поубивают друг друга
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02.12.2021 23:06 Відповісти
Только ЗЕ-БаблоМойского первым 😂
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03.12.2021 01:44 Відповісти
Та ви вже дістали . Шо ви все тим Ахметкою очі замилюєте . За оцього будулая ( що на фото ) коли вже візьметесь .?? Бєню давай - на гілляку ..!!
Тоді можливо й повірю , що хочете побороти олігархію. Але це не точно . .
.
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02.12.2021 22:57 Відповісти
Наглючая морда варана і жадібного шлепера , який обдирає Украіну до останньої копійки разом із ************** ,
а Бенядіктова бачить тільки Ахметку , так як він посмів повернути бабло за зелену енергетику !

Ну ну , подивимось хто кого 😡
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03.12.2021 00:14 Відповісти
100500 зелено-мильно-бульбашкова генпрокуроркиня.
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02.12.2021 22:59 Відповісти
от би мені так... 200 криміналу... І НІ ХРЕНА!!!! Треба тринуватися....
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02.12.2021 23:00 Відповісти
Татарин десятки , а то и сотни на тот свет отправил, а уж трусливого клоуна сможет тем более. Взрывать будет не машину или ОП, а весь квартал.
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02.12.2021 23:03 Відповісти
зачем татарину мочить клоуна?его и так ****** кломойша....ведь эта кукла так много знает.
Скорей всего устроят ему передоз и в канализацию
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02.12.2021 23:15 Відповісти
пчелы против меда
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02.12.2021 23:06 Відповісти
око государева Венедиктова получила от Зели новое задание...
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02.12.2021 23:08 Відповісти
Зеля пошел по пути *уйла. Схарчить одного олигарха чтобы избирателям понравиться и раздерибанить его активы между своими . Остальных олигархов не трогать - пролетариату радости и так хватит.
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02.12.2021 23:10 Відповісти
Цікаво , а Ахметова посадять під особняково-яхтно-лічносамальотний арешт?
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02.12.2021 23:12 Відповісти
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02.12.2021 23:12 Відповісти
А что так мало?
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02.12.2021 23:16 Відповісти
А можно не 200 уголовных дел сразу, а хотя-бы ОДНО довести до ума и многомиллионных штрафов и посадки конкретных персонажей?.. Хотя если честно, против вечно недоедающего рыжего мальчика Рината, который пережил 90-е, штанишки станут мокрыми. Давайте уже в реалии возвращаться из этих ваших нарко-приключений
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02.12.2021 23:17 Відповісти
А в Чернігові прокуратуру послав ... ломако з Атрошенко
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02.12.2021 23:20 Відповісти
Дали команду ФАС а потом будет тяв-тяв-тяв Неужели не понятно ни в коем случае не защищая Ахметова что все эти дела рассыпятся при первом ознакомлении адвокатами Будет большой ПШИК а потом в ОПЕ большой
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02.12.2021 23:30 Відповісти
Никакой войны с олигархатом нету, просто давят на Ахметова, требуя, чтобы зеленое чмо и дальше нахваливали на канал Ахметова, вот и все. Можно вспомнить, как Мендель собиралась на телеканале Ахметова запускать шоу "деолигархизация" и как она не могла назвать его олигархом. Это все борьба за контроль над телеканалами.
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02.12.2021 23:31 Відповісти
А бєня - тепер білий і пухнастий?
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02.12.2021 23:43 Відповісти
Схоже на те , що беня весь в золоті і брюліках 😠
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03.12.2021 00:17 Відповісти
Ех, тля. А прокурорів у неї достатньо? 200 справ на Ахметова Іще сотня на Порошенка. І це тільки на двох ...
Взагалі, дива. США вводять санкції проти Коломойського, а Зеленський віддає йому мільярди, а переслідують Ахметова ДБ
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02.12.2021 23:52 Відповісти
Тепер акції укр. підприємств іще більше впадуть
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02.12.2021 23:54 Відповісти
А тих "акцій" у вільному обігу НЕМАЄ. Ну НЕ ІСНУЄ в Україні фондового ринку.
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03.12.2021 05:36 Відповісти
До чого тут Україна? Акції українських компаній (які відповідають певним критеріям) розміщено на Лондонській фондовій біржі (AIM LSE і LSE), Варшавській (WSE), Франтфурській (FWB) та ін.
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03.12.2021 09:55 Відповісти
А что с Рифмастером, когда этого заматеревшего киллера посадят? А что с Мангером? Ничего не понимаю, такие громкие слова и где результат?

...я имею точку зрения но я вам ее не скажу - а зачем это сказано??
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03.12.2021 00:15 Відповісти
Мда. Коломойський майстер спорту з рейдерства. Усю зелену камарілію задіяв
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03.12.2021 01:04 Відповісти
Я ставлю на Ахметку,
із рахунком 100 :0 😁
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03.12.2021 01:37 Відповісти
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03.12.2021 02:32 Відповісти
что это за покемон в трусиках такой забавный....?))
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03.12.2021 09:35 Відповісти
Проведена разяснительная работа, и наверное востановится на работу судьей тепер булет рабо ать на Зеоенского именем Украины :" Где же он возьмет другие кадры?".
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03.12.2021 14:37 Відповісти
... тяжелые раскаты Гаубицы-Венедиктовой предтеча Термоядерного Расщепления ВундерВаффе-Данилова. После этого Бесконечность Созвездия Бенциона
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03.12.2021 05:15 Відповісти
Могу предложить стартап. Тюрьму как курсирующий поезд по Украине. 10 вагонов на 50 70 человек вагон. Малюску подтягуй с преватизацией. 200 криминальных дел на 15-20 чел. каждая. Вагонов думаю хватит))))). А так!!! просто бебебе баллалака
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03.12.2021 05:39 Відповісти
Реклама інвест нянь для іноземців.
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03.12.2021 06:08 Відповісти
Счас ахметов бабла кинет в ОРДЛО и будет обострение на фронте, чтобы его не трогали.
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03.12.2021 08:05 Відповісти
Походу кто-то Бене даёт фас на Ахметку, самому ему зачем с ним сорится, Украину они поделили и доят.
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03.12.2021 08:10 Відповісти
Вот это размах, ДВЕСТИ, оху....................., , хватит зачитывать на всю оставшую жизнь Леонида, а садить некогда будет.
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03.12.2021 08:29 Відповісти
вот если так со стороны без закона так сказать , по народному...больше 200 уголовных дел!!!! наверняка 100 пудов должно быть вечная посадка несколько сот лет или растрел даже без суда и следствия....потому что по любэ так сказать из этих уголовных дел даже если отсеять какую то часть... то наскребётся на пожизненное....ну посмотрим.... присуждают же к примеру в сша за тяжкое преступления не одно по 100 и 200 лет тюрьмы в целом...
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03.12.2021 08:34 Відповісти
Уже по "народному" выбрали клована, может хватит уже?
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03.12.2021 09:26 Відповісти
ну я так на глаз высказался... так написал(по народному....подберите вы слова чтобы было ясно. что 200 дел это гарантия посадки....) ну раз по закону как вы говорите.... то значит как всегда сидеть никто не будет,
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03.12.2021 09:30 Відповісти
Туфта то, а не справи. Як би самій Венедиктовій через 2,5 роки самій не сісти за справи, що вона висмоктує із пальця
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03.12.2021 09:38 Відповісти
всё может быть.... хотя 200 справ очень много чтобы все состряпать... наверняка они есть... у серьёзных людей всегда они найдутся у всех... посмотрим что будет дальше....((и кто следующий...заводить дела не проблема....а вот доводить до конца нет ни ума ни духа ни желания и так далее....(( всегда все дела разсыпаются на всех....
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03.12.2021 10:09 Відповісти
Не рий яму другому, але ж зрештою може двоє помістяться...
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03.12.2021 09:31 Відповісти
Всім хвалити та прославляти бубочку я сказала, бо посаджу!
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03.12.2021 09:47 Відповісти
За зрив операцій по вагнерівцям, по концтабору Ізоляція, по зриву Доз, по депутатам служкам-олігархів обкуреним та п'яним за кермом, ….

Венедіктова готова, може, сама сидіти за всіх в тюрязі …
Чечетов та Калашніков теж думали, що за бороду Бога взяли, а воно он, як неловко вийшло….
Слава Україні!!
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03.12.2021 10:35 Відповісти
Героям слава !!
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03.12.2021 11:41 Відповісти
Миллиард деревьев,800 мостов,200 уголовных дел...Зеля ****** масштабно,на мелочи не разменивается.
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03.12.2021 10:55 Відповісти
Була б людина , а справи завжди найдуться , так Бенядіктова ?🤣
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03.12.2021 11:40 Відповісти
А відчувається, що сцикотно пракурорші. Скільки вона Вже з цим ***********, чи то пак , припіздентом, набокопорила та ще й кревницею лєонідовича стане не позаздриш, одним словом.
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03.12.2021 11:42 Відповісти
Дозу приходится увеличивать...
Против Порошенко - всего 64 дела.
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03.12.2021 12:01 Відповісти
Есть гораздо цивелезованый способ приструнить олегарха а то развели понимаешь ли тягомотину и бюрократию. Ахметов гражданин Украины и обязан подченяться её законам без прикословно. Два варианта развития события вижу я. Или в рамках борьбы с назначеными и управляемыми рашей украинскими олегархами конфесковать все их активы и пасивы и вложить их в бюджет страны или выпустить специальные государственые облегации и даже можно их специально назвать ахметоблы для ахметова и колоблы для коломойского и выкупить за них все имущество и денежные средства олегархов. Выкупленое влаживаем в экономику страны поднемаем её на уровень ведущих стран европы сша и катара с саудовской аравией входим в ес и нато отбераем у агресора крым и прилегающие к нему чисто украинские области захваченые им в эпоху рашисткой империи и потом выкупляем свои облигации у олегархов обратно да еще с процентами. И олегархи как класс само унечтожаються по тому что богатейшее государство европы Украина уже не будет нуждаться не в них не в ихних деньгах. Пусть эмигрируют хоть в рашу хоть в беларусь там их примут как родных так как эти государства это рай для олегархов. А решать сейчас судьбы сотен и тысяч предприятий олегархов это только зазря тратить время и средства страны которая сейчас в них так нуждаеться. А не пятая ли колонна работает на это предложение расследовать 200 дел. Я бы присмотрелся на какие и главное на чьи деньги живет венедиктова и не родственица ли она одного из одеозных руководителей медиаимперии раши которую спонсирует рашисткий газпром. Слава Украине!
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03.12.2021 12:19 Відповісти
Откройте одну доведите до конца
Против порошенка тоже было открыто 200 уголовных дел
Ну и что??????
Наверное оштрафуете на1000 гвн
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03.12.2021 12:32 Відповісти
Дела есть, а где посадки?
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03.12.2021 13:28 Відповісти
Зеленський страшно гнобить олігархів. Зелені тортури. Розповідаємо
https://www.youtube.com/watch?v=FcFi2QO5R34
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03.12.2021 14:39 Відповісти
Барыги место занято до Ахметова
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03.12.2021 14:40 Відповісти
Так это борьба с олигархами или с олигархом Ахметовым, а самое главное не с Ахметовым , а с теле-каналом Украна, нет я конечно не против если после этого появятся очесные сооружения или будет деприватизация в интересах народа и трудовых коллективов просто после такой борьбы в место скажем Ахметова будут другие, Зеленые,а что бы алигархов не было надо начинать власти с себя , отчитываясь перед народом, а отчета нет, проверить например закупки строительства дорог их рентабельность, окупаемрсть например стоило ли производить ремонт той же Бориспольской трассы за бюджетные деньги, отрывая от детей, стариков и армии,когда там миллионный транзит машин и денег с акцыза вполне хватило бы без бюджета и так по всем магистральным трассам, не завышались цены на строительство, а объемы выполненных работ не занижались и так по каждой отрасли начиная Нефтегаза, УЗ, Энергоатом, финансам страны - не было ли сговора на рынке ОВГЗ, справедливо ли банки получают рефинанс, когда остальные граждане не могут, а только под 20-30% и заканчивая голосования за ренту за полезные ископаемые тем более Зеленский обещал доход с ренты детям, только чьим остается вопрос просто он постоянно думает, что это смешно а работы выше головы , ведь власть ворует как минимум 30% бюддета, не считая приватизации активов и разницы в цене на сырье.
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03.12.2021 15:00 Відповісти
Оху*нно мощный в одном предложении. Даже я так не могу. Героям слава!
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03.12.2021 15:19 Відповісти
 
 