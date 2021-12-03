Венедіктова дала зрозуміти, що проти підприємств Ахметова відкрито понад 200 кримінальних проваджень
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала активізацію розслідування 200 справ, пов'язаних із ім'ям "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Вона відзначила: "Великий бізнес в шкаралупі політики і власних ЗМІ буде поважати закон. Останнім часом, а якщо більш точно, мова про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, але і беремо в них участь. Моя персональна точка зору не повинна і не зміниться під тягарем виключно політичних аргументів. Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики".
Венедіктова продовжила: "В мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат.
Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів.
"Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо", - підкреслила вона.
Венедіктова заявила: "Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень".
"З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах", - резюмувала генпрокурорка.
Будь ласка, зачекайте...
Буде Порох, БаблоМойського зітрут на порошок
А інакше - ніяк, бо Ахметка то барига, за копійочку вдавиться
В Україні "Зе-шобло" "просрало" усе що можна - назріває енергетична криза На енергетиці сидять у нас двоє - Коломойський і Ахметов Треба "назначить винного" "Папу Беню" чіпать не можна "за визначенням" Залишається Ахметов Але він не бажає буть "мальчіком для битья"! От тобі і результат!
Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.
На це повідомлення нардеп відповів: "Ок. Їх важко було зрозуміти".
Згідно з даними сайту Верховної Ради України, Анатолій Григорович Драбовський є народним депутатом України від фракції "Слуги народу" та водночас - членом комітету ВР з питань бюджету.
У нього є кілька помічниць, на ім'я Оксана, зокрема: Назаренко Оксана Петрівна, яка працює за строковим трудовим договором на постійній основі, та Бенівська Оксана Володимирівна - працює на громадських засадах.
Щодо Миколи Марченка, який був згаданий у листуванні, серед записів, наявних у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна знайти документ, поданий у квітні 2021 року від імені Марченка Миколи Вікторовича - першого заступника керівника секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України.
Згадане прізвище Трухін, може стосуватися Олександра Миколайовича Трухіна, народного депутата України від фракції "Слуги народу" та заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради.
#Букви підготували відповідні запити до всіх згаданих осіб, очікуємо на відповіді.
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Все! Бєні -дупа! Попав чувак! Роздягнуть до нитки і з торбою по світу пустять! І все по закону!
обратите внимание на братание всех против ЗЕ-льонки:
Нацкорпус-Порох-Яценюк-Аваков-Ахметка
ЗЕ-беня став смертельно небезпечний для існування України
Тоді можливо й повірю , що хочете побороти олігархію. Але це не точно . .
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а Бенядіктова бачить тільки Ахметку , так як він посмів повернути бабло за зелену енергетику !
Ну ну , подивимось хто кого 😡
Скорей всего устроят ему передоз и в канализацию
Взагалі, дива. США вводять санкції проти Коломойського, а Зеленський віддає йому мільярди, а переслідують Ахметова ДБ
...я имею точку зрения но я вам ее не скажу - а зачем это сказано??
із рахунком 100 :0 😁
Венедіктова готова, може, сама сидіти за всіх в тюрязі …
Чечетов та Калашніков теж думали, що за бороду Бога взяли, а воно он, як неловко вийшло….
Слава Україні!!
Против Порошенко - всего 64 дела.
Против порошенка тоже было открыто 200 уголовных дел
Ну и что??????
Наверное оштрафуете на1000 гвн
https://www.youtube.com/watch?v=FcFi2QO5R34