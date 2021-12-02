Звинуваченням Росії на адресу України під час міністерської зустрічі ОБСЄ ніхто не повірив, - Кулеба
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Міністерська зустріч ОБСЄ у Стокгольмі засвідчила, що у заяви Росії про порушення Україною Мінських угод ніхто не вірить.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учора це (звинувачення України главою МЗС Росії - ред.) розпочалося на робочій вечері міністрів, сьогодні продовжилося вже на міністерському засіданні. Але, запевняю вас, що всім чудово зрозуміло, хто порушує Мінські домовленості, хто обстрілює українські позиції, хто вбиває українських солдатів, хто блокує Нормандський формат і роботу ТКГ та СММ ОБСЄ", - розповів Кулеба.
Міністр додав, що вже навіть найвищі посадовці ОБСЄ, які висловлюються дуже толерантно і намагаються не виносити назовні проблеми, говорять про неприпустимість блокування СММ з боку Росії та порушення нею рішень цієї організації та Мінських домовленостей.
"Тому на всі ці російські наративи ніхто тут не купується. Але це, безумовно, лише половина вирішення проблеми, а друга половина - як зупинити Росію від того, щоб вона продовжувала погрожувати Україні і на військовому, і на дипломатичному фронтах", - зауважив глава українського МЗС.
За словами Кулеби, саме цьому питанню було присвячено багато його двосторонніх зустрічей, у тому числі з державним секретарем США Блінкеном та високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Боррелем.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.
"Ми не боїмося (втратити владу через таку позицію - УНІАН). Здається, ми вже відчули. Колись там були "червоні" лінії. Був колись історичний момент, коли ми тільки прийшли до влади, коли можна було зрушити ці мертвонароджені Мінські домовленості. Тоді ми, чесно кажучи, не наважилися. Ми тоді були не готові до цих масових протестів та іншого. Потім ми занурилися в ці Мінські домовленості. Всі розуміють, що немає там ніякого руху. Ми зробили справді все, що могли: КПВВ відкрили, розведення зробили необхідні, обміни полоненими. Це теж все важливо, але це не те, чого чекають більшість людей, оскільки вони хочуть бачити справжній рух. І ми хочемо наголосити, і президент вже наголосив, що прямі перемовини - це є, в тому числі рішучий крок до цього. Чому? Тому що Росія завжди намагається уникнути цього, вони кажуть, що сідайте спочатку з цими невизнаними ватажками, мовляв, вони - сторона конфлікту",- пояснив Арахамія.
Він наголосив, що не зважаючи на задокументовані факти підтримки Росією бойовиків та того, що вона є стороною конфлікту, РФ це "намагається зробити дипломатично таким чином, що вони нібито не сторона".
"Тому прямий виклик на перемовини - це фактично і є визнанням того, що вони сторона", - пояснив він.
П.С. Не відповідай, це було риторичне запитання.
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