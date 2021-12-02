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Вартість проїзду у транспорті Києва буде коливатися від 12 до 20 грн., - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вартість проїзду у транспорті Києва буде коливатися від 12 до 20 грн., - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті, які орієнтовно планують ухвалити після опалювального сезону.

Як передає Цензор.НЕТ, таку відповідь Кличко надав  журналісту телеканалу "Київ"

"Це рішення ми будемо приймати, як тільки закінчиться опалювальний сезон у столиці". - підкреслив він.

Кличко сказав, що влада планує встановити тариф розміром 12 гривень для мешканців столиці. Він уточнив, що йдеться про тих жителів, які мають "Картку киянина".

Жителі Київської області можуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн.

Також читайте: З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

За його пропозицією, одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

"Картку киянина" можуть отримати люди, які мають офіційну прописку або працевлаштування на території Києва. Її видають через мережу "Ощадбанку".

Мер Києва не прояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування.

Кличко пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про підвищення вартості проїзду в Києві: Такі ціни у європейських столицях, де і транспорт інший, і запах там інший, і доходи також

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Педалик когда стал мером, так жетоны в метро стоили по 2 гривны и Педалик постоянно говорил, что мол для киевлян и гостей столицы экономически не обоснованы такие низкие цены. И вот Педалик уже скоро увеличит стоимость проезда в 10 раз. С 2 до 20 гривеь и все равно, это экономически необосновано. Была даже однажды петиция, что бы отчеканили 8 гривневую монету, в благодарность Педалику от Киевлян и гостей стлицы, что бы было удобнее рассчитываться за транспорт. Но к сожалению, петиция не набрала необходимое количество голосов. Может стоит отчеканить монету в 50 гривень, в благодарность Педалику. На аверсе - изобразить Педалика, а на реверсе, недостроенный мост и лозунг, вперед в будущее, мы строим мосты?
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03.12.2021 00:16
+11
Кличко явно равняется на Германию при их зарплате в 2-5 тыс евро .
На не богатые страны восточной Европы политикам и власти не приходит в голову равняться. Б
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03.12.2021 00:09
+10
Как и обещали:
"Эпоха бедности заканчивается"... и наступает просто ЖО..А!
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03.12.2021 00:33
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Обычное дело. Пускается в СМИ за пару месяцев до повышения абсолютно неадекватная цифра. Потом перед подорожанием эту сумму немного снижают. В СМИ обратно пускают замануху типа мы беспокоимся за народ потому снизили насколько могли. Этот цирк происходил при всех последних киевских властях. И Педалик действует по той же схеме. В итоге проезд будет по 15 грн. и все будут "довольны"
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03.12.2021 06:41 Відповісти
Тактика Бандюковича.
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03.12.2021 07:23 Відповісти
А ви хочете їздити та не платити?
Можете собі це дозволити - бо "кожен з вас - президент"!
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03.12.2021 10:23 Відповісти
У кацапов наверное ещё дороже.
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03.12.2021 06:48 Відповісти
Українська столиця у 2021 році за дорожнечею рівня життя раптово обігнала столицю Росії. Київ посів 88 місце щорічного рейтингу найдорожчих міст для життя, в той час, як Москва опинилася на 96 місці.

Про це повідомляє журнал The Economist.
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03.12.2021 07:33 Відповісти
Этот тот Киев, что в Украине - самой бедной стране Европы ?
А то может, в Америке есть Киев, как Одесса.
Или в Швейцарии ?
У нас же есть свой Нью-Йорк ! (придумали же идиоты)
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03.12.2021 07:45 Відповісти
Что выбрали, то и имеете.
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03.12.2021 07:33 Відповісти
по-боксёрски так туристу в морду...
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03.12.2021 07:59 Відповісти
ви ще у Парижі вартості квитків не бачили
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03.12.2021 10:26 Відповісти
А зарплати які у Парижі ?
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03.12.2021 10:49 Відповісти
Дивлячись у кого
У декого давно вже скінчилась епоха бідності
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04.12.2021 18:29 Відповісти
Городской транспорт, особенно метро - это кровь экономики города.
Затруднять её текучесть - убивать город.
Кличко провоцирует рак крови Киева.
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03.12.2021 08:06 Відповісти
Судя по коментам, больше всего недовольны кличком, жители словакии, чехии, венгрии, а также одесситы и харьковчане.
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03.12.2021 08:39 Відповісти
Как пенсии поднимать то на уровень инфляции, а как стоимость проезда то сразу на 100%
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03.12.2021 10:29 Відповісти
Поднимайте до 50 гривен - терпилы всё переживут...
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03.12.2021 10:34 Відповісти
Уже давно нужно провести монетизацию льгот. Есть льготы на проезд, перечислить N-гривен на карту и пусть льготник тратит их как хочет, на проезд, или на еду. Сейчас коммунальный транспорт возит исключительно льготников, и совершенно не известно как государство компенсирует такой проезд, если вообще компенсирует. Маршрутчикам так наверняка ничего не компенсируют.
Даже кацапы уже давно провели монетизацию, у нас эта совковая практика тянется уже тридцать лет
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03.12.2021 14:55 Відповісти
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