Вартість проїзду у транспорті Києва буде коливатися від 12 до 20 грн., - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко анонсував нові ціни на проїзд у громадському транспорті, які орієнтовно планують ухвалити після опалювального сезону.

Як передає Цензор.НЕТ, таку відповідь Кличко надав журналісту телеканалу "Київ"

"Це рішення ми будемо приймати, як тільки закінчиться опалювальний сезон у столиці". - підкреслив він.

Кличко сказав, що влада планує встановити тариф розміром 12 гривень для мешканців столиці. Він уточнив, що йдеться про тих жителів, які мають "Картку киянина".

Жителі Київської області можуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн.

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За його пропозицією, одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 грн.

"Картку киянина" можуть отримати люди, які мають офіційну прописку або працевлаштування на території Києва. Її видають через мережу "Ощадбанку".

Мер Києва не прояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування.

Кличко пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків.

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