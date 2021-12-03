Ми розширюємо кампанію з повторної вакцинації в рамках протидії COVID-19, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден у четвер оголосив про новий план протистояння коронавірусу COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, нові заходи, зокрема, передбачають розширення кампанії з повторної вакцинації серед тих, кому це необхідно. Крім того, президент США запропонував засновувати сімейні клініки, де можна буде не тільки зробити щеплення, але й пройти необхідне тестування. Також планом передбачено поповнення запасів антивірусних препаратів та підготовка груп у разі надання необхідної допомоги тому чи іншому штату.
При цьому припинення роботи федеральних структур та запровадження карантинів не передбачається.
Байден також закликав уникати політизації відповіді на пандемію. За його словами, спільна відповідь на пандемію має об'єднувати, а не роз'єднувати людей.
Він також заявив, що школи та підприємства працюватимуть взимку у звичайному режимі, але мандрівників чекають нововведення - так вони мають пройти тестування за день до запланованого виїзду до США незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Однак жодних тестів або карантинів після прибуття до США не потрібно.
Водночас обов'язкові правила використання медичних масок у літаках і громадському транспорті при цьому продовжено до 18 березня.
Розраховані на зимовий період нові заходи протидії коронавірусу в США оголошені в умовах, ускладнених появою на півдні Африки нового штаму, який отримав назву "омікрон".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.newsmax.com/politics/marshall-senate-vaccine-mandates-govt-shutdown/2021/12/02/id/1047073/?fbclid=IwAR2oC3UGjoTLqSV9KrBehhNrtUZe1Vzv6z8JmDrMwhcm2vrBEMrAUa60EgA
хто розносить хворобу?
https://youtu.be/tOzROfluMCw?t=1346
Якби вони перед вакцинуванням попередили про це, не було б навіть і стільки охочих.
Например о том, как приходят к кому-то на дом "вакцинаторы" (многие политики таких ходоков-коробейников "вакцинаторов" предлагали), а этот кто-то, прежде чем открыть входную дверь, вежливо отвечает: "Минуточку, я сейчас", - бысто достает заранее припасенное ведоро с бензином, запаливает факел, открывает дверь, выливает содержимое ведра на "коробейника-вакцинатора", кидает в него факел, быстро закрывает дверь и наслаждается доносящимися из-за двери звуками.
Или, например, этот кто-то отлеживает место обитания начальника "вакцинаторов" и на большой скорости переезжает его средством личного автотранспорта, затем переключает передачу и дает задний ход, опять же с целью насладиться звуками "хрусь, хрусь".
Главное, подумать о хорошем, представить все в голове пошагово - и спи, как младенец.
Пусть они теперь не спят.
Например, нынче в супермаркетах Австралии исчезают целые "линейки" продуктов, причем никогда не знаешь, а какого конкретно продукта на этой неделе не будет (или будет сильно ограниченный выбор).
Так, вчера в дефиците был сыр твердый, такой, который продается куском, то есть cheese block.
"Пород" такого "кускового" сыра немного (cheddar, tasty, colby, etc.), выпускается под марками разных фирм, но на деле всеми этими фирмами (то есть именем) владеют пара-тройка крупмых мировых производителей.
Так вот, одним из признаков ифляции является резкое сокращение ассортимента, то есть есть один сыр сорта tasty, пара cheddar. colby нет, потому как при галлопирующей инфляции много разных товаром выпускать невыгодно, сокращение ассортимента - это и есть один из основных признаков инфляции.
Дальше будет просто один продукт под названием "сыр", дальше он будет по карточкам, зато появится "сыропродукт', короче, все, как в начале 90 при крахе СССР.
Но!
Одновременно в некоемом магазине (который любит итальянская, например, мафия, как ценители достойной пищи) будет все, даже сыр с белыми трюфелями. Цена, правда, для лохтората, таких как избиратели "бубочки", будет неподъемная.
И вот это вот разделение общества не по "вакцинационному статусу', а по тому, есть у человека деньги или нет, не может не радовать, ибо я люблю капитализм, а мы возвращаемся во времена зверского, примитивного капитализма.
И с мыслями о такой удаче засыпаешь, как дитя, и не колышет.
Пущай политики не спят, это же они пустые деньги печатали и локдауны устраивали, им и инфляцию разгребтать.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fiFta-XCzjQ&feature=youtu.be&ab_channel=YelenaNikitskaya