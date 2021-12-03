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Байден (2320) вакцина (3528)

Ми розширюємо кампанію з повторної вакцинації в рамках протидії COVID-19, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми розширюємо кампанію з повторної вакцинації в рамках протидії COVID-19, - Байден

Президент США Джо Байден у четвер оголосив про новий план протистояння коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна. 

За його словами, нові заходи, зокрема, передбачають розширення кампанії з повторної вакцинації серед тих, кому це необхідно. Крім того, президент США запропонував засновувати сімейні клініки, де можна буде не тільки зробити щеплення, але й пройти необхідне тестування. Також планом передбачено поповнення запасів антивірусних препаратів та підготовка груп у разі надання необхідної допомоги тому чи іншому штату.

При цьому припинення роботи федеральних структур та запровадження карантинів не передбачається.

Байден також закликав уникати політизації відповіді на пандемію. За його словами, спільна відповідь на пандемію має об'єднувати, а не роз'єднувати людей.

Він також заявив, що школи та підприємства працюватимуть взимку у звичайному режимі, але мандрівників чекають нововведення - так вони мають пройти тестування за день до запланованого виїзду до США незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Однак жодних тестів або карантинів після прибуття до США не потрібно.

Водночас обов'язкові правила використання медичних масок у літаках і громадському транспорті при цьому продовжено до 18 березня.

Розраховані на зимовий період нові заходи протидії коронавірусу в США оголошені в умовах, ускладнених появою на півдні Африки нового штаму, який отримав назву "омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині запроваджують обмеження для невакцинованого населення

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Старий маразматик. А ще збираються дані по ковіду засекретити на 55 років. Виникає питання - що ховають?
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03.12.2021 07:08
+11
именно поэтому республиканские штаты в которых год назад отменили обязательное масконошение и укололизацию ,теперь имеют в десятки раз меньше госпитализаций по ковид нежели штаты с демократами во главе , это уже факт!
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03.12.2021 04:25
+9
Південно-африканський штам. На кінець залишаться штам з Антарктиди і вакцина №60 проти нього
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03.12.2021 01:11
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Південно-африканський штам. На кінець залишаться штам з Антарктиди і вакцина №60 проти нього
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03.12.2021 01:11 Відповісти
A group of Senate conservatives will keep fighting against funding Present Joe Biden's vaccine mandates even if it takes shutting down the government over the weekend, Rep. Roger Marshall said.

https://www.newsmax.com/politics/marshall-senate-vaccine-mandates-govt-shutdown/2021/12/02/id/1047073/?fbclid=IwAR2oC3UGjoTLqSV9KrBehhNrtUZe1Vzv6z8JmDrMwhcm2vrBEMrAUa60EgA
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03.12.2021 01:13 Відповісти
Байден не Трамп. Він реально піклується про американців, навідміну від рудого, який закликав не носити маски та не робити щеплення. Навіть на своїх збіговиськах трампісти усі були без масок, стоявши поряд та не дотримувались дистанції.
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03.12.2021 01:39 Відповісти
і потім всі вимерли
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03.12.2021 01:50 Відповісти
На жаль, не всі.
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03.12.2021 01:53 Відповісти
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03.12.2021 08:04 Відповісти
именно поэтому республиканские штаты в которых год назад отменили обязательное масконошение и укололизацию ,теперь имеют в десятки раз меньше госпитализаций по ковид нежели штаты с демократами во главе , это уже факт!
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03.12.2021 04:25 Відповісти
не кінді, каца
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03.12.2021 04:54 Відповісти
дивуюся звідки на кацаплядндіі пандемія як вони від того місця де серуть, пьють і ригають на 10 метрів в радіусі нікуди?
хто розносить хворобу?
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03.12.2021 05:01 Відповісти
І саме тому народ бігом біжить у флоріду,хто на канікули а хто газавжди. Подалі від таких "піклувальників".
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03.12.2021 07:11 Відповісти
а что там во Флориде?
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03.12.2021 13:39 Відповісти
Жодних масочно-вакцинних мандатів, мавп у владі, суперовий бізнес і хороша погода.
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04.12.2021 17:34 Відповісти
Тобто вакцинуй, не вакцинуй, все одно отримаєш ***.
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03.12.2021 04:08 Відповісти
Вакцинация не защищает от заражения, но даёт шанс на выживание. Посмотрите на Австрию, с почти таким же населением как в Украине. Коль-во инфицированных одинаковое а вот смертность в разы меньше
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03.12.2021 07:40 Відповісти
Мяке та тепле досить складно порівняти, але Вам це вдалось. Може там просто виживає більше тяжких хворих ніж у нас? Ви хоч статистику до вакцинкації та після по західним країнам подивіться, а вже потім пишіть усілякі дурниці .
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03.12.2021 08:01 Відповісти
И что же я там увижу????
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03.12.2021 08:28 Відповісти
смертность от короновируса зависит что напишут в справке о причинах смерти умерших при болезни на короновирус не более
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03.12.2021 08:11 Відповісти
Меньше слушайте президента, который говорит что это врачи завышают статистику, попробуйте уже начать думать
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03.12.2021 08:27 Відповісти
Прочитал инструкцию к Пфайзер,просто прозрел. Ну очень увлекательный документ, всё открытым текстом!
https://youtu.be/tOzROfluMCw?t=1346
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03.12.2021 11:01 Відповісти
в Польше вакцинированных в 2 р больше чем у нас, а смертность одинаковая.
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03.12.2021 13:42 Відповісти
Взагалі-то я не про ефективність вакцин, а про необхідність тестів на додачу до повного курсу вакцинації.
Якби вони перед вакцинуванням попередили про це, не було б навіть і стільки охочих.
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03.12.2021 09:21 Відповісти
Старий маразматик. А ще збираються дані по ковіду засекретити на 55 років. Виникає питання - що ховають?
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03.12.2021 07:08 Відповісти
То что всё это - афёра в невиданных в истории масштабах.
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03.12.2021 08:04 Відповісти
Под " повторной вакцинацией" имеется в виду опять двойная ( тройная) вакцинация ( новая) или что то другое.
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03.12.2021 07:55 Відповісти
Эта муть будет длиться ещё минимум год, по нарастающей, до момента когда республиканцы возьмут Конгресс на midterm выборах.
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03.12.2021 08:03 Відповісти
Тут, главное, подумать о хорошем

Например о том, как приходят к кому-то на дом "вакцинаторы" (многие политики таких ходоков-коробейников "вакцинаторов" предлагали), а этот кто-то, прежде чем открыть входную дверь, вежливо отвечает: "Минуточку, я сейчас", - бысто достает заранее припасенное ведоро с бензином, запаливает факел, открывает дверь, выливает содержимое ведра на "коробейника-вакцинатора", кидает в него факел, быстро закрывает дверь и наслаждается доносящимися из-за двери звуками.

Или, например, этот кто-то отлеживает место обитания начальника "вакцинаторов" и на большой скорости переезжает его средством личного автотранспорта, затем переключает передачу и дает задний ход, опять же с целью насладиться звуками "хрусь, хрусь".

Главное, подумать о хорошем, представить все в голове пошагово - и спи, как младенец.
Пусть они теперь не спят.
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03.12.2021 10:38 Відповісти
Но ничто так не настраивает на глубокий, здоровый сон, как представить себе цифры инфляции, причем не официальной, сказочной, которую ФРС рисует, а реальной.
Например, нынче в супермаркетах Австралии исчезают целые "линейки" продуктов, причем никогда не знаешь, а какого конкретно продукта на этой неделе не будет (или будет сильно ограниченный выбор).
Так, вчера в дефиците был сыр твердый, такой, который продается куском, то есть cheese block.
"Пород" такого "кускового" сыра немного (cheddar, tasty, colby, etc.), выпускается под марками разных фирм, но на деле всеми этими фирмами (то есть именем) владеют пара-тройка крупмых мировых производителей.
Так вот, одним из признаков ифляции является резкое сокращение ассортимента, то есть есть один сыр сорта tasty, пара cheddar. colby нет, потому как при галлопирующей инфляции много разных товаром выпускать невыгодно, сокращение ассортимента - это и есть один из основных признаков инфляции.
Дальше будет просто один продукт под названием "сыр", дальше он будет по карточкам, зато появится "сыропродукт', короче, все, как в начале 90 при крахе СССР.
Но!
Одновременно в некоемом магазине (который любит итальянская, например, мафия, как ценители достойной пищи) будет все, даже сыр с белыми трюфелями. Цена, правда, для лохтората, таких как избиратели "бубочки", будет неподъемная.
И вот это вот разделение общества не по "вакцинационному статусу', а по тому, есть у человека деньги или нет, не может не радовать, ибо я люблю капитализм, а мы возвращаемся во времена зверского, примитивного капитализма.
И с мыслями о такой удаче засыпаешь, как дитя, и не колышет.
Пущай политики не спят, это же они пустые деньги печатали и локдауны устраивали, им и инфляцию разгребтать.
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03.12.2021 10:51 Відповісти
Депутаты Госдумы от «Единой России» перед региональной неделей, которая предполагает работу с избирателями в субъектах Федерации и длится с 29 ноября по 5 декабря, получили подготовленные партией методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации и введения QR-кодов. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два члена партии власти.
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03.12.2021 09:43 Відповісти
Taк и в газете было про полезность куриных кодов: В «Единой России» подготовили ответы на популярные мифы о прививках: Политика: Россия: Lenta.ru
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03.12.2021 09:47 Відповісти
Что российская власть, что украинская - получают указания из одного центра: когда, кого и чем колоть, как запирать, куда не пускать и проч.
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03.12.2021 09:48 Відповісти
Судья Луизианы отменил мандат Байдена на укол для медицинских сотрудников в 50 штатах
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fiFta-XCzjQ&feature=youtu.be&ab_channel=YelenaNikitskaya
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03.12.2021 11:03 Відповісти
 
 