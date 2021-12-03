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Єрмак Андрій (1228) Салліван Джейк (215)

Єрмак обговорив із радником президента США Салліваном питання внутрішньої та зовнішньої політики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак обговорив із радником президента США Салліваном питання внутрішньої та зовнішньої політики

Глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном внутрішній та зовнішньополітичний порядок денний під час телефонної розмови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в твіттері  Єрмака. 

"Був ще один важливий телефонний дзвінок з радником президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. По-справжньому дружня і продуктивна розмова по широкому колу тем актуального внутрішнього та зовнішньополітичного порядку денного. Я дуже ціную наше постійне та ефективне спілкування, і загалом якісно новий рівень співпраці між нашими країнами", - написав Єрмак.

Також читайте: Єрмак обговорив питання нацбезпеки з радником по безпеці США Салліваном

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
А чи мав ярмак повноваження на такі розмови? Хто йому надавав повноваження на такі перемовини? Чи мав право цей "передавач" на таку передачу повноважень.
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03.12.2021 01:17
+33
Зрадник поговорив з радником президента США.
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03.12.2021 01:22
+27
Так дерьмак же ніхто! Сам зеля сказав! Хоча скоріш за все, сказане було між прийомами наркотиків та садівництвом дерев
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03.12.2021 01:19
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03.12.2021 11:03 Відповісти
Не варто Єрмаку так радіти щодо: "По-справжньому дружня і продуктивна розмова по широкому колу тем актуального внутрішнього та зовнішньополітичного порядку денного")). Його тупо інтелігентно і дипломатично відшили.
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03.12.2021 11:17 Відповісти
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